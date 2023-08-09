Центробанк России допустил новое повышение ключевой ставки в сентябре
Центробанк с большой долей вероятности рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. Это связано с необходимостью стабилизировать инфляцию на уровне 4%. Об этом сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.
Напомним, что в июле регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 8,5%.
«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — рассказал Заботкин в интервью «Известиям».
По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, но на текущий момент они не наблюдаются.