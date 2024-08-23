Главное за неделю с 19 по 23 августа 2024 года
- Новый список ЖК — участников акции со скидкой на ипотеку Сбера появился на Домклик
- Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки
- Стоимость жилищных услуг предлагают ежегодно повышать
- Домклик выяснил, как быстро можно продать квартиру
- До завершения акции Сбера с кешбэком на новостройки осталась неделя
- На Дальнем Востоке стали чаще брать ипотеку на новостройки
- Эксперты рассказали, стоит ли сейчас продавать квартиру
1. Новый список ЖК — участников акции со скидкой на ипотеку Сбера появился на Домклик
Каждые две недели Домклик отбирает ЖК по всей России, где клиенты могут приобрести квартиру со скидкой 0,5% на ставку по ипотеке Сбера.
Новостройки, которые участвуют в акции с 21 августа по 4 сентября 2024 года, уже размещены на отдельной странице.
Просто введите нужный регион или город — и выбирайте ЖК. Дисконт будет действовать определенное время для каждого конкретного жилого комплекса.
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2. Сбер возобновил выдачу IT-ипотеки
Сбербанк с 21 августа снова начал выдавать кредиты по льготной программе «IT-ипотека».
С 21 августа Сбербанк возобновляет выдачи кредитов по программе «Ипотека для IT». Отмечу, что банк актуализирует ранее одобренные заявки по новым условиям действия программы, которые вступили в силу с 1 августа 2024 года.
Подробнее об условиях IT-ипотеки в Сбере>>
3. Стоимость жилищных услуг предлагают ежегодно повышать
Депутаты предложат правительству рассмотреть возможность ежегодной индексации платы за обслуживание домов, текущий ремонт и другие услуги управляющих компаний.
Такое положение они хотят включить в законопроект о формировании экономически обоснованной платы за жилищные услуги.
После согласования этого пункта в осеннюю сессию планируем внести законопроект на рассмотрение Госдумы.
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4. Домклик выяснил, как быстро можно продать квартиру
Скорость продажи недвижимости в значительной степени зависит от комнатности. Легче всего продаются однокомнатные квартиры: средний срок экспозиции по России составил 56 дней. К такому выводу пришли аналитики Домклик.
Затем идут двухкомнатные квартиры, срок их реализации — 69 дней. Наиболее затратной по времени является продажа большой квартиры (3 комнаты и более) — 87 дней.
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5. До завершения акции Сбера с кешбэком на новостройки осталась неделя
Клиенты Сбербанка могут вернуть до 5% бонусами СберСпасибо от стоимости купленной квартиры в новостройке на Домклик. Акция завершается 31 августа — есть еще неделя, чтобы подать заявку на ипотеку Сбера и получать кешбэк.
Бонусы начисляются частями в течение шести месяцев. Их можно потратить у партнеров СберСпасибо. Например, на обустройство новой квартиры.
Читать правила акции>>
6. На Дальнем Востоке стали чаще брать ипотеку на новостройки
После изменений в льготной ипотеке доля первичного рынка в общем количестве ипотечных выдач Сбера в ДФО не уменьшилась, а наоборот, выросла. Показатель увеличился с 30,7% в первом полугодии до 35,5% в июле-августе, выяснили аналитики Домклик.
Лидируют по спросу на новостройки Якутия и Бурятия.
По данным экспертов, в большей степени первичный рынок поддержала «Дальневосточная» и «Арктическая» ипотека.
В первом полугодии «Дальневосточная» и Арктическая» ипотека в ДФО была наиболее востребованной среди всех льготных программ ипотечного кредитования. После отмены «Господдержки» и корректировки «Семейной ипотеки» доля региональной программы стала еще больше: показатель увеличился с 35,6% всех выдач в первом полугодии 2024 года до 61,2% в июле-августе.
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7. Эксперты рассказали, стоит ли сейчас продавать квартиру
Подходящее ли сейчас время для продажи недвижимости? В каких случаях она обоснована и какие квартиры привлекательнее для покупателей?
Отвечаем на вопросы вместе с участниками рынка.
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