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Госдума приняла закон о посуточной аренде жилья
Дата публикации: 13 мар 2024
Законопроект, устанавливающий правила для краткосрочной аренды квартир, прошел окончательное чтение в Госдуме.
Согласно документу, сдавать жилье, в том числе на короткий срок, можно, только если это не создает неудобств соседям. Также жильцы должны соблюдать правила пользования квартирами и содержания общедомового имущества.
Кроме этого, обязательным условием для сдачи жилья в аренду станет наличие приборов учета энергоресурсов.
Если же предоставление квартиры в аренду нарушает права соседей, они могут обратиться в суд.
Читайте также: Как сдать квартиру в аренду и не пожалеть об этом
Анна Кузнецова
Автор статьи
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