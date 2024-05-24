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Главное за неделю с 20 по 24 мая 2024 года

Дата публикации: 24 мая 2024
Главное за неделю с 20 по 24 мая 2024 года
Содержание

1. Погашение ипотеки Сбера выиграла жительница Пермского края

Сбербанк погасил ипотечный кредит на частный дом жительницы Пермского края, которая победила в акции «Домклик исполняет мечту».

Еще четверо участников розыгрыша получили промокоды для покупок на Мегамаркете номиналом от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Благодарю всех участников розыгрыша и поздравляю Светлану с победой! Закрытие ипотеки — это всегда яркое, долгожданное событие и начало нового этапа в жизни. Я рад разделить восторг от выигрыша с нашей победительницей и желаю ей дальнейших успехов. Мы в Домклик и дальше будем стараться удивлять наших клиентов, превосходя их ожидания.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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2. Сбербанк увеличил лимиты по IT-ипотеке

Клиенты Сбербанка теперь могут получить IT-ипотеку с увеличенной суммой кредита. То есть она может быть больше базовых лимитов программы.

Так, в рамках IT-ипотеки в Сбере можно получить кредит до 30 млн руб. в регионах-миллионниках, до 15 млн руб. — в остальных субъектах. При этом базовые лимиты по программе — 18 млн руб. и 9 млн руб. соответственно.

Тысячи российских IT-специалистов теперь смогут взять в ипотеку более просторное и комфортное жилье на еще более выгодных условиях. И все благодаря новым лимитам: сумма в пределах базового лимита будет оформлена по льготной ставке 5%, а сумма свыше — по рыночной. В результате средневзвешенная ставка по программе выйдет в диапазоне от 6%.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Подробнее об условиях IT-ипотеки в Сбере>>

3. В России повысят штрафы за плохое качество ЖКУ

Размер штрафов за предоставление некачественных услуг ЖКХ для коммунальщиков увеличат до 100 тыс. руб. Такой законопроект приняла Госдума и одобрил Совфед.

Под некачественными услугами понимаются грязная вода, отключение света, отопления зимой и так далее. За первое такое нарушение должностным лицам будет грозить предупреждение или штраф в 5-10 тыс. руб., юрлицам — 30-50 тыс. руб. За повторное он составит 10-30 тыс. руб. и 50-100 тыс. руб. соответственно.

Их размер (штрафов — ред.) не пересматривался с 2007 года. В настоящее время для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций штраф не превышает 1 тыс. руб., а для юридических — 10 тыс. руб. Поэтому им проще и дешевле нарушать, чем предоставлять вовремя качественные услуги.

Фото эксперта
Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Узнать, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ>>

4. Сбер улучшил условия «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки

Для получения «Дальневосточной» и «Арктической» ипотеки в Сбербанке педагогам и медикам теперь достаточно трехмесячного стажа работы. Раньше они должны были отработать в госучреждении минимум пять лет.

Специалистам, которые оформили ипотеку, нужно будет подтверждать занятость в бюджетной организации каждые полгода в течение пяти лет с даты заключения кредитного договора.

Читать подробнее об условиях программы>>

5. Домклик проводит опрос: Как ограниченное пространство влияет на отношения с близкими?

Бывает, что родственники или друзья по разным причинам живут вместе. Одним такое соседство не создает никаких неудобств, а другим дается довольно непросто.

Мы стремимся быть лучше для вас — и для этого нам важно знать, что вы чувствуете. Пожалуйста, пройдите короткий опрос и расскажите, насколько для вас важен размер жилплощади.

Пройти опрос>>

6. Сбер расширил «Коммерческую ипотеку» на помещения до 350 «квадратов»

Клиенты Сбербанка с 23 мая могут купить в рамках программы «Коммерческая ипотека» недвижимость площадью до 350 кв. м. Раньше кредит можно было оформить на объекты не более 270 «квадратов».

«Коммерческая ипотека» позволяет купить помещение как на первичном, так и на вторичном рынке. Кредит выдается на срок от одного года до 25 лет, его сумма — от 500 тыс. до 100 млн руб. Залогом является купленная недвижимость.

Подробнее о том, как взять ипотеку на покупку коммерческой недвижимости в Сбере>>

7. Домклик проводит конкурс среди подписчиков телеграм-канала

В мае аудитория телеграм-канала Домклик превысила 100 тыс. подписчиков. А чтобы отметить такой впечатляющий результат, уже в июне мы разыграем 10 подарочных наборов от Домклик: термобутылка, кепка и сумка-шопер.

Для того чтобы принять участие, подпишитесь на телеграм-канал Домклик, нажмите на кнопку «Участвую» под закрепленным постом о конкурсе и ждите розыгрыша призов.

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8. В Госдуме предлагают индексировать выплату на погашение ипотеки многодетным

Депутаты разрабатывают законопроект об индексации выплаты в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.

Мной разрабатываются изменения в федеральный закон, предусматривающие возможность единоразовой индексации данной выплаты в размере инфляции за период с 1 января 2019 года по 1 января 2024 года, а затем, начиная с 2025 года, ежегодной индексации размера выплаты в размере инфляции за прошедший год.

Фото эксперта
Яна Лантратова
первый зампред комитета Госдумы по просвещению

Узнать, как получить 450 тыс. руб. на погашение ипотеки многодетным семьям>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
Н
Надежда Т.
28 мая 2024

Отлично!

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