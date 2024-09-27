Главное за неделю с 23 по 27 сентября 2024 года
- Вторичка в России подешевела на 1,7% в третьем квартале
- Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
- Стоимость выписок из ЕГРН хотят повысить
- Новостройки в России подорожали до 186 тыс. руб. за «квадрат»
- Проект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку могут принять осенью
- Домклик назвал крупнейшие регионы России с доступным загородным жильем
- Эксперт ответила на главные вопросы про первоначальный взнос по ипотеке
1. Вторичка в России подешевела на 1,7% в третьем квартале
Стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир в третьем квартале опустилась до 130 тыс. руб. По отношению к началу квартала снижение составило 1,7%. Таковы данные аналитического центра Домклик.
Анализ квартальной динамики стоимости показал, что даже в условиях продолжающегося роста ключевой ставки продавцы по-прежнему не готовы к значительному снижению цен в объявлении: с июля медианная стоимость кв. м уменьшилась всего на 1,7%. Динамика среднего дисконта также не демонстрирует явного роста.
Больше всего цены снизились в Москве (-1,6%), Новосибирской области (-1,2%) и Татарстане (-0,9%), увеличились — в Воронежской (1,9%), Нижегородской и Ростовской областях (по 1,6%).
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2. Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем
С начала года цены на рынке недвижимости остаются на одном уровне. В определенные моменты покупатели и продавцы жилья динамичны: недвижимость активно покупают, и стоимость квадратных метров растет.
В другие периоды рынок может сталкиваться с депрессией, тогда как цены, так и количество сделок остаются на одном уровне или даже уменьшаются — это явление называется стагнацией.
Что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем: как будут меняться цены, спрос и предложение? Поговорили об этом с экспертом.
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3. Стоимость выписок из ЕГРН хотят повысить
Росреестр подготовил проект приказа с новыми тарифами на получение сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как предполагается, они начнут действовать с 1 января 2025 года.
Данная услуга появилась более 15 лет назад, однако размер платы за нее индексировался всего один раз — на 15% в 2020 году. При этом только за последние четыре года ведомство провело большую работу по повышению качества и доступности оказания услуг, модернизировало информационные системы.
Так, в два раза могут повысить размер платы за выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на него, а также о переходе прав.
К примеру бумажная справка о переходе прав для физлиц будет стоить 920 руб., а электронная — 580 руб.
Читать об изменении стоимости выписок из ЕГРН подробнее>>
4. Новостройки в России подорожали до 186 тыс. руб. за «квадрат»
Медианная стоимость квадратного метра жилья в новостройках в третьем квартале выросла на 1,8% и достигла 186 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании аналитиков Домклик.
По их мнению, это следствие сохраняющегося высокого интереса населения к льготным ипотечным программам. В августе процент выдач таких кредитов в сегменте новостроек достиг 95%.
Отсутствие видимого спада уровня цен в значительной мере связано с неопределенностью по поводу финансирования «Семейной ипотеки»: множество заявлений о том, что лимиты в скором времени будут исчерпаны и что выдачи по программе будут остановлены, привело к очередной волне спроса.
Так, в сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составило около 6,6 тыс., в то время как в августе показатель был на уровне 5,5 тыс.
В лидерах по росту стоимости — Башкортостан (+10,4%), Челябинская (+8,6%) и Самарская (+8,4%) области.
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5. Проект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку могут принять осенью
Законопроект, разрешающий Центробанку устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов, Госдума может принять в осеннюю сессию.
Те разногласия, которые были на предыдущем уровне, сняты, проведены все согласительные комиссии, ожидаем подготовку отзыва правительства на законопроект. Мы надеемся, что в ходе осенней сессии он действительно будет принят полностью.
Речь идет о введении макропруденциальных лимитов, под которыми понимается ограничение доли рискованных займов в общем объеме выдач. Сейчас ЦБ может устанавливать таковые только по потребительским кредитам и микрозаймам. Это нужно, чтобы закредитованность граждан не росла.
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6. Домклик назвал крупнейшие регионы России с доступным загородным жильем
Дешевле всего загородные дома стоят в Волгоградской области, дороже — в Санкт-Петербурге. Такие выводы сделали аналитики Домклик, изучив объявления о продаже в сентябре.
Медианная стоимость «квадрата» там — 44,1 тыс. руб. и 132,3 тыс. руб. соответственно.
В топ-5 субъектов с наиболее низкими ценами также вошли Пермский край (50,7 тыс. руб.), Омская область (51,5 тыс. руб.), Красноярский край (53,3 тыс. руб.) и Челябинская область (53,9 тыс. руб).
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7. Эксперт ответила на главные вопросы про первоначальный взнос по ипотеке
Можно ли купить жилье в ипотеку без первоначального взноса, каким должен быть его размер, можно ли использовать материнский капитал?
Рассказали об этом в видео:
Подробнее о первоначальном взносе читайте в статье ⬇️
Когда возобновятся лимиты на семейную ипотеку
Александр Р.здравствуйте. Точных сроков нет. Как только у нас появится официальная информация, мы обязательно расскажем.
А лимиты на строительство под ипотеку скоро появятся?
Длявер С.здравствуйте! Точных сроков нет. Мы будем держать вас в курсе всех изменений — расскажем в журнале и социальных сетях.
Ничего не дешевеет. Не врите.
Юлия Т.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.
Юлия Т.согласна, вранье сплошное.
Юлия К.здравствуйте. В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о том, что сегодня происходит с ценами на готовые квартиры в крупнейших регионах страны. В материале также подробно изучена квартальная динамика стоимости квадратного метра в зависимости от количества комнат и возраста жилья. Подробнее вы можете почитать в статье.
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