Главное за неделю: Сбер снизил ставку по базовым ипотечным программам, ввод жилья в России вырос на 44%
- Сбер снизил ставку по базовым ипотечным программам до 9,9%
- Ввод жилья в России за полгода вырос на 44%
- Сбер увеличил выдачу кредитов по социально значимым ипотечным программам
- Минстрой предложил передавать невостребованное жилье льготникам
- Правительство направит на льготные ипотечные программы еще 45 млрд рублей
1. Сбер снизил ставку по базовым ипотечным программам до 9,9%
Сбер снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,6 п. п. Теперь в рамках базовых программ минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках составляет 9,9% годовых. Изменения не затрагивают ставки по льготной ипотеке.
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2. Ввод жилья в России за полгода вырос на 44%
В первой половине 2022 года в России построено 52,6 млн кв. м жилья. Это на 44,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные опубликовал Росстат. Больше всего «квадратов» построили в Московской области (8,3 млн), Краснодарском крае (3,9 млн) и Москве (3 млн).
3. Сбер увеличил выдачу кредитов по социально значимым ипотечным программам
По данным аналитиков Домклик, в ряде случаев количество выдаваемых кредитов выросло в 2 раза, а по объему — почти в 3.
Так, за январь-июль 2022 года выдано 43,6 тыс. кредитов по Семейной ипотеке на сумму 192,4 млрд руб. За аналогичный период прошлого года по этой программе Сбербанк выдал 19,4 тыс. кредитов на сумму 70,4 млрд руб.
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4. Минстрой предложил передавать невостребованное жилье льготникам
Невостребованные квартиры, которые покупались за счет федерального бюджета, регионы смогут передавать очередникам на жилье. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой, пишет РБК.
Согласно законопроекту, невостребованные квартиры смогут передавать ветеранам ВОВ; членам семей погибших и инвалидов ВОВ; пострадавшим в результате радиационных аварий их ликвидаторам; инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов; ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года.
5. Правительство направит на льготные ипотечные программы еще 45 млрд рублей
Дополнительные 45,5 млрд рублей будут направлены на субсидирование льготной, семейной и дальневосточной ипотеки — предусмотренные в бюджете средства уже почти израсходованы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Три эти программы пользуются наибольшим спросом у россиян.