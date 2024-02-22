Район Арбат в Москве
- История района
- Расположение
- Инфраструктура
- Интересные места Арбата
- Где погулять
- Где культурно отдохнуть
- Где вкусно поесть
- Транспортная доступность
- Образование
- Детские сады
- Школы
- Высшее образование
- Почему стоить жить в этом районе
- Мнение эксперта
- На что надо обратить внимание при покупке
- Какая целевая аудитория покупает недвижимость в этом районе
- Аналитика по рынку аренды в районе Арбат по итогам сентября 2023 года
Арбат — исторический и деловой центр Москвы. Многоликий район, в котором буквально каждая улочка — средоточие архитектурных и культурных достопримечательностей. Разберёмся, почему стоит выбрать Арбат для жизни и возможной покупки недвижимости.
История района
Будущий Арбат в XVII веке назывался Земляным городом. В то время его занимали стрелецкие и ремесленные слободы. С XVIII-XIX веков Арбат заселили дворянские семьи: Голицыны, Толстые, Волконские, Шереметьевы и другие.
В разные века Арбат оставался местом притяжения творческой интеллигенции. Здесь жили Пушкин, Рахманинов, Гоголь, Чехов, Блок, Цветаева.
Сергей Есенин читал свою поэму в арбатском «Литературном особняке», в кафе «Арбатский подвал» мелькала известная «жёлтая блуза» Владимира Маяковского. С театральной студии «Мастфор» началась слава Сергея Юткевича и Сергея Эйзенштейна.
В советское время Арбат был государственной трассой, по которой Сталин проезжал с кортежем к Кремлю. А в 1952 году на Смоленском бульваре построили одну из «сталинских высоток» — здание Министерства иностранных дел.
Москвичи любят Арбат, особенно патриоты района — те, кто здесь родился и вырос. Также его любят региональные покупатели, поскольку каждый дом в этом районе, каждый переулок и улица буквально овеяны историей России и Советского Союза. Практически на каждом доме вы увидите памятные мемориальные доски, во многих дворах стоят памятники всемирно известным деятелям российской культуры: композиторам, поэтам, музыкантам.
В своё время Арбат любили иностранцы, и многие из них покупали квартиру именно здесь, а ещё большее количество предпочитало арендовать здесь квартиру, поскольку район Старого Арбата являлся одной из наиболее известных и популярных среди иностранцев локацией с начала 90-ых. Многие из них начинали своё знакомство с Москвой именно с этой улицы, поэтому здесь жили представители и топ-менеджеры иностранных компаний, что также добавляло статус данному району.
Расположение
Район не ограничивается улицами Старого и Нового Арбата. Его границы проходят вдоль Москвы-реки на западе, Хлебного переулка на севере и Моховой улицы на востоке. Также Арбат захватывает Садовое кольцо, переулок Сивцев Вражек и Гоголевский бульвар.
Арбат — часть Центрального административного округа столицы. Его соседи — Пресненский и Тверской районы, Хамовники и Дорогомилово.
Прежде всего, Арбат, несмотря на то, что занимает он по площади всего 3% от всей территории ЦАО, является носителем бренда сердца столицы. Эту локацию очень любят покупатели дорогого жилья. Поэтому доля количества сделок здесь примерно в три раза превышает долю площади относительно всего Центрального административного округа. Здесь проходит порядка 8-10% продаж от общего числа сделок с элитной недвижимостью в ЦАО.
Инфраструктура
Арбат — самый маленький район в Центральном округе. Благодаря своему местоположению и небольшой площади практически все учреждения, достопримечательности, бизнес-центры, кафе и магазины находятся в пешей доступности друг от друга.
Уровень инфраструктуры Арбата самый высокий среди остальных районов ЦАО: здесь множество магазинов, ресторанов, спортзалов, образовательных и медицинских учреждений. Гуляя по улочкам Арбата, можно отдохнуть душой, рассматривая памятники архитектуры, посещая музеи и театры.
Интересные места Арбата
Расскажем про популярные локации района.
Где погулять
Из-за своего расположения в районе нет парковых зон. Если хочется больше природы, то лучше проложить маршрут по известным бульварам: Гоголевскому, Никитскому, Новинскому или Смоленскому. Также от Арбата на машине достаточно быстро можно добраться до Парка Горького, что в соседней Якиманке.
В подборке мест для прогулок мы собрали локации, охватывающие не только главную улицу района, но и тихие, не туристические места.
Старый Арбат
Настоящая старая Москва во всем своем великолепии. Живописная пешеходная улица, на которой сосредоточены архитектурные подвиги известных зодчих. Особенно привлекает внимание «Дом с рыцарями». Когда-то участок, на котором стоит здание, принадлежал чете Толстых. В 1912 году купец Яков Филатов решил построить здесь доходный дом в стиле средневековья. В наши дни в здании находится Центральный дом актёра имени А.А. Яблочкиной.
Трубниковский переулок
До наших дней в Трубниковском переулке сохранились и городские усадьбы, и доходные дома.
В доме №11 снимали квартиру поэт Михаил Цетлин со своей женой. Чета образовала здесь настоящий литературный салон. Именно здесь Владимир Маяковский впервые прочитает свою поэму «Человек», а Марина Цветаева познакомится с Борисом Пастернаком.
В Трубниковском переулке жил и хранил свои коллекции Илья Остроухов, русский художник-пейзажист и коллекционер. Сейчас в его особняке расположился Государственный литературный музей имени В.И. Даля.
Этот переулок снимался в советском фильме «Романс о влюблённых» (реж. Андрей Кончаловский). Именно в доме №19 по Трубниковскому переулку жили главные герои картины.
Новинский бульвар
История бульвара уходит корнями в XV век, когда был возведён Новинский монастырь. Сегодня бульвар — отличное место для прогулок и созерцания достопримечательностей. Особенно красив бульвар в вечернее время, когда загораются фонари и подсвечиваются фасады зданий.
Поварская улица
Такое название улица получила потому что в XVI–XVII веках её основными жителями были повара. Территория Поварской стала престижной в начале XVIII века, когда её облюбовали дворянские семьи: Голицыны, Долгоруковы, Грачёвы и другие. В особняках Поварской улицы когда-то гостили Пушкин, Лермонтов, Чаадаев и другие известные представители творческой интеллигенции.
Где культурно отдохнуть
В районе сосредоточено множество культурных объектов: здесь и дома-музеи, и театры, и кинотеатры. Ниже лишь их небольшая часть.
Театр имени Е.Б. Вахтангова
Драматический театр, основанный в 1913 году. Поначалу это была любительская студенческая драматическая студия под руководством Евгения Вахтангова.
13 ноября 1921 года она стала 3-ей студией Московского Художественного театра (МХАТ), в тот день на этой сцене играли спектакль «Чудо святого Антония».
Своё сегодняшнее название театр носит с 1926 года. В его репертуаре — классические драматические спектакли, оперетты, комедии и трагедии. Например, спектакли «Царь Эдип», «Медея», «Гоголь. Ночь перед Рождеством».
Музей-квартира А.С. Пушкина
Именно здесь жил всемирно известный поэт до переезда в Царское Село. После свадьбы в 1831 году он привёз в этот дом свою жену Наталью Николаевну Гончарову.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
Эта консерватория — высшее музыкальное учебное учреждение Москвы. Кроме этого здесь есть несколько залов, где проводятся концерты и выставки: Большой и Малый залы, Рахманиновский зал, зал имени Н.Я. Мясковского.
Дом-музей Марины Цветаевой
Мемориальный музей, посвящённый жизни Марины Цветаевой, которая прожила в этом доме со своей семьёй с 1914 по 1922 годы. Музейный фонд насчитывает около 45 тысяч предметов: архивные документы, фотографии, мебель и личные вещи поэтессы.
Кинотеатр «Октябрь»
Киноконцертный зал, построенный в 1967 году. Фасад здания украшает мозаичное панно из натуральных камней, посвящённое событиям Октябрьской революции.
Где вкусно поесть
Инфраструктура, популярность и центральное расположение района обеспечивают разнообразие заведений со вкусной едой, хорошим сервисом и красивыми видами.
White Rabbit
Ресторан современной кухни, обладатель двух мишленовских звёзд. Здесь стильный интерьер с панорамной террасой, откуда открывается впечатляющий вид на город.
Cantinetta Antinori
Ресторан итальянской кухни — проект Аркадия Новикова и итальянского винного дома Antinori. Шеф-повар ресторана — итальянец Мауро Панебьянко. Так как в создании ресторана участвовал винный дом Antinori, заведение славится масштабной винной картой.
OVO
Ресторан современной итальянской кухни при отеле Lotte Hotel Moscow. Одна из ключевых особенностей — использование качественных локальных продуктов, традиционных и ультрасовременных кулинарных техник, концептуальная и эффектная подача блюд.
Сахалин
Это проект ресторатора Бориса Зарькова, бренд-шефа White Rabbit Family Владимира Мухина и шеф-повара Алексея Когая. Обладатель звезды Мишлен с панорамным видом: у ресторана 360-ти градусный обзор на исторический центр столицы.
Меню предлагает российские региональные продукты в сочетании со средиземноморскими и азиатскими блюдами. Внутри есть raw bar c ледником и аквариумом, где посетители могут выбрать морепродукты на свой вкус.
Транспортная доступность
На территории района 5 станций метро: «Арбатская», «Смоленская», «Боровицкая», «Александровский сад» и «Библиотека имени Ленина». Развит и наземный транспорт.
На машине по улице Новый Арбат удобно добираться до Садового кольца и Кутузовского проспекта. До Москва-Сити доехать без пробок можно приблизительно за 10 минут, до ТТК — за 20 минут.
Сложнее в районе с парковками: они либо платные, либо всегда заполненные. Особенно остро эта проблема проявляется в узких дворах улочек Арбата. Большой плюс, если в вашем доме есть подземная парковка.
Образование
В районе есть образовательные учреждения для дошкольников, школьников и студентов.
Детские сады
В дошкольном образовании педагоги используют творческий подход: малыши занимаются музыкой, танцами. В некоторых садиках детей учат иностранным языкам.
- частные: Kidsberry, Smile Fish, P’titCREF
- государственные: №1231 имени В.Д. Поленова
Школы
Арбатские школы славятся своим сильным педагогическим составом. Также ученики ближе к старшим классам могут выбрать предпрофессиональные направления: IT, медицина, математика, инженерия, медиа и другие.
Высшее образование
Культурная история Арбата определила направление высших учебных заведений. Так, на территории района есть:
Почему стоить жить в этом районе
Жизнь в этом районе кипит, но также всегда остаётся возможность замедлиться и насладиться окружающим миром — на изучение старых переулков и улочек Арбата, его архитектурных решений уйдёт не один день.
Благодаря хорошей транспортной доступности добираться до любой точки города будет проще и быстрее, а богатая инфраструктура позволит открывать для себя что-то новое ежедневно.
Мнение эксперта
Для покупки элитного жилья на Арбате популярен не столько сам Старый или Новый Арбат, а прежде всего Арбатские переулки и улицы, которые расположены в непосредственной близости от Арбата: Поварская улица, Хлебный, Большой Афансьевский и Денежный переулки, Композиторская улица, перечислять можно бесконечно.
Важно понимать, что основную часть жилого фонда Арбата представляют фасадные особняки, многие из них прошли глубокую реконструкцию. Именно здесь в начале 90-ых появлялись первые элитные дома — тогда ещё в формате реконструкции старых исторических домов. Строительство нового элитного жилья также началось именно с Арбата и уже потом стало разрастаться на близлежащие районы — сама же Остоженка, как «Золотая миля» возникла существенно позже, чем появились первые элитные новостройки в районе Арбата.
На что надо обратить внимание при покупке
Поскольку Арбат преимущественно застроен клубными домами, а в клубных домах всегда предусмотрена собственная инфраструктура для жильцов, то в этом районе эксплуатационные расходы могут оказаться достаточно высокими, принятыми ещё в давние времена, когда это было традиционно для элитного рынка в целом. Поэтому для покупателей квартир этот момент может оказаться сюрпризом. Я бы советовал при выборе квартиры сразу выяснить размер платежей в доме.
Какая целевая аудитория покупает недвижимость в этом районе
На Арбате доминирует вторичное предложение. Сейчас очень подходящий момент, чтобы приобрести здесь квартиру: цены на новостройки ушли далеко вперёд, а вот цены на историческое жильё растут не так быстро. Поэтому сегодня в этой уникальной локации можно купить квартиры по хорошей цене и с хорошим потенциалом роста. Возможно, это станет неплохой инвестицией.
Перспективы у Арбата достаточно хорошие, территория эта маленькая, вряд ли здесь будут проекты какой-либо масштабной застройки. Каждый дом на Арбате уникален, что является залогом того, что цены на недвижимость на Арбате будут всегда в верхних позициях в рамках ЦАО Москвы.
С чем точно не будет проблем при покупке жилья на Арбате — это со сдачей его в аренду. Район от Арбата в сторону станции метро «Кропоткинская» традиционно является самым популярным среди арендаторов дорогого жилья. Как я уже говорил, начало этому положили иностранные арендаторы, вслед за ними потянулись статусные россияне. С тех пор эта локация привлекает арендаторов как из Москвы, так и из регионов. Дополнительным преимуществом является и тот факт, что при относительно небольшом населении района, здесь сосредоточены очень хорошие школы. Возможности обучать детей в самых лучших учебных заведениях Москвы мотивирует многих покупателей и арендаторов делать выбор в пользу Арбата.
Аналитика по рынку аренды в районе Арбат по итогам сентября 2023 года
Самые дорогие элитные квартиры для аренды расположены в районе Арбата и станции метро «Кропоткинская». Средний бюджет предложения по итогам сентября составил 409 000 рублей в месяц.
Самый широкий выбор недвижимости в аренду представлен в районе Тверской улицы и Кремля, и в районе Арбата и станции «Кропоткинская»: по 20% и 18% из числа всех квартир в Москве соответственно.
С точки зрения географии спроса самым востребованным районом стал Арбат и станция «Кропоткинская» — 15% из числа всех сделок. Второе и третье место по полярности заняли локации Тверская улица и Кремль, Ленинградский проспект: по 12% и 11% сделок соответственно.