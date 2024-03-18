Как продавцу получить значок скидки 0,6% на свои объявления
Покупатель может получить скидку 0,6% на ставку по ипотеке. В статье расскажем, как продавцу недвижимости получить значок скидки 0,6% на свои объявления.
На какую недвижимость распространяется скидка 0,6%
Скидка 0,6% на ставку по ипотеке действует для недвижимости на вторичном рынке. Это может быть:
- квартира;
- дом;
- часть дома;
- таунхаус;
- комната;
- апартаменты.
Стоимость недвижимости и сумма кредита для получения скидки на ипотеку 0,6%
Скидка на ипотеку 0,6% предоставляется в рамках программы «Ипотека плюс» в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости. Суммы отличаются в зависимости от региона.
Например, в Новосибирской области минимальная стоимость недвижимости для получения скидки на ипотеку составляет 6,25 млн рублей, а минимальная сумма ипотеки, которую должен оформить покупатель недвижимости — 5 млн рублей. Узнать актуальные условия по стоимости недвижимости и суммам кредита можно с помощью этой таблицы.
Как продавцу получить значок скидки
Шаг 1. Разместите своё объявление на Домклик. Сделать это можно на сайте или в приложении. Подробная инструкция здесь: «Как физическому лицу разместить объявление на Домклик»
Шаг 2. Укажите точный адрес недвижимости и кадастровый номер:
- для квартиры: населённый пункт, улица, дом, кадастровый номер ИЛИ номер квартиры. Рекомендуем указывать именно кадастровый номер (его можно узнать на сайте Росреестра);
- для дома, части дома, таунхауса: населённый пункт, улица, дом, кадастровый номер дома и кадастровый номер участка (его можно узнать на сайте Росреестра).
Шаг 3. Опубликуйте объявление. Вы можете сделать это бесплатно или воспользоваться платным продвижением, чтобы получить больше просмотров и звонков. Подробнее о платном продвижении читайте здесь: «Продвижение объявлений: как получить больше звонков».
Шаг 4. Проверьте, что значок скидки появился. Вы сможете увидеть это в личном кабинете Домклик. Срок ожидания скидки для физических лиц и частных риелторов — 14 дней. А для партнеров — от 1 до 14 дней. Подробнее в статье «Как партнёрам сократить срок ожидания скидки».
Как только все данные загрузятся, и объявление пройдёт проверку, в объявлении появится оранжевый значок «Скидка на ипотеку 0,6%».