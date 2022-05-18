Cбер начал выдавать ипотеку на загородную недвижимость в залоге
Сбер предоставил своим клиентам возможность приобрести в ипотеку загородную недвижимость, находящуюся у него в залоге. Перечень подходящих для таких сделок объектов на вторичном рынке был расширен и теперь включает в себя дачи, садовые дома, земельные участки, объекты незавершённого строительства и другие строения потребительского значения (в том числе гаражи).
Минимальный первоначальный взнос по программе — 25% стоимости объекта, процентная ставка по ипотеке — от 14,2%. При кредитовании без подтверждения дохода и занятости с первоначальным взносом от 30% стоимости недвижимости — от 16% годовых. Условия кредитования не распространяются на государственные программы.
Процедура и условия получения ипотеки на загородную недвижимость, находящуюся в залоге:
- ипотечный кредит продавца и будущий кредит покупателя должны быть оформлены в Сбербанке;
- продавец и покупатель заключают договор купли-продажи;
- банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;
- долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора купли-продажи из Росреестра.
Спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала сезона рост. Так, по состоянию на 1 мая 2022 года объём предложения загородных домов на Домклик увеличился на 3,9% по сравнению с 1 января (с 310 887 до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с ситуацией на 1 мая 2021 года.