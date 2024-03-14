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Долги за текущий ремонт дома могут перейти к новому собственнику

Дата публикации: 14 мар 2024
Долги за текущий ремонт дома могут перейти к новому собственнику

Депутаты предлагают возложить оплату задолженности за текущий ремонт многоквартирного дома на нового владельца жилья. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Текущий ремонт нужен для того, чтобы поддерживать дом в надлежащем состоянии. Он включает в себя, например, окраску фасадов, подъездов, герметизацию стыков, устранение деформаций и так далее.

Сейчас плата за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома прописывается в квитанции одной строкой. Как предполагается разработанным документом, сумма платежа за ремонт будет указана отдельно. Авторы отмечают, что это даст возможность собственникам контролировать сбор денег и планирование таких работ.

При этом управляющая компания должна будет отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах на ремонт.

Кроме этого, согласно документу, если квартиру с долгами за текущий ремонт дома купили, они переходят к новому собственнику. Это позволит проводить все необходимые работы в полном объеме, полагают депутаты.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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