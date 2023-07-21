Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
8 мин
4K

Зачем нужен апостиль в документах на недвижимость, и как его сделать

Дата публикации: 21 июл 2023
Зачем нужен апостиль в документах на недвижимость, и как его сделать
Содержание

Апостиль в документах, в том числе и в документах на недвижимость, ставят, чтобы подтвердить подписи и должность лица, подписавшего документ, и в надлежащем случае подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ, за пределами России. Если этого не сделать, то для иностранных органов власти договоры о купле-продаже или аренде, справки и свидетельства потеряют свой статус — это будут просто бумажки.

Для каких документов требуется апостиль и что нужно делать для его проставления, рассказываем в инструкции.

Что такое апостиль

Зачем нужен апостиль документов? Это способ официального подтверждения юридической силы документа в 125 странах, присоединившихся к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года. Таким образом, апостиль обеспечивает легализацию документов одной страны в другой.

Иногда проставление апостиля не требуется. Например, если документы, выданные в России, нужны в странах, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры, упрощающие или отменяющие процедуру легализации и проставления апостиля, или в государствах, участвующих в Минской конвенции.

Для документов, которые нужно перевезти в страны, не присоединившиеся к Гаагской конвенции, используется другой механизм подтверждения юридической силы. Он называется консульская легализация. Чтобы им воспользоваться, нужно будет обращаться в консульство. 

 Во всех странах апостили выглядят по-разному: как штамп или сертификат. Пишется он на одном из двух языков Гаагской конвенции — французском и (или) английском — или на национальном языке. Обычно делается дублирующий перевод штампа с языка конвенции на национальный. А «шапка» всегда остается на французском языке: Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961).

Официальные документы, которые подлежат проставлению апостиля:

  • Все, которые выдает ЗАГС (свидетельство о заключении и расторжении брака, свидетельство о рождении, о смерти, смене имени и тому подобные).
  • Подтверждающие образование (диплом вуза, школьный аттестат, повышение квалификации)
  • О наличии или отсутствии судимости, факта уголовного преследования или его прекращении.
  • Другие документы: например, апостиль на договор купли-продажи квартиры, выписку из ЕГРН, делают также апостиль договора аренды квартиры, доверенности.

Когда нужен апостиль

Если зарубежный школьник приедет получать высшее образование в российский университет, то перед отъездом он должен поставить апостиль на свой документ об окончании школы. Тогда в российском вузе будут знать, что он действительно окончил школу.

Другая ситуация: продажа имущества в России, когда собственник находится за границей. Ему понадобится доверенность на продажу квартиры с апостилем, если она выдана на территории иностранного государства. 

Но всегда ли нужен апостиль на недвижимость? Если нотариальная доверенность оформляется в России и имущество продается в России же, апостиль не потребуется. Договоры аренды или купли-продажи недвижимости с апостилем могут понадобиться, например, иностранцу, который приобрел недвижимость в России, чтобы отчитаться перед своей налоговой. 

Зачем нужен апостиль на свидетельстве (любом), зачем нужна справка с апостилем — на эти вопросы тот же ответ: чтобы документы оставались документами даже за пределами государства, которое их оформило. 

Где поставить апостиль на документы, и сколько это стоит

В России нет какого-то одного государственного института, который ставил бы апостили. Если апостиль понадобился, нужно обращаться туда, где документ был оформлен, или к посредникам, которые сделают это за деньги. В интернете достаточно предложений от компаний с внятными сайтами и приемлемыми расценками.

Большинство апостилей можно получить в МФЦ в том субъекте РФ, где оформлялся документ. Стандартно это занимает 5 рабочих дней, но срок может увеличиться до месяца, если потребуется уточнение информации. Кроме МФЦ и ведомств, выдавших оригинал документа, можно обратиться в вышестоящую организацию. Например, в столичном Департаменте образования можно проставить апостиль на аттестаты и дипломы, причем не только выданные в Москве. Просто в последнем случае оформление может занять до 45 дней.

