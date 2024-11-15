Главное за неделю с 11 по 15 ноября 2024 года
- Сбер возобновил выдачи «Семейной ипотеки» и «Ипотеки для IT»
- Скидки на жилье на Домклик будут действовать еще неделю
- Спрос на вторичку в октябре вырос на 11%
- В Госдуме предложили сдавать жилье иностранцам максимум на год
- Россияне взяли в октябре на 21% меньше льготных кредитов
- «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры
- Эксперт рассказала, какие есть льготы на покупку жилья от государства
1. Сбер возобновил выдачи «Семейной ипотеки» и «Ипотеки для IT»
Сбербанк снова начал выдавать кредиты по госпрограммам «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» на Домклик.
Вместе с тем изменились условия получения льготной ипотеки. Речь идет как о покупке готового жилья, так и о строящемся.
Узнать подробнее о правилах выдачи кредитов с господдержкой>>
2. Скидки на жилье на Домклик будут действовать еще неделю
До окончания акции Зеленый день, в рамках которой клиенты Домклик могут получить скидку на покупку квартиры и строительство дома, осталась неделя.
Домклик в день рождения Сбера вместе с партнерами дарит клиентам скидки до 10% на квартиры в новостройках по всей России и до 11% — на строительство дома по проекту.
При покупке квартиры в новостройке, участвующей в акции, в ипотеку по базовой программе дополнительно будет применена скидка на ставку — 0,5%.
Предложение действует до 21 ноября 2024 года.
В акции участвуют более 1,2 тыс. ЖК и около 900 строительных проектов. В том числе к Зеленому дню присоединились СберСити и девелопер MR Group.
Подробнее об акции>>
3. Спрос на вторичку в октябре вырос на 11%
Больше всего ипотечных кредитов в октябре в Сбербанке оформили на вторичное жилье — 32,3 тыс. Этот результат на 11% превышает сентябрьский. Всего россияне взяли в прошлом месяце 50,7 тыс. жилищных кредитов.
На покупку квартир в новостройках Сбер выдал 15,6 тыс. кредитов. Их доля в общем количестве ипотечных выдач уменьшилась до 30,9%. Как и доля ИЖС: по отношению к сентябрю показатель снизился до 1,7%.
Динамика выдач ипотечных кредитов по-прежнему тесно связана с мерами государственной поддержки. Так, если в первую половину месяца общее количество сделок составляло 8-9 тыс. в неделю, то после возобновления выдач по «Семейной ипотеке» показатель увеличился до 14 тыс., а в последнюю неделю — до 22 тыс.
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4. В Госдуме предложили сдавать жилье иностранцам максимум на год
Депутаты ЛДПР подготовили ряд инициатив, одна из которых — уменьшение максимального срока договора найма с мигрантами с пяти лет до одного года.
Мигранты постоянно игнорируют правила общественного порядка — мусорят, пьянствуют, нарушают тишину и другие нормы. В ЛДПР отовсюду приходят жалобы на этот беспредел. Поэтому мы подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат требования к найму жилых помещений иностранными гражданами, за исключением белорусов.
Кроме того, собственникам могут разрешить выселять мигрантов, если они не заплатили за квартиру за два месяца.
А чуть ранее парламентарии предложили ограничить число иностранцев, которых можно прописать в квартире, одним человеком на 6 «квадратов» жилья.
Узнать, как зарегистрировать иностранца в квартире>>
5. Россияне взяли в октябре на 21% меньше льготных кредитов
Сбербанк в прошлом месяце выдал 18,7 тыс. ипотечных кредитов на льготных условиях, что на 21,7% меньше, чем в сентябре. В результате доля льготной ипотеки по РФ составила 37%.
Вместе с тем лидером среди госпрограмм остается «Семейная ипотека». По ней россияне оформили 15,8 тыс. кредитов. Октябрьское значение отстает от предыдущих месяцев: от августа — на 23,1%, от сентября — на 18,7%.
В октябре также снизился спрос на «Арктическую» и «Дальневосточную» ипотеку: количество выдач составило 2,6 тыс., на 25,4% ниже, чем в сентябре.
Читать исследование полностью>>
6. «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку распространят на работников культуры
Участники программы «Земский работник культуры» в Дальневосточном федеральном округе со следующего года смогут получить «Дальневосточную» и «Арктическую» ипотеку.
Обеспечить начиная с 1 января 2025 года реализацию программы «Земский работник культуры», предусматривающей осуществление единовременной выплаты в размере 2 млн руб. специалистам в случае их переезда в ДФО, а также распространить действие программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» на таких специалистов.
Запуск программы «Земский работник культуры» с 2025 года Путин анонсировал в послании Федеральному собранию. Она предполагает помощь специалистам, которые переезжают на работу в села или малые города.
Узнать о получении Дальневосточной ипотеки в Сбербанке>>
7. Эксперт рассказала, какие есть льготы на покупку жилья от государства
Получить субсидии льготы на покупку недвижимости от государства можно как для сделок с ипотекой, так и без.
На какую именно поддержку можно рассчитывать, рассказали в видео:
Более подробно об этом можно прочитать в статье.
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