Эксперты рассказали, какие квартиры сдаются дороже всего в 2023 году
По данным исследования ДОМ.РФ о рынке арендного жилья, после продолжительного спада активности нанимателей рынок аренды в России начал восстанавливаться. Спрос при этом остается стабильным с начала текущего года. Цены на аренду также постепенно растут, сильнее всего — на студии.
Квартиры сдаются быстрее, а спрос опережает предложение
Аналитики пишут, что на фоне выравнивания баланса спроса и предложения квартиры стали сдаваться быстрее, а стоимость аренды жилья начала повышаться. Сильнее всего подорожала аренда студий, а также востребованных семьями двух- и трехкомнатных квартир.
Спрос на арендное жилья при этом остается стабильным с начала текущего года. «Во втором квартале 2023 года спрос превысил предложение на рынке аренды жилья в России: количество новых публикаций о сдаче квартир в аренду уменьшилось почти на четверть за квартал, при этом число закрытых объявлений сохранилось на уровне начала года», — отмечается в исследовании.
Вместе с тем, количество «свободных лотов» — предложений об аренде жилья — сократилось, особенно в крупных городах-миллионниках. Так, в Москве количество предложений по аренде квартир во втором квартале снизилось на 27%, посчитали эксперты.
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Где посмотреть актуальные цены на аренду жилья
Узнать актуальные цены, сдать или арендовать квартиру можно на Домклик. В меню на главной странице сайта выберите «Снять», укажите тип жилья.
Выберите город, в котором вы хотите арендовать или сдать жилье. Чтобы узнать актуальные цены на аренду, отсортируйте предложения по цене. Для этого в верхней части страницы выберите опцию «Сначала дешевые» или «Сначала дорогие».
Если вы хотите узнать более подробную информацию о конкретном предложении, нажмите на него. Откроется страница с подробным описанием жилья, фотографиями и контактной информацией арендодателя или риелтора.