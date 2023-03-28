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Центробанк: условия для россиян, взявших «околонулевую» ипотеку, останутся прежними
Дата публикации: 28 мар 2023
Условия уже выданной ипотеки по «околонулевым» ставкам от застройщиков останутся прежними для заёмщиков, сообщили в Центробанке России.«Заёмщиков никто не трогает, здесь вопрос (ограничения по ипотеке с низкими ставками — ред.) исключительно про банки», — пояснил директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».Он напомнил, что к кредитам, полная стоимость которых ощутимо ниже рыночной, будут применяться повышенные резервы и надбавки за покрытие рисков.Меры против ипотеки от застройщика со ставками под 0,1% глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала осенью. Они вступят в силу с 1 мая 2023 года.
Читайте также: Ипотека от 1% и ниже: как застройщики субсидируют ставку банка
Юля Тихонова
Автор статьи
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