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Главное за неделю с 23 по 27 сентября 2024 года

Новости
27 сен 2024
15K
Главное за неделю с 23 по 27 сентября 2024 года
Содержание

1. Вторичка в России подешевела на 1,7% в третьем квартале

Стоимость квадратного метра на рынке готовых квартир в третьем квартале опустилась до 130 тыс. руб. По отношению к началу квартала снижение составило 1,7%. Таковы данные аналитического центра Домклик.

Анализ квартальной динамики стоимости показал, что даже в условиях продолжающегося роста ключевой ставки продавцы по-прежнему не готовы к значительному снижению цен в объявлении: с июля медианная стоимость кв. м уменьшилась всего на 1,7%. Динамика среднего дисконта также не демонстрирует явного роста.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Больше всего цены снизились в Москве (-1,6%), Новосибирской области (-1,2%) и Татарстане (-0,9%), увеличились — в Воронежской (1,9%), Нижегородской и Ростовской областях (по 1,6%).

Читать исследование полностью>>

2. Эксперт рассказал, что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем

С начала года цены на рынке недвижимости остаются на одном уровне. В определенные моменты покупатели и продавцы жилья динамичны: недвижимость активно покупают, и стоимость квадратных метров растет.

В другие периоды рынок может сталкиваться с депрессией, тогда как цены, так и количество сделок остаются на одном уровне или даже уменьшаются — это явление называется стагнацией.

Что ждет рынок недвижимости в ближайшем будущем: как будут меняться цены, спрос и предложение? Поговорили об этом с экспертом.

Как будет развиваться ситуация на рынке жилья>>

3. Стоимость выписок из ЕГРН хотят повысить

Росреестр подготовил проект приказа с новыми тарифами на получение сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Как предполагается, они начнут действовать с 1 января 2025 года.

Данная услуга появилась более 15 лет назад, однако размер платы за нее индексировался всего один раз — на 15% в 2020 году. При этом только за последние четыре года ведомство провело большую работу по повышению качества и доступности оказания услуг, модернизировало информационные системы.

Фото эксперта
пресс-служба Росреестра

Так, в два раза могут повысить размер платы за выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на него, а также о переходе прав.

К примеру бумажная справка о переходе прав для физлиц будет стоить 920 руб., а электронная — 580 руб.

Читать об изменении стоимости выписок из ЕГРН подробнее>>

4. Новостройки в России подорожали до 186 тыс. руб. за «квадрат»

Медианная стоимость квадратного метра жилья в новостройках в третьем квартале выросла на 1,8% и достигла 186 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании аналитиков Домклик.

По их мнению, это следствие сохраняющегося высокого интереса населения к льготным ипотечным программам. В августе процент выдач таких кредитов в сегменте новостроек достиг 95%.

Отсутствие видимого спада уровня цен в значительной мере связано с неопределенностью по поводу финансирования «Семейной ипотеки»: множество заявлений о том, что лимиты в скором времени будут исчерпаны и что выдачи по программе будут остановлены, привело к очередной волне спроса.

Так, в сентябре среднее количество выдач в неделю по госпрограммам составило около 6,6 тыс., в то время как в августе показатель был на уровне 5,5 тыс.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В лидерах по росту стоимости — Башкортостан (+10,4%), Челябинская (+8,6%) и Самарская (+8,4%) области.

Смотреть другие выводы аналитиков>>

5. Проект о праве ЦБ вводить лимиты на ипотеку могут принять осенью

Законопроект, разрешающий Центробанку устанавливать количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов, Госдума может принять в осеннюю сессию.

Те разногласия, которые были на предыдущем уровне, сняты, проведены все согласительные комиссии, ожидаем подготовку отзыва правительства на законопроект. Мы надеемся, что в ходе осенней сессии он действительно будет принят полностью.

Фото эксперта
Алексей Гузнов
статс-секретарь — зампред ЦБ

Речь идет о введении макропруденциальных лимитов, под которыми понимается ограничение доли рискованных займов в общем объеме выдач. Сейчас ЦБ может устанавливать таковые только по потребительским кредитам и микрозаймам. Это нужно, чтобы закредитованность граждан не росла.

Узнать о получении ипотеки в 2024 году>>

6. Домклик назвал крупнейшие регионы России с доступным загородным жильем

Дешевле всего загородные дома стоят в Волгоградской области, дороже — в Санкт-Петербурге. Такие выводы сделали аналитики Домклик, изучив объявления о продаже в сентябре.

Медианная стоимость «квадрата» там — 44,1 тыс. руб. и 132,3 тыс. руб. соответственно.

В топ-5 субъектов с наиболее низкими ценами также вошли Пермский край (50,7 тыс. руб.), Омская область (51,5 тыс. руб.), Красноярский край (53,3 тыс. руб.) и Челябинская область (53,9 тыс. руб).

Читать инструкцию по покупке частного дома в ипотеку и без>>

7. Эксперт ответила на главные вопросы про первоначальный взнос по ипотеке

Можно ли купить жилье в ипотеку без первоначального взноса, каким должен быть его размер, можно ли использовать материнский капитал?

Рассказали об этом в видео:

Подробнее о первоначальном взносе читайте в статье ⬇️

Первоначальный взнос по ипотеке Сбера в 2024 году: ответы на популярные вопросы

Новости
Комментарии9
А
Александр Р.
04 окт 2024

Когда возобновятся лимиты на семейную ипотеку

Домклик
07 окт 2024

Александр Р.здравствуйте. Точных сроков нет. Как только у нас появится официальная информация, мы обязательно расскажем.

Д
Длявер С.
02 окт 2024

А лимиты на строительство под ипотеку скоро появятся?

Домклик
02 окт 2024

Длявер С.здравствуйте! Точных сроков нет. Мы будем держать вас в курсе всех изменений — расскажем в журнале и социальных сетях.

Ю
Юлия Т.
30 сен 2024

Ничего не дешевеет. Не врите.

Домклик
30 сен 2024

Юлия Т.здравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Спасибо, что поделились своим мнением.

Ю
Юлия К.
02 окт 2024

Юлия Т.согласна, вранье сплошное.

Домклик
02 окт 2024

Юлия К.здравствуйте. В новом исследовании эксперты Аналитического центра Домклик рассказали о том, что сегодня происходит с ценами на готовые квартиры в крупнейших регионах страны. В материале также подробно изучена квартальная динамика стоимости квадратного метра в зависимости от количества комнат и возраста жилья. Подробнее вы можете почитать в статье.

П
Пользователь
28 сен 2024

Умом Россию не понять....в Воронежской +1,9%...в Ростовской +1,6%...

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