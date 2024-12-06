Главное за неделю со 2 по 6 декабря 2024 года
- На конференции Домклик обсудили ключевые события рынка недвижимости
- Сбер запускает новые опции: со снижением ставки и ежемесячного платежа по ипотеке
- Домклик улучшил условия проведения сделок в ИЖС с эскроу
- Власти рассказали, каким будет новый механизм выделения лимитов на льготную ипотеку
- Вторичка лидирует по спросу у россиян во втором полугодии
- Жителей многоквартирных домов хотят оградить от навязанных услуг
- Эксперт рассказала о главных ошибках при покупке квартиры
На конференции Домклик обсудили ключевые события рынка недвижимости
2 декабря в Москве прошла конференция Domclick Digital Forum. Она собрала на одной площадке застройщиков, агентства недвижимости и представителей госорганов.
Участники мероприятия в том числе обсудили будущее рынка, например, озвучили ожидания по ключевой ставке ЦБ, рассказали о динамике цен на жилье и даже поделились мнением о возможной заморозке вкладов.
Кроме этого, на форуме Домклик анонсировал новые возможности для клиентов. В их числе скидка 0,3% на ставку по ипотеке на недвижимость в залоге у Сбербанка; упрощенный механизм подтверждения хода строительства дома в ипотеку Сбера.
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Сбер запускает новые опции: со снижением ставки и ежемесячного платежа по ипотеке
Клиенты Домклик могут подключить опцию, которая позволит снизить ставку по ипотеке в будущем, когда Центробанк опустит ключевую. А с 10 декабря у них появится возможность временно уменьшить ежемесячный платеж.
Для подключения опции снижения ипотечной ставки клиентам включат дополнительный пункт в договор при оформлении ипотеки по рыночным программам. Уменьшить ее можно будет в течение семи лет и максимум до 10%. Рефинансирование для этого не потребуется — достаточно будет подписать заявление в личном кабинете.
А опция «Сниженный платеж» даст клиенту, который берет ипотеку по базовой программе, возможность уменьшить ежемесячную оплату кредита на 30% в первые 13 месяцев. Неоплаченные проценты при этом равномерно распределятся на оставшиеся платежи.
Узнать подробнее о снижении ставки по ипотеке Сбера вслед за ключевой>>
Домклик улучшил условия проведения сделок в ИЖС с эскроу
Подрядчики теперь могут проводить сделки с клиентами в Сбере, а открывать эскроу-счета в других банках. Таким образом, у них появилась возможность находиться на проектном финансировании не только в Сбербанке.
Вся сумма по договору подряда, включая кредитные деньги и первый взнос, будет размещаться на счете эскроу. Его раскрытие будет возможно только после полного завершения строительства дома — потребуется провести оценку недвижимости и подготовить акт выполненных работ по договору подряда.
Читать о получении ипотеки на строительство дома с эскроу в Сбере>>
Власти рассказали, каким будет новый механизм выделения лимитов на льготную ипотеку
Лимит выдач на «Семейную ипотеку» планируется установить до конца 2030 года, вплоть до окончания действия программы. Об этом заявил замгендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.
Наша цель вместе с Минфином — вывести понятие лимитов из обихода, чтобы этот термин ушел в техническую плоскость, как это и было на старте программ. И предлагаем механизм следующий: раз программа ("Семейная ипотека" — ред.) работает до 2030 года, в идеале и лимит должен быть установлен до 2030 года.
Он также рассказал, что общий лимит на 2025 год распределять между банками не станут, и каждый будет выдавать ипотеку в соответствии со спросом.
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Вторичка лидирует по спросу у россиян во втором полугодии
Больше всего ипотечных кредитов в Сбере во втором полугодии 2024-го россияне оформили на вторичное жилье. В среднем его доля достигла 63%. Таковы данные аналитиков Домклик.
Что касается первичного жилья, на него пришлось примерно 30% выдач. В ноябре разрыв был не такой большой — 52% против 43%.
Разумеется, ряд значительных ограничений в сегменте льготного кредитования, а также сохранение ключевой ставки на заградительном уровне послужили снижению спроса на ипотеку.
По предварительным данным, в 2024 году объем выдач ипотеки составит около 5 трлн руб., что значительно отстает от показателей рекордного 2023 года (7,8 трлн руб.). Тем не менее год нельзя называть малоуспешным: если рассматривать динамику за последнее десятилетие, то 2024 год входит в тройку лучших. Для сравнения: в 2020 году было выдано 4,5 трлн руб., а до него объемы выдач не превышали 3 трлн руб.
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Жителей многоквартирных домов хотят оградить от навязанных услуг
Правительство России предлагает запретить навязывать потребителям дополнительные платные услуги. В числе прочего речь о включении таковых в квитанции ЖКХ без согласия жильцов и оформления соответствующих договоров.
В кабмине указали на рост числа обращений жителей многоквартирных домов. Они жалуются на плату за услуги, которые не относятся к коммунальным и услугам по содержанию и ремонту. В большинстве случаев их включают в платежки без согласия жильцов и оформления отдельных договоров.
Правительство намерено исключить такие ситуации, поэтому и подготовило поправки в закон «О защите прав потребителей».
Подробнее о предложении кабмина>>
Эксперт рассказала о главных ошибках при покупке квартиры
Рассказываем про самые популярные ошибки, которые совершают покупатели первички, и даем советы, как их избежать.
Еще больше рекомендаций — в статье.
А если мы хотим без подряда??? Вы говорите рекомендуется т. Е это не точно??? Если стройка производилась с подрядом, а можно без???
Ольга П.здравствуйте! В статье рассказали, какую ипотеку выбрать при строительстве дома с подрядчиком и самостоятельно.