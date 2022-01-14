Кладовая в новом доме: что нужно знать покупателю
Сегодня в каждой четвертой новостройке в России есть кладовые, расположенные за пределами квартир. Иногда их еще называют «сити-боксы» или келлеры. Кладовые позволяют разгрузить квартиру от крупных вещей и освободить пространство для жизни.
Строительная компания «КВС» рассказывает, в чем причина популярности кладовых, кому они точно понадобятся и как их купить.
Партнерский материал
Почему кладовые в новостройках так популярны
Сегодня застройщики стремятся создавать дома, где по-настоящему комфортно жить, а каждый квадратный метр квартиры используется рационально. К примеру, в современных планировках есть специальные места под гардеробные, а длинные бесполезные коридоры давно ушли в прошлое.
Детский транспорт жители часто хранят в специальных колясочных: это позволяет не загромождать ни квартиру, ни места общего пользования. А вот для хранения остальных крупных, сезонных и редко используемых вещей лучше всего подходят кладовые.
Цена за квадратный метр кладовой как минимум в два раза ниже, чем за аналогичную площадь жилья. Именно поэтому люди охотно приобретают такие помещения: занимать драгоценное место в квартире сноубордами, лыжами и прочим инвентарем не очень рационально.
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева
Кладовые в новых домах: что, почем и как купить
Площади кладовых в новостройках варьируются примерно от 2 до 7 кв. м. Стоимость зависит от цены квадратного метра в жилом комплексе. К примеру, в ЖК «Любоград» от «КВС» квадратный метр жилья стоит в среднем 173 тысячи рублей. Квадратный метр кладовой — всего 70 тысяч рублей. Самое компактное помещение для хранения обойдётся в 160 тысяч рублей.
Сэкономить помогут акции от застройщиков. Часто компании предлагают скидки клиентам, которые сразу приобретают жилье и кладовую. К примеру, «КВС» предоставляет покупателям квартир в ЖК «Ясно.Янино» кешбэк 50 тысяч рублей. Средства можно потратить на кладовую в течение полугода.
В компании «КВС» помещения для хранения есть практически во всех жилых комплексах. Кладовые располагаются в подвалах, куда можно спуститься на лифте. Здесь есть видеонаблюдение, поэтому жители могут быть уверены за сохранность и безопасность своих вещей. Для дополнительного спокойствия всегда можно повестить на дверь надежный замок.
Когда точно нужна кладовая
Безусловно, дополнительные квадратные метры для хранения вещей будут полезны каждому. Однако иногда кладовая становится реальной необходимостью.
Вы любитель активного отдыха
У вас есть сноуборд, лыжи, коньки, ватрушка, велосипед и ролики? Хранить все это в квартире вряд ли будет удобно: тем более что часть инвентаря нужна только зимой, а часть — только летом.
Вы хотите освободить балкон
Мечтаете обустроить на лоджии или балконе уютную лаундж-зону с подвесными креслами, где будет хорошо читать книги, пить кофе и любоваться закатом? Или планируете поставить рабочий столик и сделать небольшой кабинет? В таком случае вам точно нужно специальное место для хранения того, что обычно складывается на балконе.
У вас маленькие дети
Маленькие дети — это всегда много вещей. Значительная часть из них нужна в только в определенный сезон (например, санки) или довольно непродолжительное время (например, манеж). Когда все эти вещи станут не нужны, их можно убрать в кладовую, а со временем подарить друзьям или продать.
Кроме того, отличной идеей будет иногда прятать сюда часть игрушек. Вполне вероятно, что мячи, машинки и куклы, которые «отлежались» в кладовой два-три месяца, будут восприняты вашим ребенком как новые.