На Домклик появилось рекордное число объявлений по загородной недвижимости
По данным аналитиков Домклик, объем предложения в сегменте загородной недвижимости на сервисе за первую неделю августа увеличился до 623 380 лотов — это на 50% больше, чем в августе прошлого года и является рекордным показателем. При этом по сравнению с июлем 2022 года прирост количества объявлений составил более 4%.
Аналитики Домклик также отмечают стабильный спрос ипотеки на загородные дома: за 7 месяцев 2022 года, Сбер выдал более 18 тыс. ипотечных кредитов на загородные дома и участки на сумму 33 млрд рублей. Так, с начала 2022 года, регионами-лидерами по объемам выдачи ипотеки Сбербанка на загородную недвижимость являются Московская область (сумма ипотечных кредитов составила 5,8 млрд рублей), Москва (4,9 млрд рублей), Чеченская Республика (2,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,4 млрд рублей) и Краснодарский край (2,2 млрд рублей).
Мария РомчановаРуководитель аналитического центра Домклик«Сервис Домклик планомерно работает над обогащением базы качественными объявлениями в этом востребованном сегменте. Рост предложения загородной недвижимости связан с тем, что люди чаще выбирают отдых внутри страны, и многие задумались о покупке дачи. Интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу. По нашим данным, ипотека Сбербанка на загородную недвижимость наиболее востребована у заёмщиков в возрасте 31-35 лет — здесь доля выдач составляет 28,5% от общего числа ипотечных кредитов на загородную недвижимость. На возрастной сегмент 36-40 лет приходится 23% выдач загородной ипотеки, а на возраст 26-30 лет доля составляет 16,5%. Мы также выяснили, что 54% заемщиков по загородной ипотеке являются мужчины, а 46% — женщины».
Напомним, что минимальная ставка по программе Сбера «Ипотека на загородную недвижимость» составляет 10,2% годовых. Первоначальный взнос – от 25% стоимости объекта загородной недвижимости. Кредит можно оформить на срок до 30 лет. Минимальная сумма кредита начинается от 300 тысяч рублей, максимальная — 100 млн рублей. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.