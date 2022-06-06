Льготную ипотеку в Сбере по ставке от 1,7% могут получить молодые люди с 18 лет
Теперь клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам Семейная ипотека, Господдержка, Дальневосточная ипотека c 18 лет. Ранее для покупки жилья по этим программам заёмщик должен был достичь возраста в 21 год.
Процентные ставки, первоначальный взнос и пакет документов для молодых заёмщиков соответствуют обычным условиям госпрограмм.
Ипотека на покупку квартир в рамках Господдержки и Семейной ипотеки доступна по ставкам от 8,7% и 5,7% годовых соответственно, а в рамках Дальневосточной ипотеки — от 1,7% годовых.
Спрос на льготные ипотечные программы остается высоким. По данным аналитиков Домклик, за первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбера оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем за аналогичный период прошлого года — прирост составил 21 млрд рублей. Общий объём выданной банком льготной ипотеки за январь-май 2022 года достиг 329 млрд рублей.
При этом программа Семейной ипотеки пользуется наибольшей популярностью среди всех льготных программ Сбера. По данным Домклик, с начала 2022 года сумма выдач по Семейной ипотеке составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей и постоянно совершенствуем наши ипотечные программы. Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой».
Также на Домклик можно сэкономить дополнительные деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.