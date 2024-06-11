Штрафы за самовольное подключение к водопроводу могут существенно увеличить
Штрафы за незаконное присоединение к коммунальным сетям для граждан предлагают повысить до 15 тыс. руб. Такие поправки в законопроект, принятый в первом чтении в апреле, подготовил Минюст.
Сейчас в КоАП предусмотрена ответственность за самовольное подключение к водопроводу и канализации. Таковым считается присоединение без специального разрешения либо с нарушением технических условий. Штраф за это составляет 1-1,5 тыс. руб. для граждан, 2-3 тыс. руб. для должностных лиц, 20-30 тыс. руб. для юрлиц.
Изначально законопроект лишь уточнял действия, за которые грозит штраф, распространяя ответственность на незаконное использование коммунальных сетей. Авторы документа отмечали, что это негативно отражается на работе централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе ухудшает качество воды и состояние канализационных трубопроводов.
Теперь же Минюст предлагает еще и увеличить размер штрафов: для граждан — до 15 тыс. руб., для должностных лиц — до 30-80 тыс. руб., для юрлиц — до 100-200 тыс. руб., пишут «Ведомости». Как отмечает издание, проект поправок согласован с Минфином, Минэкономразвития и Минстроем без замечаний.
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