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Главное за неделю: Правительство разъяснило особенности комбинированной ипотеки, Cбер начал выдавать ипотеку на загородную недвижимость в залоге

Дата публикации: 20 мая 2022
Главное за неделю: Правительство разъяснило особенности комбинированной ипотеки, Cбер начал выдавать ипотеку на загородную недвижимость в залоге
Содержание

1. Правительство РФ разъяснило особенности комбинированной ипотеки

Правительство РФ, пишет ТАСС, позволило сочетать семейную ипотеку с рыночной или другой субсидируемой, тем самым увеличивая сумму кредита до 15 и 30 млн рублей в зависимости от региона. По такому же принципу работает и программа льготной ипотеки на новостройки.

«Для этого была увеличена сумма кредита, который может быть взят с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, при этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке. Так же механизм работает и для семейной ипотеки», — сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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2. Сбер снизил ставку по IT-ипотеке до 4,7% при электронной регистрации сделки

Сбер установил ставку по программе Ипотека для IT на уровне от 4,7% годовых при электронной регистрации сделки. Напомним, 27 апреля 2022 года банк открыл предварительный прием заявок по программе и сейчас ожидает утвержденный правительством список компаний, подходящих под нее, для принятия финального решения по заявкам.

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3. Cбер начал выдавать ипотеку на загородную недвижимость в залоге

Сбер предоставил возможность купить в ипотеку загородную недвижимость, находящуюся у него в залоге. Перечень подходящих для таких сделок объектов на вторичном рынке был расширен и теперь включает в себя дачи, садовые дома, земельные участки, объекты незавершенного строительства и другие строения потребительского значения, в том числе гаражи.

Выбрать загородную недвижимость

4. Домклик выяснил, где купить квартиру в Москве до 6 млн

Эксперты Домклик подготовили подборку строящихся ЖК в «старой» и Новой Москве с самой низкой стоимостью кв. м и с минимальным бюджетом предложения. Анализ проводился по предложениям жилых объектов стоимостью до 6 млн рублей или дешевле.

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5. Продажу унаследованной от близких родственников недвижимости могут освободить от НДФЛ

Группа депутатов от фракции ЛДПР и сенаторов внесла в парламент законопроект, который снимает действующий сейчас срок в 3 года, после которого продажа наследуемого от близких родственников жилья освобождается от уплаты НДФЛ в размере 13%. Документ размещен в электронной базе данных парламента, сообщает Интерфакс.

С какими проблемами можно столкнуться, получая квартиру в наследство

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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