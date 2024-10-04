Недвижимость страхует каждый десятый россиянин — опрос
Число россиян, которые пользуются страховкой, достигло 63%, что на 18% больше, чем год назад. Недвижимость при этом страхуют 10% граждан. Таковы данные исследования «СберСтрахования жизни» и «СберСтрахования».
Чаще всего россияне страхуют автомобили, недвижимость и жизнь. Если говорить о самом популярном объекте — машине, — то 68% опрошенных покупают ОСАГО, еще 16% — каско.
Недвижимость страхует каждый десятый россиянин. По 7% опрошенных покупают добровольное медицинское страхование (ДМС) и продукты страхования жизни, 6% — ипотечное или кредитное. Еще 2% выбирают страхование от несчастного случая, 1% — полисы для путешествий.
Для 43,3% респондентов полисы страхования — экономически эффективный способ возмещения ущерба. Еще 11,6% они помогают чувствовать себя защищенными, 10% — копить деньги.
В России быстро развивается культура страхования. С 2021 года число людей, приобретающих страховки, увеличилось на 23%. В итоге, как показал наш опрос, сегодня почти две трети граждан, 63%, имеют хотя бы один действующий страховой полис. И это не только обязательное, но и добровольное страхование: каско, ДМС, страхование жилья. Растет интерес и к накопительному страхованию жизни (НСЖ), с которым удобно и выгодно копить. Наши сборы по этому направлению в первом полугодии превысили 75,3 млрд руб., а выплаты — 36,9 млрд руб.
Как показал опрос, услугами страховых компаний в равной степени пользуются и мужчины, и женщины — 63% и 62% соответственно. Необходимым страхование в основном считают граждане 41-50 лет (68%).
Активнее всех покупают страховки жители Москвы (81%), Владивостока (70%) и Тольятти (68%). Каждый пятый россиянин (21%) ежегодно тратит на это до 10 тыс. руб., 7% — 10-20 тыс. руб.
Респонденты, которые не пользуются такими продуктами, объяснили это отсутствием необходимости (16%), нежеланием тратить деньги (15%) и наличием собственных сбережений (9%).
Исследование проводилось в сентябре 2024 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек. В опросе участвовали 11 тыс. человек.
Страхование недвижимости, жизни и здоровья: ответы на популярные вопросы
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