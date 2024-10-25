Главное за неделю с 21 по 25 октября 2024 года
- Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
- Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки»
- Скидки на новостройки можно будет получить в Зеленый день на Домклик
- Домклик назвал стоимость аренды в туристических городах
- Срок владения квартирой для обнуления НДФЛ предлагают снизить до трех лет
- Домклик определил районы Санкт-Петербурга с самой доступной арендой
1. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
Совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку с 19% до 21%.
Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых.
Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.
Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.
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2. Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки»
Сбербанк с 22 октября возобновил выдачи кредитов по «Семейной ипотеке». Вместе с тем изменились условия получения ипотеки на новостройки по всем программам с господдержкой.
Речь идет о «Семейной ипотеке», «Дальневосточной» и «Арктической», а также «Ипотеке для IT» (после того, как государство выделит финансирование и выдачи возобновятся).
Так, минимальный размер первоначального взноса по ним теперь составляет 50,1%. При этом есть возможность его снизить. О том, как это сделать, написали в статье.
Cбер дольше всех из крупнейших банков сохранял прежние условия льготного кредитования. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация на рынке носит временный характер, и главная задача вводимых изменений — сохранить доступность льготного кредитования для наших клиентов и поддержать строительную отрасль.
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3. Скидки на новостройки можно будет получить в Зеленый день на Домклик
Скоро наступит самый выгодный в году Зеленый день — день рождения Сбера.
В честь праздника можно будет получить скидки на покупку квартиры в новостройках и строительство своего дома в ипотеку; возможность оформить ипотечный кредит по сниженной ставке.
Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года. Следите за новостями в нашем Telegram-канале и на сайте, чтобы первыми узнать о подробностях акции.
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4. Домклик назвал стоимость аренды в туристических городах
Самыми популярными направлениями этой осени стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Снять квартиру в этих городах можно за 3,6 тыс. руб., 4,7 тыс. руб. и 3,6 тыс. руб. в сутки.
При этом дороже всего аренда обойдется во Владивостоке — 4,8 тыс. руб. в сутки, дешевле всего — в Краснодаре (2,7 тыс. руб.), Новосибирске и Красноярске (по 2,8 тыс. руб.).
До прекращения действия массовой льготной ипотеки и начала роста ипотечных ставок многие россияне вложили свои средства в недвижимость и теперь стараются восполнить затраты с помощью аренды: долгосрочной и краткосрочной.
Расчеты показали, что на сегодняшний день краткосрочная аренда является более доходной: при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования по РФ) месячный доход составит около 42 тыс. руб., в то время как на рынке долгосрочной аренды медианная ставка ниже — около 35 тыс. руб. в месяц.
Читать все исследование>>
5. Срок владения квартирой для обнуления НДФЛ предлагают снизить до трех лет
Минимальный срок владения недвижимостью, после которого не нужно платить налог с ее продажи, предложили сократить с пяти до трех лет.
Разработан и подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий установление общего такого срока на уровне трех лет, а в случае права собственности на имущество в порядке наследования или по договору дарения — один год.
Сейчас граждане освобождаются от уплаты налога с продажи имущества, если владеют им пять лет и более. Если недвижимость перешла по наследству или его подарили, этот срок составляет три года.
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6. Домклик определил районы Санкт-Петербурга с самой доступной арендой
Дешевле всего аренда стандартной квартиры в 35 «квадратов» в Санкт-Петербурге обойдется в Колпинском районе — 22,3 тыс. рублей в месяц.
Минимальные ставки долгосрочного найма жилья также отмечены в Петродворцовом и Пушкинском районах: 25 тыс. руб. и 34 тыс. руб. соответственно.
Дороже всего квартиры сдают в центре города — в таких районах, как Петроградский и Центральный. Средняя стоимость аренды здесь составит 67,4 тыс. руб. и 55,6 тыс. руб. соответственно.
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