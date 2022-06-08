Вид на Тюмень: самые востребованные форматы жилья в городе
Жители Тюмени высказались о перспективах покупки жилья в ближайшие годы. Согласно опросу фонда «Социум», 18,5% тюменцев в течение двух лет планируют обзавестись недвижимостью в областном центре. Это примерно 60 тысяч домохозяйств — авторы исследования расценивают это как базовый спрос на внутреннем рынке жилой недвижимости.
Большинство (62%) из тех, кто хотел бы приобрести недвижимость, рассматривают для себя двухкомнатную квартиру. Средняя цена, на которую они ориентируются, — 3,66 миллиона рублей (максимально называли стоимость 12,0 миллионов рублей, минимально — 1 миллион рублей). Между тем найти двушки в городе по цене ниже 1,3 миллиона рублей сейчас уже невозможно. То есть респонденты повышение цен пока не учитывают.
Рост цен в свою очередь стимулирует падение спроса. К концу апреля продажи квартир в Тюмени снизилисьпочти на 80% по сравнению с мартом. Причем даже те немногочисленные продажи, что состоялись, базировались на ипотечных программах.
Эксперты перечисляют сразу несколько причин:
- экономический кризис, из-за которого многие не готовы делать крупные покупки;
- рост ипотечных ставок;
- инвесторы перестали вкладываться в недвижимость из-за роста ставок по депозитам;
- опасения покупателей: дома могут не достроить, либо снизится их качество из-за ряда послаблений для девелоперов со стороны государства;
- риск банкротства девелоперов.
Говорить о банкротстве девелоперов пока преждевременно, но ввод жилья точно сократится — особенно в регионах, считает член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Он также полагает, что цены на жилье пойдут вниз. «Сейчас застройщики готовы сами субсидировать ипотеку, лишь бы поддержать спрос на квартиры. Это один из шагов, чтобы не понижать цены на жилье, но, полагаю, стоимость все равно придется снизить», — считает он.
Среди других предпосылок для падения стоимости квартир — снижение ставки по льготной ипотеке (с 12% до 9%), появление программы для IT-специалистов, потенциальная возможность совмещать несколько видов кредитов, а также оживление вторичного рынка, поскольку многие клиенты финансируют покупки за счет продажи вторичного жилья.
Для тех, кто все же не может позволить жилье в Тюмени, эксперты предлагают рассмотреть вариант с покупкой жилья в городах региона, причем большей площади и за меньшую стоимость.
В сегменте первичного жилья представлены только Тобольск, Ялуторовск и Ишим. Самая доступная средняя цена за квадрат в однушке там — 37 тысяч рублей, затем идут Ялуторовск (56 тысяч) и Тобольск (65 тысяч), рассказал ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов. Самые бюджетные двушки можно найти в Ялуторовске (52 тысячи), на втором месте — Ишим (54 тысячи), на третьем — Тобольск (60 тысяч).
Если рассматривать вторичный рынок, то самый доступный вариант — Ишим, где цена за квадрат составляет 47 тысяч рублей. Следом идут Тобольск (50 тысяч) и Ялуторовск (53 тысяч).
Стоит ли покупать недвижимость сейчас?
Эксперты расходятся во мнении относительно того, стоит ли вкладывать свои средства в недвижимость в ближайшее время.
В ближайшие три месяца заметных изменений на рынке можно не ожидать, заявила директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко. Это связано в том числе с сезонностью, поскольку летом сделок традиционно мало. Если экономический кризис не усугубится, считает она, в сентябре продажи могут начать расти. По мнению гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой, роста спроса на новостройки можно ждать уже в июне, так как ставку по льготной ипотеке опустили. Вероятно, она пойдет еще ниже после решения ЦБ опустить ключевую ставку с 14% до 11% годовых.
Директор компании «Талан-Тюмень» Дмитрий Антощенко считает, что ближайшие месяцы — лучшее время для покупки.
«Во-первых, несмотря на повышение ключевой ставки, есть льготные и субсидированные программы ипотеки. Во-вторых, цены на жилье не стоят на месте, и даже если поставите себе цель накопить на квартиру за 10 лет, вопрос: сколько будет стоить недвижимость на таком горизонте? Да, ипотечные ставки сейчас не настолько привлекательны, однако ситуация стабилизируется, ключевая ставка опускается, вслед за ней вниз идут и ставки по кредитам», — рассуждает он.
Антощенко напоминает, что ипотечный кредит уже через год можно рефинансировать на более выгодных условиях. А если квартиру в ипотеку покупает молодая семья, планирующая ребенка, они вместе с пополнением могут рефинансировать кредит на новое жилье по программе «Семейная ипотека», ставки по которой всегда самые низкие. Если к тому же добавится материнский капитал, то ежемесячный платеж снизится еще больше.