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Новости
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Центробанк России допустил новое повышение ключевой ставки в сентябре

Дата публикации: 09 авг 2023
Центробанк России допустил новое повышение ключевой ставки в сентябре

Центробанк с большой долей вероятности рассмотрит возможность повышения ключевой ставки на следующем заседании 15 сентября. Это связано с необходимостью стабилизировать инфляцию на уровне 4%. Об этом сообщил зампред Центробанка Алексей Заботкин.

Напомним, что в июле регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 8,5%.

«Нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца года — 8,5% — допускает возможность неизменности ставки. Но если исходить из предыдущего опыта коммуникации, если совет директоров в релизе допускает возможность повышения ставки на ближайших заседаниях, то есть вероятность, что это будет сделано уже на следующем», — рассказал Заботкин в интервью «Известиям».

По его словам, чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны реализоваться какие-то дезинфляционные риски, но на текущий момент они не наблюдаются.

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Ставки
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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