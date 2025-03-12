Все показы квартир в едином месте: Домклик запустил синхронизацию календарей для продавцов
Записать покупателей на показ жилья можно без звонков и долгих переписок, пользуясь «Записью на просмотр» на Домклик. Функция также доступна партнёрам с API-чатами — все заявки приходят в один удобный мессенджер. Всё это помогает быстро реагировать на сообщения потенциальных покупателей и оптимизировать рабочее время.
Мы улучшили сервис и сделали его ещё удобнее — теперь вы можете синхронизировать внешние календари с Домклик, чтобы все ваши события и встречи из разных сервисов и приложений были в едином месте.
Рассказываем, как соединить ваше рабочее расписание с записями на просмотр объектов с Домклик.
Почему это удобно
✔️ Все ваше расписание и запланированные события, включая записи на просмотры по объявлениям на Домклик, будут в одном — удобном конкретно вам — календаре или приложении.
✔️ Вам больше не нужно вносить данные в календарь, которым вы всегда пользуетесь, вручную и переключаться между разными сервисами и приложениями.
✔️ Встречи синхронизируются автоматически.
✔️ Легко отслеживать, какие показы и по каким объявлениям у вас запланированы. Вы ничего не пропустите.
Кроме того, вы можете указать дни и время, свободные для записи на просмотр
Чтобы избежать недопониманий, путаниц при планировании показов, вы можете указать дату и время, когда готовы показать квартиру или дом. Потенциальные покупатели будут видеть сразу, какое «временное окно» свободно, а какое занято.
Как интегрировать внешние календари в Домклик
Яндекс
Шаг 1. Наведите курсор на название календаря на панели слева и нажмите значок шестеренки.
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Экспорт».
Шаг 3. Выберите формат экспорта iCal.
Шаг 4. Скопируйте ссылку из соответствующего поля и импортируйте в Домклик.
Шаг 1. Наведите курсор на название календаря на панели слева и нажмите значок трех точек напротив названия.
Шаг 2. Перейдите на вкладку «Настройки и общий доступ».
Шаг 3. В меню слева выберите «Настройки моих календарей» и нужный календарь.
Шаг 4. В открывшемся списке выберите «Интеграция календаря».
Шаг 5. Скопируйте ссылку из соответствующего поля и импортируйте в Домклик.
Как импортировать внешний календарь в Домклик
Шаг 1. В разделе «Записи на мой объект» зайдите в «Настройки» и выберите «Синхронизация календаря».
Шаг 2. Нажмите кнопку «Добавить синхронизацию».
Шаг 3. Введите название сервиса и вставьте скопированную ранее ссылку на внешний календарь. Нажмите кнопку «Добавить».
Готово! Внешний календарь синхронизирован с Домклик.
Как экспортировать календарь Домклик во внешние сервисы
Для экспорта календаря Домклик в любой другой внешний сервис, нужно:
Шаг 1. На странице «Записи на мой объект» нажмите кнопку «Настройки» —> далее «Синхронизация календаря»
Шаг 2. Скопируйте ссылку из раздела «Экспорт записей в ваш календарь»
Укажите эту ссылку во внешнем сервисе. Где именно — зависит от конкретной площадки.
Яндекс
Шаг 1. Нажмите кнопку «Новый календарь» слева.
Шаг 2. Выберите вкладку «Импорт».
Шаг 3. Вставьте ссылку на календарь Домклик, скопированную ранее. Нажмите кнопку «Импортировать» внизу экрана.
Готово! Календарь Домклик добавлен в Яндекс.
Шаг 1. В разделе «Другие календари» нажмите на + и выберите «Добавить по URL»
Шаг 2. Вставьте ссылку на календарь Домклик, скопированную ранее. Нажмите кнопку «Добавить календарь» внизу экрана.
Готово! Календарь Домклик добавлен в Google.
Вы можете оставить первый.