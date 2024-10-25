Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
5 мин
16K

Главное за неделю с 21 по 25 октября 2024 года

Дата публикации: 25 окт 2024
Главное за неделю с 21 по 25 октября 2024 года
Содержание

1. Центробанк повысил ключевую ставку до 21%

Совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку с 19% до 21%.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых.

Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.

Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.

Фото эксперта
Пресс-служба Центрального банка РФ

Узнать, как снизить ставку по ипотеке>>

2. Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки»

Сбербанк с 22 октября возобновил выдачи кредитов по «Семейной ипотеке». Вместе с тем изменились условия получения ипотеки на новостройки по всем программам с господдержкой.

Речь идет о «Семейной ипотеке», «Дальневосточной» и «Арктической», а также «Ипотеке для IT» (после того, как государство выделит финансирование и выдачи возобновятся).

Так, минимальный размер первоначального взноса по ним теперь составляет 50,1%. При этом есть возможность его снизить. О том, как это сделать, написали в статье.

Cбер дольше всех из крупнейших банков сохранял прежние условия льготного кредитования. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация на рынке носит временный характер, и главная задача вводимых изменений — сохранить доступность льготного кредитования для наших клиентов и поддержать строительную отрасль.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подробнее о том, почему пришлось изменить условия выдачи>>

3. Скидки на новостройки можно будет получить в Зеленый день на Домклик

Скоро наступит самый выгодный в году Зеленый день — день рождения Сбера.

В честь праздника можно будет получить скидки на покупку квартиры в новостройках и строительство своего дома в ипотеку; возможность оформить ипотечный кредит по сниженной ставке.

Предложение будет действовать две недели — с 7 по 21 ноября 2024 года. Следите за новостями в нашем Telegram-канале и на сайте, чтобы первыми узнать о подробностях акции.

Фото эксперта
Журнал Домклик

Узнать о другой акции на новостройки со скидками на ипотеку Сбера>>

4. Домклик назвал стоимость аренды в туристических городах

Самыми популярными направлениями этой осени стали Санкт-Петербург, Москва и Казань. Снять квартиру в этих городах можно за 3,6 тыс. руб., 4,7 тыс. руб. и 3,6 тыс. руб. в сутки.

При этом дороже всего аренда обойдется во Владивостоке — 4,8 тыс. руб. в сутки, дешевле всего — в Краснодаре (2,7 тыс. руб.), Новосибирске и Красноярске (по 2,8 тыс. руб.).

До прекращения действия массовой льготной ипотеки и начала роста ипотечных ставок многие россияне вложили свои средства в недвижимость и теперь стараются восполнить затраты с помощью аренды: долгосрочной и краткосрочной.

Расчеты показали, что на сегодняшний день краткосрочная аренда является более доходной: при еженедельной сдаче квартиры на три дня (средний срок бронирования по РФ) месячный доход составит около 42 тыс. руб., в то время как на рынке долгосрочной аренды медианная ставка ниже — около 35 тыс. руб. в месяц. 

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читать все исследование>>

5. Срок владения квартирой для обнуления НДФЛ предлагают снизить до трех лет

Минимальный срок владения недвижимостью, после которого не нужно платить налог с ее продажи, предложили сократить с пяти до трех лет.

Разработан и подготовлен к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий установление общего такого срока на уровне трех лет, а в случае права собственности на имущество в порядке наследования или по договору дарения — один год.

Фото эксперта
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по социальной политике

Сейчас граждане освобождаются от уплаты налога с продажи имущества, если владеют им пять лет и более. Если недвижимость перешла по наследству или его подарили, этот срок составляет три года.

Узнать, когда платить и как рассчитать налог с продажи недвижимости>>

6. Домклик определил районы Санкт-Петербурга с самой доступной арендой

Дешевле всего аренда стандартной квартиры в 35 «квадратов» в Санкт-Петербурге обойдется в Колпинском районе — 22,3 тыс. рублей в месяц.

Минимальные ставки долгосрочного найма жилья также отмечены в Петродворцовом и Пушкинском районах: 25 тыс. руб. и 34 тыс. руб. соответственно.

Дороже всего квартиры сдают в центре города — в таких районах, как Петроградский и Центральный. Средняя стоимость аренды здесь составит 67,4 тыс. руб. и 55,6 тыс. руб. соответственно.

Читать исследование полностью>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А чем запомнилась эта неделя вам?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Актуальное
Основной этап реновации в Москве завершат в 2032 году
сегодня 13:53
81
Новостройки от 2,6 млн рублей: самые бюджетные квартиры в Москве и области
сегодня 13:00
355
Свыше 1,2 трлн руб. заложено в бюджете на льготную ипотеку в 2025 году
сегодня 12:09
322
Итоги рынка недвижимости 2024: главные события
сегодня 12:00
473
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал