Главное за неделю с 24 по 28 июня 2024 года
- Льготную ипотеку могут расширить на некоторых педагогов
- Россиянам упростили получение субсидий на оплату ЖКУ
- Какие изменения ждут собственников жилья в июле
- Домклик сравнил цены на «вторичку» в центрах регионов и на периферии
- Многодетные в Хабаровском крае будут получать на погашение ипотеки 1 млн рублей
- Лимиты на «Семейную ипотеку» зависят от ключевой ставки, заявили в правительстве
- В Домклик назвали регионы с самыми доступными домами
1. Льготную ипотеку могут расширить на некоторых педагогов
Правительство России по поручению президента подумает над предоставлением льготной ипотеки преподавателям колледжей в рамках проекта «Профессионалитет».
Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, отобранных в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Речь идет в том числе об учителях, которые прошли подготовку в рамках проекта. Также кабинет министров должен подумать над другими мерами социальной поддержки.
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2. Россиянам упростили получение субсидий на оплату ЖКУ
Россияне смогут обратиться за субсидией на оплату коммуналки через портал госуслуг. Большинство документов для этого собирать теперь не придется.
Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия.
При желании граждане по-прежнему смогут обратиться за субсидией в органы соцзащиты и МФЦ.
Читать, как получить субсидию и льготу на оплату ЖКУ>>
3. Какие изменения ждут собственников жилья в июле
Собрали главные законодательные изменения июня, касающиеся сферы недвижимости.
Так, 1 июля завершается действие льготной ипотечной программы «Господдержка», запущенной в 2020 году.
С 1 июля Центральный банк России усилит контроль над кредитованием заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для этого регулятор повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и автокредитам.
Также с 1 июля в России повысят тарифы за жилищно-коммунальные услуги. В каждом регионе установлен свой индекс изменения стоимости за ЖКУ и предельно допустимые отклонения. Например, в Московской области его утвердили на уровне 10,7%, в Москве — 11%.
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4. Домклик сравнил цены на «вторичку» в центрах регионов и на периферии
Почти во всех крупнейших регионах России вторичное жилье в административных центрах дороже, чем за их пределами. Разница в стоимости — 18-64%.
Максимальный разрыв отмечен в Омской области — 63,8%. Также существенная разница наблюдается в Свердловской области (54,2%) и Московском регионе (50,2%). А наименьшая — в Воронежской (18,4%), Волгоградской (21,1%) и Самарской (25,8%) областях.
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5. Многодетные в Хабаровском крае будут получать на погашение ипотеки 1 млн рублей
Семьи в Хабаровском крае при рождении третьего или последующих детей смогут дополнительно получить на погашение ипотеки 550 тыс. руб.
Утвердили коррективы в закон «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Хабаровском крае». К выплате на погашение ипотеки в 450 тыс. руб., введенной президентом России, прибавятся 550 тыс. руб. из краевого бюджета.
Право на новую льготу есть у семей, в которых третий или последующие дети родились с 1 января этого года по 31 декабря 2026-го. При этом ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2027-го.
Подробнее о том, как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям>>
6. Лимиты на «Семейную ипотеку» зависят от ключевой ставки, заявили в правительстве
Увеличение лимитов на льготную программу «Семейная ипотека» ввиду ее продления после 1 июля будет зависеть от ставки Центробанка и наполнения бюджета.
Мы, конечно, обсуждаем различные варианты, но весь наш объем поддержки связан со ставкой ЦБ РФ. Пока мы не понимаем, какая будет ставка, мы не понимаем, какой объем бюджетных ресурсов потребуется. Пока мы идем с Минфином по предложению — минимальное продление по «Семейной ипотеке» для семей, в которых есть хотя бы один ребенок до шести лет.
По словам Хуснуллина, «дополнительные опции подсчитаны и подготовлены». Предложения по дополнительным мерам поддержки будут зависеть от наполнения бюджета и ставки ЦБ.
Узнать о льготной ипотеке для семей с детьми>>
7. В Домклик назвали регионы с самыми доступными домами
Дешевле всего загородные дома стоят в Смоленской области, дороже — под Санкт-Петербургом. К такому выводу пришли аналитики Домклик, изучив объявления, актуальные на июнь.
Так, в Смоленской области медианная стоимость 1 кв. м такого жилья составила 31,1 тыс. руб. Для сравнения: средняя цена «квадрата» по России — 59,3 тыс. руб.
В пятерке регионов с наиболее низкой стоимостью частных домов также Курганская область (34,5 тыс. руб.), Еврейская автономная область (35,1 тыс. руб.), Орловская (35,5 тыс. руб.) и Иркутская (35,5 тыс. руб.) области.
Вот как молодому поколению без детей и мужа приобретать жилье за такие ставки и цены на квартиры?!!??!
круто!
Так и не понятно что с Семейной ипотекой.
Павел Г.здравствуйте! На сегодняшний момент мы все еще ждем постановление Правительства РФ, в котором будут описаны точные условия программы. Как только информация появится, мы обязательно ее опубликуем на сайте и в наших соц.сетях.
Круто!
Средняя цена квадрата в РС(Я) 150тысяч это минимум, я не могу себе позволить жилье, так как у меня нет детей и мужа, и еще убрали господдержку, спасибо.
Интересно, почему для детей старше 6 лет (например 7-16) нет никаких льгот? Чем эти дети отличаются от тех, кто родился начиная с 2018? Почему нельзя сделать льготную ставку для семей с детьми в принципе?