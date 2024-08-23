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Главное за неделю с 19 по 23 августа 2024 года

Дата публикации: 23 авг 2024
Главное за неделю с 19 по 23 августа 2024 года
Содержание

1. Новый список ЖК — участников акции со скидкой на ипотеку Сбера появился на Домклик

Каждые две недели Домклик отбирает ЖК по всей России, где клиенты могут приобрести квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбера.

Новостройки, которые участвуют в акции с 21 августа по 4 сентября 2024 года, уже размещены на отдельной странице.

Просто введите нужный регион или город — и выбирайте ЖК. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.

Фото эксперта
Журнал Домклик

Узнать больше об акции>>

2. Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки

Сбербанк с 21 августа снова начал выдавать кредиты по льготной программе «IT-ипотека».

С 21 августа Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по программе «Ипотека для IT». Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года.

Фото эксперта
Кирилл Царев
первый зампредседателя правления Сбербанка

Подробнее об условиях IT-ипотеки в Сбере>>

3. Стоимость жилищных услуг предлагают ежегодно повышать

Депутаты предложат правительству рассмотреть возможность ежегодной индексации платы за обслуживание домов, текущий ремонт и другие услуги управляющих компаний.

Такое положение они хотят включить в законопроект о формировании экономически обоснованной платы за жилищные услуги.

После согласования этого пункта в осеннюю сессию планируем внести законопроект на рассмотрение Госдумы.

Фото эксперта
Владимир Кошелев
первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Узнать, как сэкономить на коммунальных платежах>>

4. Домклик выяснил, как быстро можно продать квартиру

Скорость продажи недвижимости в значительной степени зависит от комнатности. Легче всего продаются однокомнатные квартиры: средний срок экспозиции по России составил 56 дней. К такому выводу пришли аналитики Домклик.

Затем идут двухкомнатные квартиры, срок их реализации — 69 дней. Наиболее затратной по времени является продажа большой квартиры (3 комнаты и более) — 87 дней.

Читать все исследование>>

5. До завершения акции Сбера с кешбэком на новостройки осталась неделя

Клиенты Сбербанка могут вернуть до 5% бонусами СберСпасибо от стоимости купленной квартиры в новостройке на Домклик. Акция завершается 31 августа — есть еще неделя, чтобы подать заявку на ипотеку Сбера и получать кешбэк.

Бонусы начисляются частями в течение шести месяцев. Их можно потратить у партнеров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры.

Читать правила акции>>

6. На Дальнем Востоке стали чаще брать ипотеку на новостройки

После изменений в льготной ипотеке доля первичного рынка в общем количестве ипотечных выдач Сбера в ДФО не уменьшилась, а наоборот, выросла. Показатель увеличился с 30,7% в первом полугодии до 35,5% в июле-августе, выяснили аналитики Домклик.

Лидируют по спросу на новостройки Якутия и Бурятия.

По данным экспертов, в большей степени первичный рынок поддержала «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека.

В первом полугодии «Дальневосточная» и Арктическая» ипотека в ДФО была наиболее востребованной среди всех льготных программ ипотечного кредитования. После отмены «Господдержки» и корректировки «Семейной ипотеки» доля региональной программы стала еще больше: показатель увеличился с 35,6% всех выдач в первом полугодии 2024 года до 61,2% в июле-августе.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читать исследование полностью>>

7. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас продавать квартиру

Подходящее ли сейчас время для продажи недвижимости? В каких случаях она обоснована и какие квартиры привлекательнее для покупателей?

Отвечаем на вопросы вместе с участниками рынка.

Узнать мнение экспертов>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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