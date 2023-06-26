Отзывы и рейтинг новостроек на Домклик
Выбирая квартиру в новостройке и молодом районе, мы сталкиваемся с тем, что хотим заранее собрать для себя как можно больше информации. Помочь с этим могут отзывы реальных людей. Поэтому мы запустили отзывы покупателей Домклик и рейтинг ЖК.
Что это такое
Отзывы покупателей Домклик — это мнения и оценки пользователей, которые купили квартиры в жилом комплексе за счёт ипотеки или собственных средств с помощью сервисов Домклик.
Рейтинг жилого комплекса — это среднее арифметическое число из оценок, которые покупатели Домклик поставили после завершения сделки.
Кто может оставить отзыв
Отзыв могут оставить только зарегистрированные пользователи, которые купили квартиру в этом ЖК с помощью сервисов Домклик — с ипотекой или без.
Мы обязательно проверяем наличие сделки. Если наличие не подтвердится, оставить отзыв не получится.
Общие правила публикации
- Оставить отзыв может только зарегистрированный пользователь со сделкой по покупке квартиры в жилом комплексе за счёт ипотеки или собственных средств.
- Отзыв публикуется после проверки службой контроля качества (без редактирования содержания).
- Отзыв публикуется в том виде, в котором был написан.
- Один пользователь может оставить только один отзыв.
- Рейтинг ЖК пересчитывается после проверки отзыва службой контроля качества и его последующей публикации.
- Служба контроля качества не раскрывает методов и инструментов проверки отзывов на соответствие требованиям площадки.
Что следует писать в отзыве
Расскажите о вашем опыте взаимодействия с застройщиком или его представителем, с управляющей компанией, о плюсах и минусах квартиры и жилого комплекса. Также можно поделиться впечатлениями об окружающей инфраструктуре.
Ваш подробный и честный отзыв обязательно поможет будущим покупателям с выбором квартиры. Добиться полноты отзыва вам помогут ответы на эти вопросы:
- какая инфраструктура в районе расположения ЖК;
- как прошла приёмка квартиры;
- как проходило строительство, затянулось ли или дом сдан в срок;
- как выполнены работы по отделке, довольны ли вы качеством выполненных работ.
Что не следует писать в отзыве
Чтобы отзыв не удалили, рекомендуем придерживаться следующих пунктов:
- Выражайтесь цензурно, без оскорблений или унижений в чей-либо адрес. В том числе по признакам языка, гражданства, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расы, этническому происхождению, принадлежности к какой-либо социальной группе, а также прочие фразы, касающиеся подобной дискриминации
- Опишите факты о коммуникации с застройщиком, информацию о ЖК, придерживаясь нейтральной эмоциональной окраски. Излишняя неконструктивная эмоциональность не принесёт пользы людям
- Не публикуйте рекламу или любой контент, не относящийся к тематике раздела.
- Старайтесь оформлять текст корректно и только на русском языке: без капслока, транслита или латиницы, сокращений, посланий и просьб личного характера.