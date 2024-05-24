Главное за неделю с 20 по 24 мая 2024 года
- Погашение ипотеки Сбера выиграла жительница Пермского края
- Сбербанк увеличил лимиты по IT-ипотеке
- В России повысят штрафы за плохое качество ЖКУ
- Сбер улучшил условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки
- Домклик проводит опрос: Как ограниченное пространство влияет на отношения с близкими?
- Сбер расширил «Коммерческую ипотеку» на помещения до 350 «квадратов»
- Домклик проводит конкурс среди подписчиков телеграм-канала
- В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным
1. Погашение ипотеки Сбера выиграла жительница Пермского края
Сбербанк погасил ипотечный кредит на частный дом жительницы Пермского края, которая победила в акции «Домклик исполняет мечту».
Еще четверо участников розыгрыша получили промокоды для покупок на Мегамаркете номиналом от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб.
Благодарю всех участников розыгрыша и поздравляю Светлану с победой! Закрытие ипотеки — это всегда яркое, долгожданное событие и начало нового этапа в жизни. Я рад разделить восторг от выигрыша с нашей победительницей и желаю ей дальнейших успехов. Мы в Домклик и дальше будем стараться удивлять наших клиентов, превосходя их ожидания.
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2. Сбербанк увеличил лимиты по IT-ипотеке
Клиенты Сбербанка теперь могут получить IT-ипотеку с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше базовых лимитов программы.
Так, в рамках IT-ипотеки в Сбере можно получить кредит до 30 млн руб. в регионах-миллионниках, до 15 млн руб. — в остальных субъектах. При этом базовые лимиты по программе — 18 млн руб. и 9 млн руб. соответственно.
Тысячи российских IT-специалистов теперь смогут взять в ипотеку более просторное и комфортное жилье на еще более выгодных условиях. И все благодаря новым лимитам: сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше — по рыночной. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%.
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3. В России повысят штрафы за плохое качество ЖКУ
Размер штрафов за предоставление некачественных услуг ЖКХ для коммунальщиков увеличат до 100 тыс. руб. Такой законопроект приняла Госдума и одобрил Совфед.
Под некачественными услугами понимаются грязная вода, отключение света, отопления зимой и так далее. За первое такое нарушение должностным лицам будет грозить предупреждение или штраф в 5-10 тыс. руб., юрлицам — 30-50 тыс. руб. За повторное он составит 10-30 тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно.
Их размер (штрафов — ред.) не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тыс. руб., а для юридических — 10 тыс. руб. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги.
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4. Сбер улучшил условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки
Для получения «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в Сбербанке педагогам и медикам теперь достаточно трехмесячного стажа работы. Раньше они должны были отработать в госучреждении минимум пять лет.
Специалистам, которые оформили ипотеку, нужно будет подтверждать занятость в бюджетной организации каждые полгода в течение пяти лет с даты заключения кредитного договора.
Читать подробнее об условиях программы>>
5. Домклик проводит опрос: Как ограниченное пространство влияет на отношения с близкими?
Бывает, что родственники или друзья по разным причинам живут вместе. Одним такое соседство не создает никаких неудобств, а другим дается довольно непросто.
Мы стремимся быть лучше для вас — и для этого нам важно знать, что вы чувствуете. Пожалуйста, пройдите короткий опрос и расскажите, насколько для вас важен размер жилплощади.
Пройти опрос>>
6. Сбер расширил «Коммерческую ипотеку» на помещения до 350 «квадратов»
Клиенты Сбербанка с 23 мая могут купить в рамках программы «Коммерческая ипотека» недвижимость площадью до 350 кв. м. Раньше кредит можно было оформить на объекты не более 270 «квадратов».
«Коммерческая ипотека» позволяет купить помещение как на первичном, так и на вторичном рынке. Кредит выдается на срок от одного года до 25 лет, его сумма — от 500 тыс. до 100 млн руб. Залогом является купленная недвижимость.
Подробнее о том, как взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбере>>
7. Домклик проводит конкурс среди подписчиков телеграм-канала
В мае аудитория телеграм-канала Домклик превысила 100 тыс. подписчиков. А чтобы отметить такой впечатляющий результат, уже в июне мы разыграем 10 подарочных наборов от Домклик: термобутылка, кепка и сумка-шопер.
Для того чтобы принять участие, подпишитесь на телеграм-канал Домклик, нажмите на кнопку «Участвую» под закрепленным постом о конкурсе и ждите розыгрыша призов.
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8. В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным
Депутаты разрабатывают законопроект об индексации выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.
Мной разрабатываются изменения в федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год.
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Отлично!