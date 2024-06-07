Главное за неделю с 3 по 7 июня 2024 года
- ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%
- Сбер расширил «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на два района ХМАО
- На Домклик теперь можно заказать дизайн-проект квартиры
- Сбербанк запустил новый кредит на строительство частных домов для подрядчиков
- Разрыв цен между новостройками и вторичкой в Петербурге достиг 38%
- Сбер фиксирует рост спроса на ИЖС
1. ЦБ сохранил ключевую ставку в 16%
Совет директоров Банка России четвертый раз подряд решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%.
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. При этом для возвращения инфляции к цели потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.
На текущем уровне ставка остается с декабря 2023 года.
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2. Сбер расширил «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на два района ХМАО
Клиенты Сбербанка теперь могут получить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку на покупку и строительство жилья в Белоярском и Березовском районах Ханты-Мансийского автономного округа.
Программа позволяет оформить жилищный кредит на приобретение недвижимости на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. В конце марта президент Владимир Путин подписал закон о включении в состав последней Белоярского и Березовского районов ХМАО.
Размер первоначального взноса — от 20,1% стоимости недвижимости, максимальный срок ипотеки — 20 лет. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
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3. На Домклик теперь можно заказать дизайн-проект квартиры
Домклик Сбербанка запустил новый сервис в разделе «Моя недвижимость», через который можно заказать дизайн-проект интерьера у проверенных подрядчиков.
Создавая новые сервисы, мы в Домклик придерживаемся человекоцентричного подхода и стремимся оставаться на стороне человека. В разделе «Моя недвижимость» мы собирали услуги, которые позволяют быстро и удобно решать любые вопросы с недвижимостью. Теперь здесь появился новый сервис для создания дизайн-проекта интерьера у проверенных подрядчиков.
Проект может включать создание чертежей, а также подбор мебели и визуализацию пространства в зависимости от выбранного тарифа.
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4. Сбербанк запустил новый кредит на строительство частных домов для подрядчиков
Российские подрядчики теперь могут взять кредит на строительство частного дома в Сбере и погасить его после открытия эскроу-счета.
Заем доступен для любых компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством (ИЖС). Размер ставки — от 6%. Подрядчики, соответствующие условиям программы ДОМ.РФ, могут взять кредит под 1%.
Чтобы у представителей малого и микробизнеса были средства на возведение ИЖС и чтобы как можно больше россиян смогли жить в собственном доме, мы предложили специализированный кредитный продукт, который позволяет вести строительство, не привлекая собственных средств. Причем по программе ДОМ.РФ кредит доступен всего под 1% годовых. Подать заявку на финансирование можно онлайн — в интернет-банке СберБизнес.
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5. Разрыв цен между новостройками и вторичкой в Петербурге достиг 38%
Разрыв цен между первичкой и вторичкой в Санкт-Петербурге достиг 38%. Таковы данные Домклик, основанные на собственной информации по ипотечным сделкам с участием Сбера.
Средняя стоимость «квадрата» в новостройках — 270 538 руб., на вторичном рынке — 195 906 руб.
В Москве этот показатель чуть ниже: тут жилье в новостройках стоит дороже, чем на вторичном рынке, в среднем на 30%. В столице средняя цена за 1 кв. м в новостройках составляет 395 798 руб., а на вторичном рынке — 303 179 руб.
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6. Сбер фиксирует рост спроса на ИЖС
Спрос на ИЖС в этом году последовательно растет. Если в январе Сбер выдал 7,2 тыс. кредитов на строительство частных домов, то в мае их число составило 13,3 тыс.
Повышение интереса к ИЖС аналитики Домклик отмечали в течение всего 2023-го. Если в начале года количество выдач составляло по 2-3 тыс. в месяц, то к четвертому кварталу оно достигло рекордных 15 тыс.
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