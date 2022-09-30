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Недвижимость
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Татарстан за полгода стал лидером снижения цен на загородные дома: исследование Домклик

Дата публикации: 30 сен 2022
Татарстан за полгода стал лидером снижения цен на загородные дома: исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик продолжает подводить итоги весенне-летнего сезона на рынке загородной недвижимости. В новом исследовании эксперты рассмотрели крупнейшие регионы страны и назвали населенные пункты, где зафиксировано снижение стоимости частных домов за период с апреля по сентябрь. В лидерах снижения — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, а также в Краснодарском крае.

Как считали аналитики: методология исследования 

Аналитики Домклик собрали данные по стоимости домов в крупнейших регионах страны. Для всех крупных населенных пунктов была рассчитана разница в стоимости кв. м между сентябрем и апрелем текущего года.

На графиках ниже показана средняя стоимость загородного дома с указанием средней площади, характерной для данного региона.

Стоимость домов оценивалась на основе сентябрьских данных в объявлениях о продаже на сайте Домклик.

Московская область. Дома в Одинцово потеряли в цене 21%

Наибольшее снижение стоимости квадратного метра в апреле — сентябре (порядка 20%) наблюдается прежде всего в Одинцово, Красногорске, Королёве. Также в лидерах снижения стоимости квадратного метра — районы в Татарстане, Самарской и Омской областях, Краснодарском крае. Этому способствовал спад ажиотажа, который мы наблюдали весной, а также снижение спроса в связи с окончанием летнего сезона.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова,
Руководитель аналитического центра Домклик

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

На графике выше представлены населенные пункты Московской области (города областного подчинения, поселки городского типа, ЗАТО) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 180 кв. м (среднее значение площади дома в Московской области) на начало сентября 2022. 

Воронежская область. Лидер снижения — Павловский район

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Воронежской области (городские округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.

Ленинградская область. Дома в Сосновом бору подешевели на 29%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Ленинградской области (городские округа, муниципальные районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 120 кв. м (среднее значение площади дома в Ленинградской области) на начало сентября 2022. 

Волгоградская область. Цены на дома в Котовском районе упали на 34%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Волгоградской области (города областного значения, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью кв. 75 м2 (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022. 

Краснодарский край. В Отрадненском районе цены на дома снизились на 41%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Краснодарского края (города, не включенные в административные районы, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 110 кв. м (среднее значение площади дома по Краснодарскому краю) на начало сентября 2022.

Из графика выше видно, что сильнее всего дома подешевели в Отрадненском районе, показав отрицательную динамику -41%. Следом идет Павловский район с показателем -31%. Цены на дома в Тихорейком районе просели меньше всего: в среднем -3%. 

Ростовская область. Дома в Чертковском и Тацинском районах подешевели на 20%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №2

Населенные пункты Ростовской области (городские округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022 года. На графике выше белым обозначена средняя стоимость дома площадью 100 кв. м на начало сентября 2022.

Республика Башкортостан. Лидер снижения — Бижбулякский район

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Республики Башкортостан (городские округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября. 

В лидерах падения Бижбулякский район с показателем -31%, следом идет Чекмагушевский район: за полгода дома тут стали дешевле в среднем на 27%. 

Нижегородская область. Сильнее всего дома подешевели в Первомайске

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Нижегородской области (города областного значения, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м с апреля по сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября.

Пермский край. Лидер снижения цен на загородные дома — Октябрьский район

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Пермского края (города краевого значения, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО), районы, районы Коми-Пермяцкого округа) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 70 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.

Самарская область. Дома в Большеглушицком районе подешевели на 42%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Самарской области (города областного значения, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 100 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября текущего года. 

Республика Татарстан. Дома в Камско-Устьинском районе стали дешевле на 45% 

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Республики Татарстан (муниципальные районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 110 кв. м (среднее значение площади дома в Татарстане) на начало сентября текущего года.

Абсолютным лидером снижения цен на загородные дома в процентном соотношении стал Камско-Устьинский район в Татарстане. Дома тут в сентябре стали дешевле на 45% по сравнению с апрелем. Сейчас купить тут дом площадью 110 кв. м можно в среднем за 2 млн рублей.

Свердловская область. Лидер снижения — Пышминский район

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Лидером снижения цен на дома в Свердловской области стал Пышминский район. В среднем, стоимость загородного дома с апреля просела здесь на 39%. По состоянию на начало сентября, цена дома площадью 80 кв. м находится в районе 1 млн рублей.

Челябинская область. Дома в городе Усть-Катав снизились в цене на 24%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Челябинской области (городские округа, рабочий поселок, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 80 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022.

Красноярский край. Лидер падения цена на дома — Заозёрный

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Красноярского края (краевые города, ЗАТО, муниципальные округа, районы) с отрицательным изменением стоимости кв. м за период апрель — сентябрь 2022. Белым обозначена средняя стоимость дома площадью 90 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022. Лидеры падения — Заозёрный (-39%) и Железногорск (-23%).  

Новосибирская область. Стоимость домов в Чановском районе упала на 34%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

Населенные пункты Новосибирской области (города областного значения, районы, поселок городского типа) с отрицательным изменением стоимости кв м за период апрель — сентябрь 2022. На графике белым обозначена средняя стоимость дома площадью 80 кв. м (среднее значение площади дома по региону) на начало сентября 2022. 

Омская область. Цена на дома в Муромцевском районе снизились на 43%

Загородные дома в России подешевели за полгода: исследование №1

В Омской области сильнее всего дома просели в цене в Муромцевском районе: -43%. Дом площадью 80 кв. м купить тут сейчас можно в среднем за 640 тысяч рублей. 

Выбрать дом для покупки в своем регионе

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Аналитика Домклик
Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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