Главное за неделю с 27 по 31 мая 2024 года
- Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу
- Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки
- Что будет с льготной ипотекой после 1 июля
- Домклик назвал разницу в стоимости аренды в Москве и Подмосковье
- Какие изменения ждут собственников жилья в июне
- Домклик рассказал, как изменился портрет покупателя на рынке ИЖС
- Минфин предлагает ввести ипотечные каникулы для семей с детьми
- В России появился «зеленый» стандарт для строительства частных домов
1. Сбер начал выдавать ипотеку на ИЖС с эскроу
Ипотека на строительство частного жилого дома с подрядчиком в Сбербанке теперь оформляется так же, как на покупку квартиры в новостройке — через эскроу-счет.
Это специальный счет в банке для расчетов между покупателем и подрядчиком. Покупатель частного дома вносит на него деньги, и они замораживаются. Подрядчик получает их только после передачи объекта заказчику.
Залогом по кредиту на ИЖС выступает земельный участок. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание, а общая стоимость земли и построенного объекта была больше суммы кредита.
Подробнее об условиях ИЖС с эскроу>>
2. Многодетные семьи продолжат получать выплаты на погашение ипотеки
Госдума продлила действие выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным на семь лет, до 1 июля 2031 года. То есть на льготу смогут рассчитывать те, кто оформит кредит до этой даты.
После того, как закон подпишет президент, мера поддержки будет распространяться на семьи, у которых с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года (а не до 31 декабря 2023-го) родится либо родился третий ребенок или последующие.
Продление этой программы еще на семь лет — важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей.
Узнать, как получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным семьям>>
3. Что будет с льготной ипотекой после 1 июля
В России действует семь федеральных льготных программ, которые позволяют взять кредит на покупку или строительство жилья по низкой ставке. Три из них — «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» — должны завершиться в этом году.
Однако «Семейную ипотеку» решили продлить на новых условиях, судьба же двух других пока под вопросом. Собрали главные заявления властей по госпрограммам и рассказали, как они могут измениться.
Читать подробнее>>
4. Домклик назвал разницу в стоимости аренды в Москве и Подмосковье
Снять квартиру площадью 35 кв. м в Москве можно за 19,4-109,4 тыс. руб. в месяц, в области — за 16,2-39,8 тыс. руб. Таковы данные аналитиков Домклик.
Дешевле всего аренда жилья обойдется в таких столичных округах, как Троицкий и Зеленоградский. Если говорить о Подмосковье, самые бюджетные направления — Луховицы, Орехово-Зуево, Ступино, Можайск и Воскресенск.
Читать исследование полностью>>
5. Какие изменения ждут собственников жилья в июне
Собрали главные законодательные изменения июня, касающиеся сферы недвижимости.
Так, с 1 июня отменяется требование о наличии пятилетнего стажа работы для медиков и педагогов, которые хотят оформить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку.
Раньше для того, чтобы взять кредит по этим программам, специалисты должны были проработать на Дальнем Востоке или в Арктической зоне РФ не меньше пяти лет.
С 8 июня увеличатся штрафы для коммунальщиков за предоставление некачественных услуг ЖКХ. За первое такое нарушение должностным лицам будет грозить предупреждение или штраф в 5-10 тыс. руб., юрлицам — 30-50 тыс. руб. За повторное он составит 10-30 тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно.
Подробнее об изменениях>>
6. Домклик рассказал, как изменился портрет покупателя на рынке ИЖС
Женщины стали чаще брать ипотеку на индивидуальное жилищное строительство, за год их доля выросла на 4%, до 45%. Такие выводы сделали аналитики Домклик.
Как показало исследование, по сравнению с январем-апрелем прошлого года, в первые четыре месяца 2024-го снизилась доля заемщиков, состоящих в браке, с 76% до 70%.
Если говорить о спросе на ИЖС, в начале года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7-10 тыс. шт. в месяц.
На сегодняшний день программы льготного ипотечного кредитования, в частности, программа «Господдержки», остаются ключевым стимулом для покупки частного жилого дома. По статистике за первые четыре месяца этого года, практически все ипотечные сделки по кредитованию ИЖС заключаются на льготных условиях, при этом 63% сделок проходят по «Господдержке. А это значит, что по истечении срока действия льготной ипотеки рынок ИЖС ждет активный период трансформации.
Читать все исследование>>
7. Минфин предлагает ввести ипотечные каникулы для семей с детьми
Семьям при рождении второго или последующих детей могут дать право на отсрочку выплат по ипотеке на 18 месяцев. Такой законопроект разработало Министерство финансов России.
Предполагается, что с седьмого по 18-й месяц банк будет вправе начислять проценты по кредиту.
За отсрочкой по ипотеке семьи смогут обратиться только один раз за время действия кредитного договора — в течение 180 дней с момента рождения второго или последующих детей.
Узнать об условиях льготного кредитования семей с детьми>>
8. В России появился «зеленый» стандарт для строительства частных домов
Росстандарт утвердил требования для экологического строительства частных жилых домов. Он начнет действовать с 1 августа, но застройщики могут его использовать уже сейчас.
Документ включает 45 критериев в восьми категориях. В зависимости от того, какому числу требований соответствует частный дом, ему будет присуждаться оценка — «золото», «серебро» или «бронза».
Применение нового национального стандарта при строительстве повысит качество и комфорт проживания граждан в частных домах, сократит затраты на энергоресурсы, снизит потребность в новых генерирующих мощностях, что окажет положительное влияние и на экологию.
Читать, как взять «Зеленую ипотеку» в Сбербанке>>
Вы можете оставить первый.