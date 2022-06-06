Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
10K

Льготную ипотеку в Сбере по ставке от 1,7% могут получить молодые люди с 18 лет

Дата публикации: 06 июн 2022
Льготную ипотеку в Сбере по ставке от 1,7% могут получить молодые люди с 18 лет

Теперь клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам Семейная ипотека, Господдержка, Дальневосточная ипотека c 18 лет. Ранее для покупки жилья по этим программам заёмщик должен был достичь возраста в 21 год.

Процентные ставки, первоначальный взнос и пакет документов для молодых заёмщиков соответствуют обычным условиям госпрограмм.

Ипотека на покупку квартир в рамках Господдержки и Семейной ипотеки доступна по ставкам от 8,7% и 5,7% годовых соответственно, а в рамках Дальневосточной ипотеки — от 1,7% годовых.

Спрос на льготные ипотечные программы остается высоким. По данным аналитиков Домклик, за первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбера оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем за аналогичный период прошлого года — прирост составил 21 млрд рублей. Общий объём выданной банком льготной ипотеки за январь-май 2022 года достиг 329 млрд рублей.

При этом программа Семейной ипотеки пользуется наибольшей популярностью среди всех льготных программ Сбера. По данным Домклик, с начала 2022 года сумма выдач по Семейной ипотеке составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей и постоянно совершенствуем наши ипотечные программы. Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Также на Домклик можно сэкономить дополнительные деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.

Рассчитать ипотеку

Новостройки
#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
781
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
616
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал