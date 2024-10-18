Главное за неделю с 14 по 18 октября 2024 года
- Россияне в сентябре чаще всего брали в ипотеку вторичку
- Регистрацию домов на несколько семей упростят
- В Сбербанк Онлайн стали доступны новые сервисы для управления недвижимостью
- Домклик оценил спрос на льготную ипотеку в сентябре
- Открывать развлекательные клубы в домах предложили с разрешения жильцов
- Эксперт рассказала, как получить льготу на погашение ипотеки
1. Россияне в сентябре чаще всего брали в ипотеку вторичку
Россияне оформили в Сбербанке 49,9 тыс. ипотечных кредитов в сентябре. Больше всего — на покупку вторичного жилья, а именно 29,1 тыс., выяснили аналитики Домклик.
На долю новостроек пришлось 17,3 тыс. кредитов, ИЖС — около 2 тыс.
В сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург.
Как и ранее, большинство сделок в сегменте новостроек заключается на льготных условиях, тем не менее спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост: за прошедший месяц количество таких выдач увеличилось в Москве — на 44%, в Санкт-Петербурге — на 84%.
Изучив данные по выдачам, аналитики сделали вывод о том, что очередное повышение ключевой ставки почти не повлияло на структуру ипотеки в сентябре.
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2. Регистрацию домов на несколько семей упростят
Дома, поделенные для проживания нескольких семей, а также хозяйственные постройки можно будет оформить в собственность в упрощенном порядке. Такой закон приняла Госдума.
Мы предлагаем упрощенный порядок оформления прав на хозпостройки при условии, что участок в собственности и права на него и дом были установлены до 2013 года. Во‑вторых, упрощенный порядок будет действовать в отношении домов блокированной застройки, возведенных до 14 мая 1998 года, где проживают несколько семей.
Такой порядок не будет распространяться на постройки, которые признаны самовольными и подлежат сносу.
Узнать, как зарегистрировать право собственности на дом и землю>>
3. В Сбербанк Онлайн стали доступны новые сервисы для управления недвижимостью
В разделе «Дом» в приложении Сбербанк Онлайн для Android пользователи теперь могут найти всю информацию по своей недвижимости и воспользоваться рядом сервисов, в том числе от «Моей недвижимости» Домклик.
Теперь вся информация по видам недвижимости клиентов (домам и квартирам, машино-местам, гаражам и кладовкам) хранится в одном месте — в разделе «Дом» приложения Сбербанк Онлайн для Android.
Кроме этого, пользователи в одном месте могут оплатить счет за ЖКУ или интернет, посмотреть платеж по ипотеке, узнать стоимость объекта недвижимости, оформить страховку.
Появился и новый функционал: консультация юриста, заказ дизайн-проекта, сдача жилья в аренду, оформление заявки на ремонт или переезд, а также другие бытовые сервисы.
Подробнее о сервисе «Моя недвижимость»>>
4. Домклик оценил спрос на льготную ипотеку в сентябре
Почти половина (48%) выданной ипотеки в Сбере в сентябре пришлась на льготные программы. За месяц на льготных условиях россияне взяли 23,9 тыс. ипотечных кредитов, что на 2,8% меньше, чем в августе.
По «Семейной ипотеке» оформлено 19,5 тыс. займов, что сопоставимо с показателями августа (отставание — всего 5,4%).
По «Дальневосточной» и «Арктической» — 3,5 тыс. Это значение выше, чем в предыдущих кварталах: в первом полугодии максимальное количество сделок за месяц составило 2,9 тыс. У «IT-ипотеки» показатели скромные — менее 1 тыс. сделок.
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5. Открывать развлекательные клубы в домах предложили с разрешения жильцов
Башкирские депутаты подготовили законопроект, согласно которому открытие развлекательных и досуговых центров в жилых домах нужно будет согласовывать с собственниками.
Законопроект касается порядка открытия в жилых домах компьютерных, игровых, развлекательных и досуговых центров. Предлагается открывать такие центры только с согласия жильцов, которое должно подтверждаться протоколом общего собрания собственников помещений.
Изменения касаются и уже открытых клубов: если закон примут, для дальнейшей работы они должны будут получить согласие собственников квартир. На это им дадут полгода.
Узнать, что делать, если возник конфликт с соседями>>
6. Эксперт рассказала, как получить льготу на погашение ипотеки
Семьи в России при рождении третьего или последующих детей могут претендовать на федеральную выплату в 450 тыс. руб. на погашение ипотеки.
О том, как ее оформить, рассказали в видео:
Более подробно о получении выплаты читайте в статье.
Здравствуйте! Будет ли повышение первоначального взноса по ДВ ипотеке?
Нина К.здравствуйте! здравствуйте! Информации по данному вопросу пока нет. Следите за обновлениями в журнале Домклик и в наших соцсетях 💚
Об актуальных условиях рассказали в статье.
Прошел слух по тв, что дальневосточку под ижс отменили, или подняли первоначалку до 50%, это так?
Лилия М.здравствуйте! Об актуальных условиях госпрограмм рассказали в статье.
Лимиты появились, а условия не подъемное стали
Виктория К.здравствуйте! Понимаем ваши переживания.
Уточним, сейчас на фоне денежно-кредитной политики, выдача ипотечных кредитов по госпрограммам становится крайне тяжёлой для банков. Сбер дольше всех среди крупнейших банков держал минимальный размер ПВ на уровне 20,1%.Сейчас для сохранения доступности госпрограмм с низким первоначальным взносом банк внедрил новый механизм, который поддержит клиентов и строительную отрасль в целом.
Спасибо, что поделились своим мнением.
ДомкликДержал дольше всех первый взнос 20% , но отказывает в заявках. Какой смысл от этого взноса тогда ?
Сергей С.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Для получения минимального первоначального взноса по программам с господдержкой в 20,1% необходимо выполнить одно из условий:
— взять квартиру в ипотеку по программе субсидирования от застройщика;
— оформить ипотеку с увеличенным лимитом;
— выбрать жильё в рамках комплексного предложения;
— внести единоразовый платёж.
Сожалеем, что теперь условия программы вам не подходят. Также вы можете ознакомиться с актуальными ипотечными программами.
Спасибо, что поделились своим мнением.
По семейной ипотеке может упадок в сентябре потому что сбер в середине месяца её остановил. Когда откроются сделки по семейной ипотеке? Лимит же сбер получил?
Константин Е.здравствуйте! Понимаем ваши переживания. Выйти на сделку получится только после возобновления лимита.
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