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Недвижимость
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Какие документы можно оформить онлайн при строительстве дома в Подмосковье

Дата публикации: 29 нояб 2023
Какие документы можно оформить онлайн при строительстве дома в Подмосковье
Содержание

При строительстве частного дома так или иначе приходится сталкиваться с необходимостью оформления различных разрешительных документов, в том числе для подключения инженерных сетей или использования материнского капитала.

Если вы строите дом в Московской области, многие из этих услуг можно оформить дистанционно — через региональный портал государтсвенных и муниципальных услуг (РПГУ).

Рассказываем, какие сервисы, связанные с загородной недвижимостью, доступны жителям Подмосковья.

Уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС

Данный документ устанавливает соответствие планируемых параметров жилого или садового дома требованиям законодательства. Другими словами, такой документ даёт право собственнику земельного участка начать стройку.

В заявке нужно указать сведения о земле и параметрах строительства. По этим данным органы власти проводят проверку — можно ли строить объект с заданными параметрами на данном конкретном участке, нет ли ограничений и противоречий. Заявку необходимо подать до начала строительных работ.

Как оформить

Это можно сделать через региональный портал госуслуг Московской области.

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По итогам проверки формируется уведомление о соответствии объекта строительства установленным параметрам и допустимости размещения такого объекта на земельном участке (или о несоответствии и недопустимости).

Когда придёт ответ

Срок рассмотрения уведомления составляет не более 5 рабочих дней.

Если строительство или реконструкция объекта ИЖС или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения и в уведомлении о планируемом строительстве не содержится указание на типовое архитектурное решение, то срок рассмотрения будет составлять не более 20 рабочих дней.

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Уведомление о соответствии построенных объектов ИЖС или садового дома

Не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции жилого или садового дома нужно подать в орган местного самоуправления уведомление об окончании строительства.

Данный документ устанавливает соответствие параметров построенного объекта нормам законодательства (действующим на дату подачи уведомления о планируемом строительстве). Он даёт право осуществить в установленном законом порядке постановку объекта на государственный кадастровый учет и зарегистрировать на этот объект право собственности.

Как оформить

Услугу можно оформить через РПГУ.

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Для получения государственной услуги одним из обязательных к приложению документов является технический план объекта капитального строительства подготовленный в форме электронного документа и заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план.

Читайте также: Для чего нужен технический план объекта недвижимости и как его оформить

Когда придёт ответ

Срок рассмотрения уведомления составляет не более 5 рабочих дней.

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Выдача технических условий, договоров и актов подключения к инженерным сетям

На портале государственных и муниципальных услуг Московской области можно оформить единую заявку на подключение инженерных коммуникаций.

Услуга предоставляется для получения в электронном виде следующих документов, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического назначения:

  • технические условия (ТУ);
  • договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Московской области (ДП);
  • акт о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории Московской области (АТП), акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя (АГС).

В рамках одного обращения можно единовременно подать заявление на получение документов по всем видам ресурсов:

  • теплоснабжение;
  • холодное и горячее водоснабжение;
  • водоотведение;
  • газоснабжение;
  • электроснабжение.

Также на сайте можно сделать предварительный расчёт стоимости технологического присоединения к сетям.

Как оформить

Для получения технических условий необходимо оформить соответствующую заявку:

  1. Выбрать цель обращения: «Получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения»
  2. По ходу заполнения выбрать интересующий вид (виды) сетей инженерно-технического обеспечения из перечня
  3. Приложить сканкопии требуемых документов — документ, подтверждающий права на земельный участок заявителя и ситуационный план расположения объекта и границ земельного участка заявителя

Заявка и документы, поступившие на портал, направляются в соответствующую ресурсоснабжающую организацию для исполнения.

Когда придёт ответ

Результат оказания услуги поступит в ваш личный кабинет на портале в течение 14 дней с даты подачи заявления с полным пакетом документов.

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Строительство с привлечением средств маткапитала

На портале госуслуг Московской области можно заказать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству жилого дома — монтаж фундамента, возведение стен и кровли. Этот документ потребуется, если вы строите дом своими силами (без привлечения подрядчика) и хотите использовать средства маткапитала.

При таком способе строительства Социальный фонд перечисляет деньги непосредственно получателям двумя траншами. Половину — при обращении за ними, вторую половину — не ранее чем через полгода. И только после подтверждения того, что работа закончена и дом действительно построен. Для этого и нужен акт освидетельствования.

При строительстве дома своими силами необходимо оформить акт освидетельствования, который можно получить у местных властей, курирующих строительство и архитектуру. Этот акт и реквизиты счета для перевода нужно будет дослать в СФР.

Читайте также: Материнский капитал при строительстве дома

Как оформить

Для этого достаточно заполнить форму на сайте.

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Результат предоставления услуги можно получить через личный кабинет портале в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной цифровой подписью ответственного лица или на бумажном носителе через МФЦ Московской области.

Когда придёт ответ

Срок предоставления услуги составляет 5 рабочих дней с даты подачи заявления.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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