На любые другие документы (кроме документов из ЗАГСа, об образовании, о наличии или отсутствии судимости, архивной справки, выписки или копии архивного документа), включая договор аренды квартиры или договор купли-продажи, а также выписку из ЕГРН, апостиль можно поставить только в том субъекте, в котором он был выдан. 

На момент публикации материала государственная пошлина за оформление апостиля составляет 2500 рублей за документ (или копию документа). Если нужно ставить апостиль и на оригинал, и на копию документа, придется заплатить пошлину дважды — такой комплект обойдется в 5000 рублей.

Перечень документов для подачи на проставление апостиля стандартный:

  • заявление; 
  • паспорт заявителя;
  • оригинал удостоверяемого документа (или его нотариально заверенная копия);
  • подтверждение оплаты пошлины;
  • документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально заверенная доверенность на него, если владелец оригинала не может подать документы лично.

Есть ли какая-то особая процедура для архивных документов

Если архивная справка, архивная выписка или архивная копия были выданы государственным или муниципальным архивом или другой организацией, расположенными в Москве, за апостилем нужно идти в Главное управление Москвы. Документы можно отправить по почте или привезти лично в приемную ГКУ «Объединенная дирекция».

Если справку выдавали в другом субъекте страны, обращаться нужно в уполномоченный в области архивного дела орган исполнительной власти именно этого региона. Например, в Татарстане это Государственный архив республики.

Госпошлина за апостилирование архивных справок и документов такая же, как и для прочих документов, — 2500 рублей. 

Могут ли отказать в проставлении апостиля на документы

Органы исполнительной власти могут отказать ставить апостиль. Например, если в оригинале не все необходимые для его образца реквизиты. Так, при заверении документа апостилем чиновник проверяет подлинность печати и подписи на документе.

Если окажется, что они не соответствуют сведениям и образцам, которые указаны в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, или если у подписавшего документ не было на это полномочий, в заверении, конечно, будет отказано. 

Тогда сначала придется внести исправления в исходный документ или заменить его (получить новый), а потом подавать заявку повторно. Как восстановить документы на недвижимость, читайте в статье «Как восстановить потерянные документы на квартиру».

Конечно, не получится поставить апостиль на недействительные документы, документы с истекшим сроком действия или плохо выглядящие — нечитаемые, рваные, с подтекшими или смытыми печатями. Если у проставившего апостиль возникнут сомнения в подлинности других документов, он вправе обратиться в правоохранительные органы.

Эксперты отмечают, что случаи отказа в проставлении апостиля очень редки. Когда документ в порядке, на него без проблем поставят апостиль. Если есть сомнения, уточнить перспективы можно у компаний, которые помогают с оформлением документов. У них же можно оформить перевод документов и заверить его у нотариуса.

Какие существуют альтернативы апостилю

Механизм, аналогичный апостилю, но применяемый для подтверждения других документов, которые не могут быть апостилированы (например, доводы для судебных разбирательств за рубежом), называется консульской легализацией. К ней прибегают также, если страна, в которую нужно вывезти российские документы, не примкнула к Гаагской конвенции. 

По сравнению с апостилем консульская легализация — более сложная, двусторонняя процедура. Документ проходит следующие этапы:

  • Удостоверение у нотариуса (удостоверяются также перевод и подпись вместе с переводом и удостоверением подписи переводчика).
  • Подпись нотариуса удостоверяется Министерством юстиции Российской Федерации.
  • Печать Минюста и подпись, поставленная его сотрудником, удостоверяется в Консульском департаменте Министерства иностранных дел.
  • Удостоверение в консульстве государства, принимающего исходящий документ.

Еще одно отличие консульской легализации от проставления апостиля в том, где действуют легализованные документы. Те, что прошли консульскую легализацию, будут действительны только в государстве, чье консульство их заверило. А апостиль действует во всех 125 странах Гаагской конвенции.

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Какие ошибки допускают люди при самостоятельном проектировании загородных домов
8K
Уплата налогов от сдачи квартиры в аренду: плюсы и минусы
21K
По пунктам: как правильно составить договор с риелтором на покупку или продажу недвижимости
36K
Как перевести нежилое помещение в жилое
26K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
812
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал