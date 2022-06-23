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Недвижимость
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В три раза быстрее: россиянам упростили регистрацию прав собственности на дома и дачи

Дата публикации: 23 июн 2022
В три раза быстрее: россиянам упростили регистрацию прав собственности на дома и дачи
Содержание

Недавно вступил в силу новый порядок регистрации частных домов и дач — поставить объекты на учет стало проще. Вместе с юристом разбираемся, что теперь важно знать об изменении порядка регистрации права собственности на дома и дачи в России.

Что изменилось

С 1 мая 2022 года вступил в действие закон № 124-ФЗ — это целый пакет поправок в законодательство, нацеленных на поддержку как граждан, так и строительных компаний. Часть, касающаяся дачников, — это изменения в Градостроительный кодекс, которые сокращают сроки регистрации для некоторых видов загородных участков и объектов на них:

  • садовые, огородные, приусадебные участки;
  • участки под ИЖС и сами частные дома;
  • участки под строительство гаража и гаражи;
  • хозяйственные постройки: сараи, бытовки, теплицы, уборные, птичники и т. д.

Преимущества упрощенной регистрации дома

Теперь права на такие участки и постройки можно зарегистрировать за три дня (в ряде случаев — за пять дней). Такой же срок отводится на внесение информации об участках и строениях в кадастр.

В три раза быстрее: как упростили для россиян регистрацию прав собственности на дома и дачи №1

«В интересах дачников законодательно ограничен срок выполнения кадастровых работ, — поясняет заместитель директора, руководитель направления правового регулирования ЖКХ юридической группы „Яковлев и партнеры“ Павел Олейников. — Теперь их нужно выполнить за три рабочих дня (этот период не включает согласование границ участка). Еще закон заметно сокращает срок постановки участков и объектов на кадастровый учет и регистрации собственности — до трех рабочих дней при представлении документов непосредственно в органы Росреестра». До 1 мая эта процедура занимала до десяти рабочих дней, уточняет юрист. При предоставлении документов в МФЦ регистрация прав и постановка на кадастровый учет теперь занимают до пяти рабочих дней — вместо 12, как раньше.

По замыслу властей это ускорит частную стройку. «В первую очередь надо дать возможность людям строить на своих земельных участках», — отметил, комментируя эту меру поддержки, российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как зарегистрировать дом или дачу 

1️⃣ Собрать и подготовить необходимые документы (заявление на регистрацию права собственности — его можно заполнить в МФЦ или Росреестре); паспорт; документы на дом и участок (это могут быть договор купли-продажи, свидетельство о наследстве, договор дарения, решение суда и др.); техплан участка (его заказывают кадастровому инженеру).

2️⃣ Подать документы в Росреестр или МФЦ. Это также можно сделать онлайн — в личном кабинете на сайте Росреестра. В этом случае заявитель экономит на госпошлине.

Зарегистрировать право собственности без посещения Росреестра и МФЦ можно с помощью сервиса электронной регистрации от Домклик. При покупке недвижимости в ипотеку его использование также даёт возможность получить скидку 0,3% на ставку по ипотеке.

3️⃣ Получить выписку из ЕГРН.

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