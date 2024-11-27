Домклик победил в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» премии Frank RG
Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG по итогам исследования «Ипотека: переход от количества к качеству» назвала имена лучших игроков на рынке ипотеки. Так, Домклик Сбербанка получил статуэтку Frank Mortgage Award 2024 как лучший цифровой ипотечный сервис.
В рамках исследования Frank RG в том числе опросила свыше 2,5 тыс. ипотечных заемщиков и более 500 человек, планирующих купить жилье; оценила качество цифрового клиентского пути при подаче заявки 13 крупнейших банков, а также проверила функционал и наполнение личного кабинета ипотечного заемщика.
Домклик от Сбера — сервис полного цикла в сфере недвижимости. Он помогает оптимально и комфортно решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека: клиента, агента, застройщика.
На Домклик онлайн можно купить или продать недвижимость, снять или сдать ее в аренду посуточно или на долгий срок, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку и безопасно провести расчеты, следить за динамикой стоимости недвижимости и заботиться о доме с ремонтом, уборкой, заказом мастеров и другими услугами.
Сервис посещает более 20 млн пользователей ежемесячно, он входит в топ самых посещаемых ресурсов в категории недвижимости в России. В базе Домклик: более 500 тыс. объявлений о продаже вторичного жилья и свыше 550 тыс. квартир в новостройках в 37 тыс. новых ЖК.
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