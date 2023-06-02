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Отчет об оценке недвижимости: как заранее заказать отчет при покупке квартиры в новостройке

Недвижимость
02 июн 2023
11K
Отчет об оценке недвижимости: как заранее заказать отчет при покупке квартиры в новостройке
Содержание

Домклик запустил новую услугу — отчет об оценке недвижимости при покупке квартиры в новостройке можно заказать заранее, не дожидаясь сдачи дома в эксплуатацию.

Услугой предварительного заказа отчета об оценке недвижимости воспользовалось уже более 100 000 покупателей. В статье расскажем, что такое отчет об оценке недвижимости, и в чем преимущества предварительного заказа такого отчета.

Что такое отчет об оценке недвижимости

Отчет об оценке стоимости недвижимости — это документ, составленный независимой оценочной компанией в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», который содержит информацию о рыночной стоимости объекта недвижимости.

Вы можете скачать пример отчета об оценке, чтобы узнать, как выглядит документ.

Зачем отчет об оценке недвижимости банку

Подготовка отчета и передача его в банк обязательны и предусмотрены условиями кредитного договора и Федеральным законом «Об ипотеке».

Отчет об оценке стоимости недвижимости необходим банку для определения рыночной стоимости вашей квартиры — ведь банк берет ее в залог.

Если вы решили купить квартиру в новостройке, обязательно нужно предоставить в банк отчет об оценке в течение 3 месяцев после сдачи дома в эксплуатацию, одновременно с полисом страхования недвижимости, но не позднее 36 месяцев с даты подписания кредитного договора — это требования закона.

Преимущества предварительного заказа отчета об оценке недвижимости

Если заказать оформление отчета об оценке недвижимости заранее, вы сразу снимаете ряд вопросов:

  • Стоимость отчета фиксируется и не изменится после сдачи дома.
  • Вы не пропустите срок предоставления отчета в банк, и начисления неустойки не будет — Домклик оперативно получит информацию о сдаче дома, вовремя подготовит отчет и отправит его в банк.
  • Вам не придется тратить время на встречу с оценщиком: отчет будет подготовлен без осмотра жилья.

Как заранее заказать отчет об оценке недвижимости, если вы покупаете квартиру в новостройке

Для этого обратитесь к менеджеру Домклик в чате или по телефону:

  1. Авторизуйтесь на Домклик
  2. Позвоните или напишите менеджеру — сообщите о том, что хотите заказать отчет об оценке

Как и когда происходит оформление договора на отчет об оценке недвижимости

Договор на подготовку отчета об оценке недвижимости обычно подписывается в один день с ипотечным договором — в офисе банка.

Сколько стоит отчет об оценке недвижимости

Стоимость отчета от 1 700 рублей и зависит от типа недвижимости и населенного пункта, в котором расположена недвижимость.

Примерную стоимость отчета об оценке в вашем городе вы увидите на Домклик на странице сервиса после ввода адреса.

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