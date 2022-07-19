Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве выросло на 15%
Еще в июне эксперты отмечали сокращение количества сделок на вторичном рынке. А уже в июле, по итогам первого летнего месяца, наметился рост. Причем в столице эта цифра достигла 15%, по данным Росреестра. Какие прогнозы делают аналитики на лето и осень 2022 года?
Когда начался рост
«Охлажденный спрос в апреле и мае стал подогреваться в июне за счет снижения ипотечных ставок и более гибких условий продавцов вторичных квартир в Москве. В итоге за месяц число регистраций переходов прав выросло на 15%, что позволило сократить разницу с максимальным июньским показателем прошлого года — 14,3 тысячи договоров», — комментирует показатели глава Росреестра Игорь Майданов. По данным ведомства, в первый месяц лета-2022 в столице зарегистрировано 8 312 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Эти же показатели в мае составляли 7 219.
И хотя объективно объем оформленных сделок (68 тысяч) за первое полугодие этого года меньше чем за тот же период в прошлом году и сопоставим с динамикой 2018 года, в сравнении с двумя годами раньше рост большой. Число регистраций недвижимости в первом полугодии 2020 года было 51 893 и увеличилось в июне 2022 года почти на треть.
Ждать ли повышения спроса
Спрос сейчас в основном формируется людьми, которые не собираются покупать квартиру прямо сейчас, полагает директор управления вторичного рынка риелторской компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов. Такие покупатели прицениваются, ходят на просмотры, но откладывают выход на сделку: кто-то ожидает более выгодных условий ипотечного кредитования, кто-то опасается брать ипотеку в условиях экономической неопределенности. Они ждут однозначного сигнала от государства и рынка: вот теперь можно.
А вот другой эксперт, владелица агентства недвижимости Ксения Аверс, спрогнозировала снижение цен на «вторичку» осенью 2022 года, если не поменяются внешние условия и факторы, — для стимулирования продаж.
Росту сделок на вторичном рынке поможет и решение Правительства РФ, если таковое будет: крупные риелторские компании попросили премьер-министра Михаила Мишустина повысить не облагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 миллиона до 3 миллионов рублей, если взамен покупается новое жилье. Сейчас НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения. Госдума и девелоперы поддержали инициативу риелторов.