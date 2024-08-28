Аналитики Домклик назвали 10 новостроек Москвы с самыми низкими ценами
Аналитики Домклик составили топ-10 московских ЖК с минимальными ценами на квартиры без отделки на конец августа 2024 года. В материале расскажем о лидерах рейтинга и поговорим о ценах на квартиры в новых ЖК в столице.
Самые бюджетные новостройки в Москве в августе 2024 года
Лидером среди бюджетных новостроек Москвы стал ЖК бизнес-класса «Румянцево-Парк» с ценой за «квадрат» в 120 тыс. рублей.
На втором месте — ЖК комфорт-класса «Цветочные Поляны», где стоимость квадратного метра составила 197 тыс. рублей.
Третье место занял ЖК комфорт-класса «Родные кварталы», здесь стоимость квадратного метра — 200 тыс. рублей.
Все три жилых комплекса, которые вошли в тройку рейтинга, расположены в Новой Москве. Квартиру площадью 50 кв. м в ЖК из тройки лидеров можно купить по цене от 6 до 10 млн рублей.
Аналитики Домклик отмечают, что на столичном рынке новостроек много объектов, которые можно купить по низкой цене. Медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке — около 358 тыс. рублей.
При этом в недорогих ЖК цена за «квадрат» может быть от 120 до 230 тыс. рублей. Все новостройки из топ-10 находятся за пределами МКАД.
Методология: что и как считали аналитики
Эксперты изучили объявления о продаже новостроек Москвы без отделки. Были проанализированы медианные цены за квадратный метр на конец августа 2024 года. Также была вычислена стоимость стандартной квартиры (произведение медианной стоимости квадрата и стандартной площади 50 кв.м.). В исследовании не учитывались апартаменты.
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