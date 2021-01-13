Как и из чего строят современные дома
Выбор квартиры мечты — непростая задача. Важно оценить не только удобство планировки, расположение жилого комплекса и инфраструктуру района, но и характеристики дома: материалы, фасады, энергоэффективность.
Партнерский материал
Генеральный директор Агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева и ДомКлик поговорили об особенностях разных типов жилья, современных технологиях и материалах, из которых строят ведущие девелоперы.
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Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС»
— Начнем с самых типичных домов — панельных. В чем их плюсы и минусы?
— Панель имеет специфическую репутацию: многие считают, что это холодное жилье с не очень хорошей звукоизоляцией. Отчасти причина такого отношения в том, что старая советская панель действительно была не слишком комфортной.
Однако эти стереотипы нельзя назвать устаревшими и необоснованными. Даже в современных домах швы между панелями могут стать причиной определенных проблем: в частности, появления мостиков холода и сырости.
— А что с вариантами планировок в панельках?
— Это вторая особенность панельных домов — не слишком большое разнообразие планировочных решений. Несмотря на то, что в последние годы производители научились достаточно оперативно менять размеры панели, квартиры в таких домах все равно остаются достаточно стандартизированными. Применение монолитных железобетонных конструкций, несомненно, открывает перед застройщиками куда более широкие возможности.
Кроме того, панель нельзя назвать самым удачным решением с точки зрения красоты фасадов. По этой причине данная технология редко используется для строительства домов высокого сегмента.
— Но есть же какие-то преимущества и у панельных домов?
— Главным достоинством панели я бы назвала скорость строительства — такие дома действительно можно возвести очень быстро. Но это преимущество скорее для застройщика, а не для покупателя.
— А что насчет кирпичных домов? Они обладает нужными характеристиками в плане комфорта и эстетики?
— Да, кирпично-монолитные дома — это очень качественное жилье. Они теплые, удобные, в них хорошая звукоизоляция. Также современный качественный кирпич выглядит дорого и эстетично. Однако кирпично-монолитные дома имеют высокую себестоимость, а их строительство занимает много времени. Технология возведения завязана на ручном труде: это значит, контролировать качество очень сложно. Особенно — в масштабах стройки.
При возведении жилых комплексов кирпич иногда используется для облицовки — к примеру, клинкерный. Он делает облик дома стильным и благородным. Но это, конечно, вариант для жилья бизнес- и премиум-классов, а не для массового сегмента.
— Какую технологию строительства используете вы?
— Компания «КВС» возводит дома из монолитного железобетонного каркаса с наружными стенами из кирпича или газобетона. Эта технология имеет много преимуществ. Во-первых, она позволяет создавать здания любой формы, не ограничивая фантазию архитектора и подстраиваясь под требования рынка и запросы покупателей.
Мы можем, к примеру, сделать мансарды, как в ЖК «Наутилус». Соответственно, монолит также дает возможность проектировать квартиры самых разных планировок. При этом монолитный жилой комплекс можно построить достаточно быстро. За счет всех своих преимуществ данная технология универсальна: подходит и для массового, и для премиального сегмента жилья.
— Как оформляются фасады домов?
— Монолит позволяет реализовывать разные решения в зависимости от стиля и класса дома. Например, наши объекты G9 и «Наутилус» имеют навесные вентилируемые фасады из керамических плит «Терракота». Это популярная и относительно новая технология.
Главное преимущество таких фасадов — эстетичный облик. Материал имитирует натуральный камень, выглядит стильно и дорого. При этом он неприхотлив, прочен, долговечен, не требует ухода и достаточно просто ремонтируется.
В жилых комплексах массового сегмента при отделке фасадов мы используем декоративную штукатурку. При грамотной колеровке такие дома выглядят очень интересно. Кроме того, декоративная штукатурка позволяет реализовать многие интересные решения. Например, в ЖК «Новое Сертолово» от «КВС» на фасады из декоративной штукатурки нанесены изображения достопримечательностей Ленинградской области. В ЖК «Ясно.Янино» на фасадах нарисованы яблоки — символ комплекса.
— В последнее время застройщики часто говорят об энергоэффективности. Что означает этот показатель, как он влияет на качество жизни в доме?
— Сегодня покупатели квартир интересуются энергоэффективностью жилых комплексов. Это логично, так как с 2017 года данный параметр указывается в ДДУ. Высокая энергоэффективность означает, что в доме при минимальных затратах энергии поддерживаются максимально комфортные условия.
Это достигается сочетанием современных технологий и определенных инженерных решений. Среди них — качественная кровля и стеклопакеты, утепление наружных стен, светильники с датчиками движения в коридорах и так далее. Стоимость коммунальных услуг в таких домах значительно ниже.
Всем строящимся городским жилым комплексам компании «КВС» присвоен класс «А» (очень высокий). Кроме того, мы стремимся соответствовать этому высокому стандарту при возведении новых очередей наших объектов в Ленобласти. Так, например, у пятого квартала ЖК «Ясно.Янино» будет энергоэффективность класса А.