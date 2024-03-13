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Госдума приняла закон о посуточной аренде жилья

Дата публикации: 13 мар 2024
Госдума приняла закон о посуточной аренде жилья

Законопроект, устанавливающий правила для краткосрочной аренды квартир, прошел окончательное чтение в Госдуме.

Согласно документу, сдавать жилье, в том числе на короткий срок, можно, только если это не создает неудобств соседям. Также жильцы должны соблюдать правила пользования квартирами и содержания общедомового имущества.

Кроме этого, обязательным условием для сдачи жилья в аренду станет наличие приборов учета энергоресурсов.

Если же предоставление квартиры в аренду нарушает права соседей, они могут обратиться в суд.

Читайте также: Как сдать квартиру в аренду и не пожалеть об этом

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Курс недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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