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Страхование жизни защитят по аналогии с банковскими вкладами

Дата публикации: 17 дек 2024
Страхование жизни защитят по аналогии с банковскими вкладами

Россияне смогут получить выплаты по договорам страхования жизни, даже если у страховщика отзовут лицензию. Такой закон приняла Госдума.

Этот механизм защиты аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах. Заработает он с 1 января 2027 года.

Новые нормы гарантируют, что при отзыве лицензии у страховой компании клиенты смогут рассчитывать на выплаты по страховке при наступлении страхового события. Но в пределах лимитов: в случае смерти застрахованного — до 10 млн руб. (на каждого застрахованного), в других случаях, например, при травме или болезни, и при окончании срока полиса — до 2,8 млн руб. (по всем договорам страхования жизни, заключенным с одним страховщиком).

Функции оператора системы гарантирования возлагаются на Агентство по страхованию вкладов. Она будет защищать все действующие договоры страхования жизни, в том числе те, которые граждане оформили до 1 января 2027 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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