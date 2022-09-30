Татарстан за полгода стал лидером снижения цен на загородные дома: исследование Домклик
- Как считали аналитики: методология исследования
- Московская область. Дома в Одинцово потеряли в цене 21%
- Воронежская область. Лидер снижения — Павловский район
- Ленинградская область. Дома в Сосновом бору подешевели на 29%
- Волгоградская область. Цены на дома в Котовском районе упали на 34%
- Краснодарский край. В Отрадненском районе цены на дома снизились на 41%
- Ростовская область. Дома в Чертковском и Тацинском районах подешевели на 20%
- Республика Башкортостан. Лидер снижения — Бижбулякский район
- Нижегородская область. Сильнее всего дома подешевели в Первомайске
- Пермский край. Лидер снижения цен на загородные дома — Октябрьский район
- Самарская область. Дома в Большеглушицком районе подешевели на 42%
- Республика Татарстан. Дома в Камско-Устьинском районе стали дешевле на 45%
- Свердловская область. Лидер снижения — Пышминский район
- Челябинская область. Дома в городе Усть-Катав снизились в цене на 24%
- Красноярский край. Лидер падения цена на дома — Заозёрный
- Новосибирская область. Стоимость домов в Чановском районе упала на 34%
- Омская область. Цена на дома в Муромцевском районе снизились на 43%
Аналитический центр Домклик продолжает подводить итоги весенне-летнего сезона на рынке загородной недвижимости. В новом исследовании эксперты рассмотрели крупнейшие регионы страны и назвали населенные пункты, где зафиксировано снижение стоимости частных домов за период с апреля по сентябрь. В лидерах снижения — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.
Как считали аналитики: методология исследования
Аналитики Домклик собрали данные по стоимости домов в крупнейших регионах страны. Для всех крупных населенных пунктов была рассчитана разница в стоимости кв. м между сентябрем и апрелем текущего года.
На графиках ниже показана средняя стоимость загородного дома с указанием средней площади, характерной для данного региона.
Стоимость домов оценивалась на основе сентябрьских данных в объявлениях о продаже на сайте Домклик.
Московская область. Дома в Одинцово потеряли в цене 21%
Наибольшее снижение стоимости квадратного метра в апреле — сентябре (порядка 20%) наблюдается прежде всего в Одинцово, Красногорске, Королёве. Также в лидерах снижения стоимости квадратного метра — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, Краснодарском крае. Этому способствовал спад ажиотажа, который мы наблюдали весной, а также снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона.
На графике выше представлены населенные пункты Московской области (города областного подчинения, поселки городского типа, ЗАТО) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 180 кв. м (среднее значение площади дома в Московской области) на начало сентября 2022.
Воронежская область. Лидер снижения — Павловский район
Населенные пункты Воронежской области (городские округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.
Ленинградская область. Дома в Сосновом бору подешевели на 29%
Населенные пункты Ленинградской области (городские округа, муниципальные районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 120 кв. м (среднее значение площади дома в Ленинградской области) на начало сентября 2022.
Волгоградская область. Цены на дома в Котовском районе упали на 34%
Населенные пункты Волгоградской области (города областного значения, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью кв. 75 м2 (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.
Краснодарский край. В Отрадненском районе цены на дома снизились на 41%
Населенные пункты Краснодарского края (города, не включенные в административные районы, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 110 кв. м (среднее значение площади дома по Краснодарскому краю) на начало сентября 2022.
Из графика выше видно, что сильнее всего дома подешевели в Отрадненском районе, показав отрицательную динамику -41%. Следом идет Павловский район с показателем -31%. Цены на дома в Тихорейком районе просели меньше всего: в среднем -3%.
Ростовская область. Дома в Чертковском и Тацинском районах подешевели на 20%
Населенные пункты Ростовской области (городские округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022 года. На графике выше белым обозначена средняя стоимость дома площадью 100 кв. м на начало сентября 2022.
Республика Башкортостан. Лидер снижения — Бижбулякский район
Населенные пункты Республики Башкортостан (городские округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября.
В лидерах падения Бижбулякский район с показателем -31%, следом идет Чекмагушевский район: за полгода дома тут стали дешевле в среднем на 27%.
Нижегородская область. Сильнее всего дома подешевели в Первомайске
Населенные пункты Нижегородской области (города областного значения, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября.
Пермский край. Лидер снижения цен на загородные дома — Октябрьский район
Населенные пункты Пермского края (города краевого значения, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), районы, районы Коми-Пермяцкого округа) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 70 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.
Самарская область. Дома в Большеглушицком районе подешевели на 42%
Населенные пункты Самарской области (города областного значения, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 100 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября текущего года.
Республика Татарстан. Дома в Камско-Устьинском районе стали дешевле на 45%
Населенные пункты Республики Татарстан (муниципальные районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 110 кв. м (среднее значение площади дома в Татарстане) на начало сентября текущего года.
Абсолютным лидером снижения цен на загородные дома в процентном соотношении стал Камско-Устьинский район в Татарстане. Дома тут в сентябре стали дешевле на 45% по сравнению с апрелем. Сейчас купить тут дом площадью 110 кв. м можно в среднем за 2 млн рублей.
Свердловская область. Лидер снижения — Пышминский район
Лидером снижения цен на дома в Свердловской области стал Пышминский район. В среднем, стоимость загородного дома с апреля просела здесь на 39%. По состоянию на начало сентября, цена дома площадью 80 кв. м находится в районе 1 млн рублей.
Челябинская область. Дома в городе Усть-Катав снизились в цене на 24%
Населенные пункты Челябинской области (городские округа, рабочий поселок, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 80 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.
Красноярский край. Лидер падения цена на дома — Заозёрный
Населенные пункты Красноярского края (краевые города, ЗАТО, муниципальные округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022. Лидеры падения — Заозёрный (-39%) и Железногорск (-23%).
Новосибирская область. Стоимость домов в Чановском районе упала на 34%
Населенные пункты Новосибирской области (города областного значения, районы, поселок городского типа) с отрицательным изменением стоимости кв м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 80 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.
Омская область. Цена на дома в Муромцевском районе снизились на 43%
В Омской области сильнее всего дома просели в цене в Муромцевском районе: -43%. Дом площадью 80 кв. м купить тут сейчас можно в среднем за 640 тысяч рублей.