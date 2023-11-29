Какие документы можно оформить онлайн при строительстве дома в Подмосковье
При строительстве частного дома так или иначе приходится сталкиваться с необходимостью оформления различных разрешительных документов, в том числе для подключения инженерных сетей или использования материнского капитала.
Если вы строите дом в Московской области, многие из этих услуг можно оформить дистанционно — через региональный портал государтсвенных и муниципальных услуг (РПГУ).
Рассказываем, какие сервисы, связанные с загородной недвижимостью, доступны жителям Подмосковья.
Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС
Данный документ устанавливает соответствие планируемых параметров жилого или садового дома требованиям законодательства. Другими словами, такой документ даёт право собственнику земельного участка начать стройку.
В заявке нужно указать сведения о земле и параметрах строительства. По этим данным органы власти проводят проверку — можно ли строить объект с заданными параметрами на данном конкретном участке, нет ли ограничений и противоречий. Заявку необходимо подать до начала строительных работ.
Как оформить
Это можно сделать через региональный портал госуслуг Московской области.
По итогам проверки формируется уведомление о соответствии объекта строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке (или о несоответствии и недопустимости).
Когда придёт ответ
Срок рассмотрения уведомления составляет не более 5 рабочих дней.
Если строительство или реконструкция объекта ИЖС или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, то срок рассмотрения будет составлять не более 20 рабочих дней.
Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома
Не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции жилого или садового дома нужно подать в орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства.
Данный документ устанавливает соответствие параметров построенного объекта нормам законодательства (действующим на дату подачи уведомления о планируемом строительстве). Он даёт право осуществить в установленном законом порядке постановку объекта на государственный кадастровый учет и зарегистрировать на этот объект право собственности.
Как оформить
Услугу можно оформить через РПГУ.
Для получения государственной услуги одним из обязательных к приложению документов является технический план объекта капитального строительства подготовленный в форме электронного документа и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.
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Когда придёт ответ
Срок рассмотрения уведомления составляет не более 5 рабочих дней.
Выдача технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям
На портале государственных и муниципальных услуг Московской области можно оформить единую заявку на подключение инженерных коммуникаций.
Услуга предоставляется для получения в электронном виде следующих документов, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического назначения:
- технические условия (ТУ);
- договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Московской области (ДП);
- акт о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Московской области (АТП), акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя (АГС).
В рамках одного обращения можно единовременно подать заявление на получение документов по всем видам ресурсов:
- теплоснабжение;
- холодное и горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- газоснабжение;
- электроснабжение.
Также на сайте можно сделать предварительный расчёт стоимости технологического присоединения к сетям.
Как оформить
Для получения технических условий необходимо оформить соответствующую заявку:
- Выбрать цель обращения: «Получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения»
- По ходу заполнения выбрать интересующий вид (виды) сетей инженерно-технического обеспечения из перечня
- Приложить сканкопии требуемых документов — документ, подтверждающий права на земельный участок заявителя и ситуационный план расположения объекта и границ земельного участка заявителя
Заявка и документы, поступившие на портал, направляются в соответствующую ресурсоснабжающую организацию для исполнения.
Когда придёт ответ
Результат оказания услуги поступит в ваш личный кабинет на портале в течение 14 дней с даты подачи заявления с полным пакетом документов.
Строительство с привлечением средств маткапитала
На портале госуслуг Московской области можно заказать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству жилого дома — монтаж фундамента, возведение стен и кровли. Этот документ потребуется, если вы строите дом своими силами (без привлечения подрядчика) и хотите использовать средства маткапитала.
При таком способе строительства Социальный фонд перечисляет деньги непосредственно получателям двумя траншами. Половину — при обращении за ними, вторую половину — не ранее чем через полгода. И только после подтверждения того, что работа закончена и дом действительно построен. Для этого и нужен акт освидетельствования.
При строительстве дома своими силами необходимо оформить акт освидетельствования, который можно получить у местных властей, курирующих строительство и архитектуру. Этот акт и реквизиты счета для перевода нужно будет дослать в СФР.
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Как оформить
Для этого достаточно заполнить форму на сайте.
Результат предоставления услуги можно получить через личный кабинет портале в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной цифровой подписью ответственного лица или на бумажном носителе через МФЦ Московской области.
Когда придёт ответ
Срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней с даты подачи заявления.