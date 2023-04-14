Больше недвижимости по госпрограммам в Сбере, льготы на вторичное жильё — главное за неделю
- Путин допустил появление льгот для покупки вторичного жилья
- Центробанк вводит ограничения по ипотеке с экстремально низкими ставками с 30 мая
- Россиянам рабочих профессий могут дать право получать земли для строительства домов бесплатно
- Покупка квартиры у ЗПИФ стала возможна по нескольким льготным ипотечным программам Сбера
- Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика
- Аналитики зафиксировали отток спроса на вторичку из региональных столиц в пригороды
1. Путин допустил появление льгот для покупки вторичного жилья
Президент России Владимир Путин на встрече с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко предложил подумать над созданием льготных условий для приобретения вторичного жилья. По его словам, это могло бы поддержать не только семьи, но и строительную отрасль.
Сейчас оформить ипотеку на вторичном рынке по льготной ставке можно по Дальневосточной ипотеке. Также родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, получили возможность купить жильё на вторичном рынке по семейной ипотеке, если в регионе не строятся многоквартирные дома.
2. Центробанк вводит ограничения по ипотеке с экстремально низкими ставками с 30 мая
Центробанк России начнёт ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками с 30 мая 2023 года по ссудам, выданным после 15 марта 2023 года. Банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы.
В Центробанке напомнили, что ставки по «ипотеке от застройщика» вплоть до 0,1% достигаются за счёт завышения цены квартиры на 20–30%. Такие программы несут риски для заёмщиков, банков и искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками, пояснили в ЦБ.
3. Россиянам рабочих профессий могут дать право получать земли для строительства домов бесплатно
Гражданам рабочих профессий в России могут дать право на получение государственных и муниципальных земель для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) бесплатно. Такой законопроект принят в Госдуме в первом чтении. Если закон примут, власти регионов будут определять перечни рабочих профессий, которые смогут получить землю в безвозмездное пользование и спустя 5 лет бесплатно оформить её в собственность. Предполагается, что это снизит отток населения с малых городов и сельских территорий в города и ускорит объемы ИЖС.
Законопроекту ещё предстоит пройти второе и третье чтения.
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4. Покупка квартиры у ЗПИФ стала возможна по нескольким льготным ипотечным программам Сбера
Сбер расширил перечень недвижимости, которую можно приобрести по льготным программам «Господдержка», «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека». Раньше недвижимость на первичном рынке можно было купить только у юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь, согласно постановлению Правительства РФ, её можно приобрести у закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) — первых собственников жилья.
Ранее возможность приобрести квартиру у ЗПИФ в новостройке появилась по программе «Ипотека для IT».
5. Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика
Клиенты Сбера могут зарегистрировать право собственности на квартиру в новостройке, не посещая Росреестр или МФЦ.
Покупателю достаточно прийти к застройщику, который работает с услугой Домклик, принять квартиру и подписать акт приёма-передачи. Всё остальное сделает застройщик.
С сервисом работают уже 11 застройщиков России. Оформить первичное право собственности можно как в ипотечной сделке, так и в сделке за свои средства.
6. Аналитики зафиксировали отток спроса на вторичку из региональных столиц в пригороды
Интерес к недвижимости за пределами административных центров, в периферийных населенных пунктах, растёт на вторичном рынке регионов России. К такому выводу пришли аналитики Домклик. В исследовании учитывались регионы, где административные центры — это города с населением более 1 млн человек.
Наибольший отток из крупных мегаполисов зафиксирован в Татарстане и Краснодарском крае (по 5%). От них практически не отстают Санкт-Петербург, Красноярский край, Волгоградская область и Республика Башкортостан (по 4%).
Перераспределение спроса обусловлено развитием транспортной системы, активной застройкой пригородных территорий. Также свою роль сыграла пандемия — жизнь вдали от городского шума, удалённый формат работы и благоприятная экологическая обстановка стали дополнительными стимулами для переезда.