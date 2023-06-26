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Недвижимость
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Отзывы и рейтинг новостроек на Домклик

Дата публикации: 26 июн 2023
Отзывы и рейтинг новостроек на Домклик
Содержание

Выбирая квартиру в новостройке и молодом районе, мы сталкиваемся с тем, что хотим заранее собрать для себя как можно больше информации. Помочь с этим могут отзывы реальных людей. Поэтому мы запустили отзывы покупателей Домклик и рейтинг ЖК.

Что это такое

Отзывы покупателей Домклик — это мнения и оценки пользователей, которые купили квартиры в жилом комплексе за счёт ипотеки или собственных средств с помощью сервисов Домклик. 

Рейтинг жилого комплекса — это среднее арифметическое число из оценок, которые покупатели Домклик поставили после завершения сделки.

Кто может оставить отзыв

Отзыв могут оставить только зарегистрированные пользователи, которые купили квартиру в этом ЖК с помощью сервисов Домклик — с ипотекой или без. 

Мы обязательно проверяем наличие сделки. Если наличие не подтвердится, оставить отзыв не получится.

Общие правила публикации

  1. Оставить отзыв может только зарегистрированный пользователь со сделкой по покупке квартиры в жилом комплексе за счёт ипотеки или собственных средств.
  2. Отзыв публикуется после проверки службой контроля качества (без редактирования содержания).
  3. Отзыв публикуется в том виде, в котором был написан. 
  4. Один пользователь может оставить только один отзыв.
  5. Рейтинг ЖК пересчитывается после проверки отзыва службой контроля качества и его последующей публикации.
  6. Служба контроля качества не раскрывает методов и инструментов проверки отзывов на соответствие требованиям площадки.

Что следует писать в отзыве

Расскажите о вашем опыте взаимодействия с застройщиком или его представителем, с управляющей компанией, о плюсах и минусах квартиры и жилого комплекса. Также можно поделиться впечатлениями об окружающей инфраструктуре. 

Ваш подробный и честный отзыв обязательно поможет будущим покупателям с выбором квартиры. Добиться полноты отзыва вам помогут ответы на эти вопросы: 

  • какая инфраструктура в районе расположения ЖК;
  • как прошла приёмка квартиры;
  • как проходило строительство, затянулось ли или дом сдан в срок;
  • как выполнены работы по отделке, довольны ли вы качеством выполненных работ.

Что не следует писать в отзыве

Чтобы отзыв не удалили, рекомендуем придерживаться следующих пунктов:

  • Выражайтесь цензурно, без оскорблений или унижений в чей-либо адрес. В том числе по признакам языка, гражданства, национальности, вероисповеданию, цвету кожи, расы, этническому происхождению, принадлежности к какой-либо социальной группе, а также прочие фразы, касающиеся подобной дискриминации 
  • Опишите факты о коммуникации с застройщиком, информацию о ЖК, придерживаясь нейтральной эмоциональной окраски. Излишняя неконструктивная эмоциональность не принесёт пользы людям
  • Не публикуйте рекламу или любой контент, не относящийся к тематике раздела.
  • Старайтесь оформлять текст корректно и только на русском языке: без капслока, транслита или латиницы, сокращений, посланий и просьб личного характера.

Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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