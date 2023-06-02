Отчет об оценке недвижимости: как заранее заказать отчет при покупке квартиры в новостройке
- Что такое отчет об оценке недвижимости
- Зачем отчет об оценке недвижимости банку
- Преимущества предварительного заказа отчета об оценке недвижимости
- Как заранее заказать отчет об оценке недвижимости, если вы покупаете квартиру в новостройке
- Как и когда происходит оформление договора на отчет об оценке недвижимости
- Сколько стоит отчет об оценке недвижимости
Домклик запустил новую услугу — отчет об оценке недвижимости при покупке квартиры в новостройке можно заказать заранее, не дожидаясь сдачи дома в эксплуатацию.
Услугой предварительного заказа отчета об оценке недвижимости воспользовалось уже более 100 000 покупателей. В статье расскажем, что такое отчет об оценке недвижимости, и в чем преимущества предварительного заказа такого отчета.
Что такое отчет об оценке недвижимости
Отчет об оценке стоимости недвижимости — это документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», который содержит информацию о рыночной стоимости объекта недвижимости.
Вы можете скачать пример отчета об оценке, чтобы узнать, как выглядит документ.
Зачем отчет об оценке недвижимости банку
Подготовка отчета и передача его в банк обязательны и предусмотрены условиями кредитного договора и Федеральным законом «Об ипотеке».
Отчет об оценке стоимости недвижимости необходим банку для определения рыночной стоимости вашей квартиры — ведь банк берет ее в залог.
Если вы решили купить квартиру в новостройке, обязательно нужно предоставить в банк отчет об оценке в течение 3 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию, одновременно с полисом страхования недвижимости, но не позднее 36 месяцев с даты подписания кредитного договора — это требования закона.
Преимущества предварительного заказа отчета об оценке недвижимости
Если заказать оформление отчета об оценке недвижимости заранее, вы сразу снимаете ряд вопросов:
- Стоимость отчета фиксируется и не изменится после сдачи дома.
- Вы не пропустите срок предоставления отчета в банк, и начисления неустойки не будет — Домклик оперативно получит информацию о сдаче дома, вовремя подготовит отчет и отправит его в банк.
- Вам не придется тратить время на встречу с оценщиком: отчет будет подготовлен без осмотра жилья.
Как заранее заказать отчет об оценке недвижимости, если вы покупаете квартиру в новостройке
Для этого обратитесь к менеджеру Домклик в чате или по телефону:
- Авторизуйтесь на Домклик
- Позвоните или напишите менеджеру — сообщите о том, что хотите заказать отчет об оценке
Как и когда происходит оформление договора на отчет об оценке недвижимости
Договор на подготовку отчета об оценке недвижимости обычно подписывается в один день с ипотечным договором — в офисе банка.
Сколько стоит отчет об оценке недвижимости
Стоимость отчета от 1 700 рублей и зависит от типа недвижимости и населенного пункта, в котором расположена недвижимость.
Примерную стоимость отчета об оценке в вашем городе вы увидите на Домклик на странице сервиса после ввода адреса.
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