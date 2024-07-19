Главное за неделю с 15 по 19 июля 2024 года
- Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму
- Сбер выдал почти 2 тыс. кредитов по обновленной «Семейной ипотеке» за неделю
- Оценка стоимости жилья для сдачи в аренду посуточно появилась на Домклик
- Управляющим компаниям хотят запретить шуметь по утрам
- «Арктический гектар» могут расширить на два района ХМАО
- Сельским учителям хотят полностью компенсировать расходы на ЖКУ
- В России предложили создать рейтинг управляющих компаний
1. Поправки о выплате остатка маткапитала внесли в Госдуму
Поправки, которые дают возможность получить неиспользованную часть материнского капитала, если она не превышает 10 тыс. руб., внесли в Госдуму.
Поправки родились в результате поручения президента РФ, социальные поправки, касаются средств маткапитала, которые будут выплачиваться в денежном виде. Поправки были внесены группой депутатов во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.
Госдума может принять их 23 июля.
Узнать о получении маткапитала в 2024 году>>
2. Сбер выдал почти 2 тыс. кредитов по обновленной «Семейной ипотеке» за неделю
Клиенты Сбербанка после изменения условий «Семейной ипотеки» 10 июля оформили около 2 тыс. кредитов на 10 млрд руб.
Несмотря на то, что программа на новых условиях запустилась совсем недавно, мы видим высокий спрос от наших клиентов. Количество заявок на «Семейную ипотеку» растет, ежедневно мы обрабатываем несколько тысяч заявлений.
В лидерах по выдачам — Москва и Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край и Иркутская область.
Подробнее о новых условиях «Семейной ипотеки»>>
3. Оценка стоимости жилья для сдачи в аренду посуточно появилась на Домклик
Клиенты Домклик теперь могут заказать оценку стоимости недвижимости для сдачи в краткосрочную аренду. Такая услуга доступна в сервисе «Моя недвижимость».
Цены будут рассчитаны на базе специальной ML-модели, которая изучит стоимость аналогичных объектов в объявлениях и в заключенных ранее сделках.
С момента запуска услуги оценки стоимости недвижимости для продажи или сдачи в долгосрочную аренду ею воспользовались более 250 тыс. раз. Кроме того, каждый пятый пользователь сервиса «Моя недвижимость» подписывается на рассылку по изменению цены.
Мы видим, что это крайне востребованная функция, и рады сообщить о ее масштабировании и на сегмент краткосрочной аренды. Главная особенность нашей услуги заключается в том, что оценка стоимости производится на основе данных о фактических сделках, что делает ее наиболее точной.
Заказать оценку стоимости недвижимости на Домклик>>
4. Управляющим компаниям хотят запретить шуметь по утрам
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который запрещает проводить шумные работы с 22:00 до 8:00. Речь, например, об уборке снега, спиливании деревьев, на шум от которых ранним утром жалуются жители многоквартирных домов.
Как отмечают авторы законопроекта, из-за этого граждане испытывают стресс и недосып, который может стать причиной появления физиологических и психологических болезней.
Между тем на такие шумные работы не действуют ограничения региональных законов о тишине. В связи с этим депутаты предлагают ввести требование для управляющих компаний о соблюдении покоя и тишины с 22:00 до 8:00.
Подробнее о том, какие ограничения есть на шумные работы в МКД>>
5. «Арктический гектар» могут расширить на два района ХМАО
Правительство России с учетом доработки поддержало законопроект о распространении программы «Арктический гектар» на Белоярский и Березовский районы Ханты-Мансийского автономного округа.
Такое предложение появилось в связи с тем, что в марте эти территории включили в состав Арктической зоны, где действует программа. Она позволяет получить земельный участок площадью до 1 гектара для строительства жилья и создания бизнеса бесплатно.
Узнать, как бесплатно получить землю в Арктической зоне>>
6. Сельским учителям хотят полностью компенсировать расходы на ЖКУ
Педагогам в селах предложили возмещать 100% оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
Предлагается предоставить компенсацию в размере 100% от суммы оплаты жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместителям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных государственных образовательных организациях, проживающим и работающим по трудовому договору в сельских населенных пунктах.
На случай отсутствия в бюджете денег для реализации инициативы Лантратова предложила альтернативу — ежегодную индексацию выплаты в 1,2 тыс. руб., которую получают сельские учителя.
Читать, как сэкономить на коммунальных платежах>>
7. В России предложили создать рейтинг управляющих компаний
Рейтинг управляющих компаний, на основе которого их можно будет лишать лицензии, хотят создать в России. Такое предложение зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил главе Минстроя Иреку Файзуллину.
Он отметил, что граждане часто жалуются на несвоевременное и некачественное предоставление услуг. А местные власти заявляют о том, что оперативно отреагировать им не дает действующее законодательство.
Одним из способов решения данной проблемы могло бы стать внесение изменений в действующее законодательство, касающихся ведения реестра управляющих организаций. В рамках реестра предлагается осуществлять рейтингование организаций по специально разработанным критериям.
Если УК перестанет соответствовать этим критериям, ей запретят заключать новые договоры по управлению МКД или продлевать действующие. При этом у управляющей компании будет время для устранения нарушений. Если она этого не сделает, то ее лицензию можно будет аннулировать в упрощенном порядке.
Подскажите, есть какие нибудь новости по лимитам для IT ипотеки?
Сергей Л.здравствуйте! На сегодняшний день у банка нет лимита. Как только будут новые условия по "ИТ-ипотеке", расскажем об этом в журнале и социальных сетях.
Скажите, когда возобновится программа Продать жилье со своей ставкой?
Наталья Ф.здравствуйте! Сроков возобновления нет. Вы можете следить за обновлением статьи про эту услугу: как только она снова будет запущена, мы отредактируем материал.
Наталья Ф.здравствуйте! О сроках возобновления программы будет известно позднее. Следите за обновлениями в журнале Домклик и в соцсетях.
Домкликскажите пожалуйста, можно ли продать залоговую недвижимость, если на нее были оформлены кредитные каникулы?
Наталья Ф.здравствуйте! Всё о залоговой недвижимости можно почитать в нашей статье: https://blog.domclick.ru/ipoteka/post/poterya-zalogovoj-nedvizhimosti-mozhet-li-bank-otobrat-ipotechnuyu-kvartiru-otvety-na-populyarnye-voprosy?ysclid=m00vywymli215958320
Подробности подобных сделок необходимо уточнять у банка. Для решения вопроса мы рекомендуем обратиться к менеджеру и заказать звонок по номеру 900.