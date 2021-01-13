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Недвижимость
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Как и из чего строят современные дома

Дата публикации: 13 янв 2021
Как и из чего строят современные дома

Выбор квартиры мечты — непростая задача. Важно оценить не только удобство планировки, расположение жилого комплекса и инфраструктуру района, но и характеристики дома: материалы, фасады, энергоэффективность.

Партнерский материал

Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева и ДомКлик поговорили об особенностях разных типов жилья, современных технологиях и материалах, из которых строят ведущие девелоперы.

«С помощью сервиса ДомКлик можно подробно изучить предложение на рынке первичного и вторичного жилья Петербурга и Ленинградской области. Здесь есть детальная информация о квартирах, представленных в продаже: в том числе, год ввода в эксплуатацию и технологии строительства»

Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»

— Начнем с самых типичных домов — панельных. В чем их плюсы и минусы?

— Панель имеет специфическую репутацию: многие считают, что это холодное жилье с не очень хорошей звукоизоляцией. Отчасти причина такого отношения в том, что старая советская панель действительно была не слишком комфортной.

Однако эти стереотипы нельзя назвать устаревшими и необоснованными. Даже в современных домах швы между панелями могут стать причиной определенных проблем: в частности, появления мостиков холода и сырости.

— А что с вариантами планировок в панельках?

— Это вторая особенность панельных домов — не слишком большое разнообразие планировочных решений. Несмотря на то, что в последние годы производители научились достаточно оперативно менять размеры панели, квартиры в таких домах все равно остаются достаточно стандартизированными. Применение монолитных железобетонных конструкций, несомненно, открывает перед застройщиками куда более широкие возможности.

Кроме того, панель нельзя назвать самым удачным решением с точки зрения красоты фасадов. По этой причине данная технология редко используется для строительства домов высокого сегмента.

— Но есть же какие-то преимущества и у панельных домов?

— Главным достоинством панели я бы назвала скорость строительства — такие дома действительно можно возвести очень быстро. Но это преимущество скорее для застройщика, а не для покупателя.

— А что насчет кирпичных домов? Они обладает нужными характеристиками в плане комфорта и эстетики?

— Да, кирпично-монолитные дома — это очень качественное жилье. Они теплые, удобные, в них хорошая звукоизоляция. Также современный качественный кирпич выглядит дорого и эстетично. Однако кирпично-монолитные дома имеют высокую себестоимость, а их строительство занимает много времени. Технология возведения завязана на ручном труде: это значит, контролировать качество очень сложно.  Особенно — в масштабах стройки.

При возведении жилых комплексов кирпич иногда используется для облицовки — к примеру, клинкерный. Он делает облик дома стильным и благородным. Но это, конечно, вариант для жилья бизнес- и премиум-классов, а не для массового сегмента.

— Какую технологию строительства используете вы?

— Компания «КВС» возводит дома из монолитного железобетонного каркаса с наружными стенами из кирпича или газобетона. Эта технология имеет много преимуществ. Во-первых, она позволяет создавать здания любой формы, не ограничивая фантазию архитектора и подстраиваясь под требования рынка и запросы покупателей.

Мы можем, к примеру, сделать мансарды, как в ЖК «Наутилус». Соответственно, монолит также дает возможность проектировать квартиры самых разных планировок. При этом монолитный жилой комплекс можно построить достаточно быстро. За счет всех своих преимуществ данная технология универсальна: подходит и для массового, и для премиального сегмента жилья.

— Как оформляются фасады домов? 

— Монолит позволяет реализовывать разные решения в зависимости от стиля и класса дома. Например, наши объекты G9 и «Наутилус» имеют навесные вентилируемые фасады из керамических плит «Терракота». Это популярная и относительно новая технология.

Главное преимущество таких фасадов —  эстетичный облик. Материал имитирует натуральный камень, выглядит стильно и дорого. При этом он неприхотлив, прочен, долговечен, не требует ухода и достаточно просто ремонтируется.

В жилых комплексах массового сегмента при отделке фасадов мы используем декоративную штукатурку. При грамотной колеровке такие дома выглядят очень интересно. Кроме того, декоративная штукатурка позволяет реализовать многие интересные решения. Например, в ЖК «Новое Сертолово» от «КВС» на фасады из декоративной штукатурки нанесены изображения достопримечательностей Ленинградской области. В ЖК «Ясно.Янино» на фасадах нарисованы яблоки — символ комплекса.   

— В последнее время застройщики часто говорят об энергоэффективности. Что означает этот показатель, как он влияет на качество жизни в доме?

— Сегодня покупатели квартир интересуются энергоэффективностью жилых комплексов. Это логично, так как с 2017 года данный параметр указывается в ДДУ. Высокая энергоэффективность означает, что в доме при минимальных затратах энергии поддерживаются максимально комфортные условия.

Это достигается сочетанием современных технологий и определенных инженерных решений. Среди них — качественная кровля и стеклопакеты, утепление наружных стен, светильники с датчиками движения в коридорах и так далее. Стоимость коммунальных услуг в таких домах значительно ниже.

Всем строящимся городским жилым комплексам компании «КВС» присвоен класс «А» (очень высокий). Кроме того, мы стремимся соответствовать этому высокому стандарту при возведении новых очередей  наших объектов в Ленобласти. Так, например, у пятого квартала ЖК «Ясно.Янино» будет энергоэффективность класса А.

Как и из чего строят современные дома №1
Как и из чего строят современные дома №2

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