Где в Москве продается недорогое жилье: карта стоимости готовых квартир от аналитиков Домклик
В своем недавнем исследовании аналитики Домклик и СберИндекса заявили, что на фоне повышения адресности госпрограмм все больше потенциальных покупателей переключаются с первичного на готовое жильё. По этой причине доля вторичного рынка практически не снижается: по предварительным данным за второе полугодие, процент вторичного рынка в общем количестве ипотечных сделок составил около 43%, что всего на 6 п.п. ниже, чем в аналогичный период 2023 года.
В Москве показатели и вовсе практически одинаковы: как и в прошлом году, около 35% всех ипотечных сделок Сбера – это сделки с готовыми квартирами.
Чтобы облегчить покупателям поиск подходящего жилья в Москве, Аналитический центр Домклик подготовил тепловую карту цен: для каждого района приводится стоимость стандартной однокомнатной квартиры (площадью 35 кв. м.).
Эксперты не только определили районы с минимальной стоимостью, но и выделили локации с наибольшим снижением цен за полгода. Исследование основано на анализе объявлений о продаже квартир на вторичном рынке Москвы (данные сайта Домклик).
Где находятся районы с самыми низкими ценами на готовые квартиры
Согласно данным Домклик на конец ноября, самая низкая стоимость кв. м вторичного жилья зафиксирована в следующих административных округах:
Троицкий АО. Минимальные значения отмечены в районе Вороново: стоимость квартиры площадью 35 кв. м. обойдется в 4,7 млн рублей. Далее следуют Краснопахорский (5,5 млн рублей) и Бекасово (5,8 млн рублей). Наибольшие цены на готовое жилье в данном округе – в Троицке: 35 кв. м. будут стоить 7,3 млн рублей.
Зеленоградский АО. Лоты с наиболее низкими ценами предлагаются в районах Силино (7,5 млн руб за 35 кв. м.), Савелки (7,7 млн рублей), Крюково (7,7 млн рублей), Матушкино (7,9 млн рублей), Старое Крюково (8,4 млн рублей).
Новомосковский АО. В силу того, что округ находится ближе к МКАД и обладает более развитой транспортной и социальной инфраструктурой, цены на готовое жилье здесь выше, чем в Троицком и Зеленоградском округах. Минимальная стоимость отмечается в следующих районах: Щербинка – 7,1 млн руб, Филимонковский – 7,4 млн рублей, Внуково – 8,9 млн рублей.
Однако в Коммунарке – район, прилегающий к МКАД – стоимость значительно выше: цена за квартиру площадью 35 кв. м. составит 9,4 млн руб.
Восточный и Юго-Восточный АО. Относительно низкая стоимость готовых квартир также характерна для районов к востоку от центра. К таковым относятся Капотня (7,3 млн рублей за 35 кв. м.), Восточный (7,7 млн рублей), Некрасовка (8,3 млн рублей), Косино-Ухтомский (8,3 млн рублей), Ивановское (8,4 млн рублей), Вешняки (8,5 млн рублей).
Районы с высокими ценами на готовые квартиры
На сегодняшний день самыми дорогими районами являются Хамовники и Арбат: квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 44,7 и 41,1 млн рублей соответственно. Далее с большим отрывом следуют Пресненский, Якиманка и Дорогомилово: здесь стоимость стандартной квартиры (35 кв. м) обойдется в сумму около 25 млн рублей. Отметим, что все перечисленные районы расположены преимущественно в юго-западной части центра Москвы.
Эксперты Домклик добавили, что согласно недавнему исследованию СберИндекс и Домклик, разрыв в стоимости предложения на первичном и вторичном рынках столицы составляет около 17%. Однако в центральных районах Москвы разрыв гораздо существеннее из-за большого количества новостроек премиум-класса. Так, например, в районах Якиманка, Тверской, Фили-Давыдково стоимость кв. м. на рынке первичного жилья в 3-4 раза выше, чем на рынке готовых квартир.
Между тем можно выделить районы, где различие в стоимости минимально и лежит в пределах 5%. К таковым относятся Северный, Покровское-Стрешнево, Внуково, Молжаниновский, Нижегородский, Бутырский.
Как за полгода изменился рынок предложения
Эксперты сравнили полученные данные с результатами аналогичного исследования, проведенного в июне этого года. Анализ изменений показал, что наибольшие темпы роста цен отмечены в районах Центрального округа и в западной части столицы:
- Дорогомилово (+33%);
- Хамовники (+23%);
- Арбат (+23%);
- Якиманка (+22%);
- Мещанский (+21%);
- Пресненский (+20%);
- Беговой (+16%).
Аналитики добавили, что центральные районы лидируют по росту стоимости и на первичном рынке.
Напротив, снижение фиксируется преимущественно в отдаленных районах:
- Тропарёво-Никулино (-10%);
- Савёлки (-7%);
- Косино-Ухтомский (-5%);
- Крюково (-5%);
- Люблино (-5%);
- Старое Крюково (-5%);
- Капотня (-5%).
Методика расчета
Для каждого района столицы была рассчитана медианная стоимость кв. м., после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м.). Данные основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на конец ноября 2024.
Снова неверна информация. Район Филевский парк намного дороже (ну и лучше) чем Хорошово, Хорошово-Мневники и Раменки.
Пользовательздравствуйте! Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление.
Для каждого района столицы была рассчитана медианная стоимость кв. м., а полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры в 35 кв. м. Уточним, данные (в т.ч. и стоимость недвижимости) основаны на анализе объявлений на сайте Домклик, актуальных на конец ноября 2024.
Спасибо, что поделились своим мнением.