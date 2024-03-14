Долги за текущий ремонт дома могут перейти к новому собственнику
Депутаты предлагают возложить оплату задолженности за текущий ремонт многоквартирного дома на нового владельца жилья. Такой законопроект внесен в Госдуму.
Текущий ремонт нужен для того, чтобы поддерживать дом в надлежащем состоянии. Он включает в себя, например, окраску фасадов, подъездов, герметизацию стыков, устранение деформаций и так далее.
Сейчас плата за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома прописывается в квитанции одной строкой. Как предполагается разработанным документом, сумма платежа за ремонт будет указана отдельно. Авторы отмечают, что это даст возможность собственникам контролировать сбор денег и планирование таких работ.
При этом управляющая компания должна будет отчитываться перед жильцами о поступлениях и расходах на ремонт.
Кроме этого, согласно документу, если квартиру с долгами за текущий ремонт дома купили, они переходят к новому собственнику. Это позволит проводить все необходимые работы в полном объеме, полагают депутаты.