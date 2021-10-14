Как выбрать и купить квартиру в Волгограде
Хотите купить квартиру в Волгограде? Рассказываем, где найти хорошие варианты, сколько сейчас стоит жилье в городе-герое, как подготовиться к покупке жилья и что делать, если бюджет на покупку квартиры в Волгограде небольшой.
Сколько стоят квартиры в Волгограде
По данным Домклик за сентябрь 2021 года, средняя цена за кв. м в Волгограде на вторичном рынке — 61 111 рублей. Цена за кв. м в новостройках — 62 348 рублей.
Если площадь квартиры 50 кв. м, то в среднем волгоградская квартира на «вторичке» будет стоить 3 млн рублей. Квартира в новом доме в Волгограде обойдется чуть дороже — 3,11 млн рублей.
Как выбрать квартиру в Волгограде
- Примите решение. Соберитесь вместе со всеми, кто принимает решение о покупке квартиры в Волгограде, и запишите на листе бумаги идеи, характеристики и варианты, которые кажутся вам важными для жизни в будущей квартире.
- Определитесь с локацией. Подумайте, где сейчас живет ваш круг общения, как вы будете добираться до работы, как будете проводить досуг, где будут гулять ваши дети, в какие школы и садики вы будете водить их в ближайшие годы.
- Используйте поиск на Домклик. Тут много вариантов, которых нет на других сайтах, и есть полезные фильтры: они помогут найти квартиры со скидками от застройщиков в Волгограде. Еще один бонус — дополнительная скидка 0,3% на ставку по ипотеке от Сбера.
- Определитесь с бюджетом. Рассчитайте свой финансы. Учитывайте платежи по кредитам, возможные доходы от продажи машины и все свои запасы. Подумайте, хватит ли вам своих накоплений, или взять ипотеку в Волгограде.
🔎 Найти и выбрать квартиру
Как подготовиться к покупке квартиры в Волгограде
Покупка квартиры — одна из самых важных сделок в жизни человека, которая требует подготовки. Если вы работаете с риелтором, можете поручить все заботы ему. Если вы покупаете квартиру в Волгограде в ипотеку — банк также поможет подготовиться к сделке.
Однако мы в любом случае советуем не терять бдительность и проверять документы — особенно тщательно, если вы хотите провести сделку самостоятельно.
🏡 Что проверить перед покупкой квартиры: чек-лист
Как купить квартиру в Волгограде недорого
Если в вашем ценовом диапазоне предложений мало или нет совсем, можно сосредоточиться на поиске жилья в новостройке в Волгограде на этапе котлована. Такие квартиры в среднем на 20% дешевле, чем в готовом доме.
Если собственных накоплений не хватает, но у вас есть постоянный доход, решением станет ипотека. Ставки сейчас вполне комфортные: от 0,1% годовых.
Также есть субсидии для молодых семей, скидка за электронную регистрацию сделки и скидка при покупке на Домклик. В ипотеку в Волгограде и в других городах России можно купить не только квартиру, но и дом, комнату, землю, апартаменты и даже гараж.