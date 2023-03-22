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Новости
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Центробанк России сообщил о росте объёма выдачи ипотеки в феврале на 1,5%

Дата публикации: 22 мар 2023
Центробанк России сообщил о росте объёма выдачи ипотеки в феврале на 1,5%

Ипотечное кредитование в России в феврале выросло на 1,5% после замедления в начале года, сообщили в Центробанке.«Ипотека ускорилась после замедления в январе. По предварительным данным, ипотека в феврале выросла на 1,5% после традиционного для начала года замедления (+0,6% в январе), но темпы при этом все равно ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%)», — сообщили в Центробанке.По данным регулятора, восстанавливаются темпы выдачи льготной ипотеки: после январского замедления прирост составил 64%, до 209 млрд рублей с 128 млрд. Самой востребованной среди россиян стала семейная ипотека — выдачи по ней выросли в 1,8 раза, до 100 с 56 млрд рублей. Также часто оформляли ипотеку с господдержкой— в феврале банки выдали её на 90 млрд рублей против 62 млрд месяцем ранее.Рыночная ипотека выросла примерно на 40%, по оценкам ЦБ, — до 210 млрд рублей в феврале с 152 млрд рублей в январе.

Ипотека Сбера

О росте спроса на ипотеку ранее заявил Президент, Председатель Правления СберБанка Герман Греф. По его словам, в первую половину марта банк получил свыше 150 тыс. заявок на получение жилищного кредита на общую сумму 560 млрд рублей, а в феврале число заявок превысило показатели января на 14%. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года это больше на 18%.

Аналитики Сбера отмечали, что в в феврале 2023 года Сбер выдал 77 тыс. ипотек. Это на 44% больше, чем в январе.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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