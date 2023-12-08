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Недвижимость
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Финская каркасная технология: как быстро построить теплый и надежный дом

Дата публикации: 08 дек 2023
Финская каркасная технология: как быстро построить теплый и надежный дом
Содержание

Каркасные дома — настоящий тренд последних лет. К преимуществам этого способа строительства относится быстрое возведение, невысокая стоимость, хорошая теплоизоляция.

Каркасный дом можно построить с применением различных технологий — финской, норвежской, канадской или российской. Они отличаются между собой по методу производства и монтажа строительных конструкций, используемым материалам и другим характеристикам.

Подробнее об особенностях финской каркасной технологии и её отличиях от российского ГОСТа рассказали в компании DMITRY DOM.

Особенности финской технологии

Во-первых, строить в Финляндии можно исключительно из калиброванной доски камерной сушки, в отличие от России, где допускается использовать доску естественной влажности. 

Во-вторых, сборку каркаса необходимо производить специальным пневмоинструментом — это позволяет добиться максимальной жесткости и надежности самого каркаса дома.  

В-третьих, в Финляндии предъявляются повышенные требования к энергоэффективности дома, поэтому к основному утеплению внешних стен необходим дополнительный слой внутреннего утепления. По российскому ГОСТу допустимо утепление 150 мм, а в Финляндии — от 250 мм.

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Пневмоинструмент для сборки

В Финляндии допускается использовать только экологичные материалы. Никаких плит OSB, содержащих смолы и аллергены в стенах внутри помещений. 

В качестве утеплителя применяется экологичная и надежная каменная вата, которая жестко сидит в каркасе и никогда «не осядет» в отличии от стекловаты. 

Важно!

Короткая справка. Каменная вата устойчива к влаге (показатель гигроскопичности — 0,5%), поэтому на протяжении всего срока службы не подвержена усадке.

Также из-за своей структуры (у стекловаты волокна направлены параллельно друг другу, в то время как волокна каменной ваты имеют хаотичное расположение) и высокой сорбционной влажности стекловата более склонна к усадке. 

Вибрацию и слабую звукоизоляцию деревянных перекрытий устраняют за счет использования двутавровой балки. Она почти в два раза толще и намного крепче обычной доски, не вибрирует, а главное — позволяет сделать бетонную стяжку пола на 2 этаже и даже смонтировать теплый пол.

Преимущества каркасной технологии

Каркасные дома легкие, поэтому для фундамента достаточно железобетонных свай: они подходят почти под любой грунт и ландшафт, а установка занимает всего 2 дня. Стоит такой фундамент значительно дешевле. 

Технология очень гибкая: позволяет собрать дом прямо на участке, а значит, не нужно использовать крупную технику, производственные мощности. Кроме того, вы можете с легкостью вносить изменения в проект.

Возводятся каркасники гораздо быстрее, чем каменные дома, что значительно экономит средства на рабочих и приближает момент переезда. Это особенно актуально для строительства домов в ипотеку, которую приходится выплачивать сразу. 

Еще одно преимущество — отсутствие сезонности. Каркасные дома можно возводить зимой без потери в качестве. А цены на строительство зимой, как правило, дешевле, чем в сезон.

Финские каркасные дома настолько теплые, что не требуют газификации, а, значит, можно сэкономить на подключении к газу. 

Каркасный дом. Фасад, отделанный японскими панелями KMEW.
Каркасный дом. Фасад, отделанный японскими панелями KMEW.

Типовые проекты — еще один тренд последних лет 

Типовой проект разработан дизайнерами и архитекторами с учетом их многолетнего опыта, обратной связи от заказчиков и уже учитывает все ошибки от первых реализованных проектов.

Типовой проект не требует дополнительной работы архитектора: все материалы не раз просчитаны и оптимизированы, в сметах не заложены статьи на «непредвиденные расходы + 10%».

Рабочие, которые имеют дело с похожими проектами, быстрее их строят, а главное — не допускают ошибок. 

Как правило, типовой проект уже имеет фиксированную стоимость — вам не грозит увеличение расходов в процессе строительства, с чем сталкивается большинство индивидуальных строек.

Типовой проект «Оптимум 140»

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Проект включает в себя все важные стандарты современного дома: панорамные окна, высокие потолки, систему теплого пола, мастер-спальню и террасу. Такой дом подойдет для семьи от 3 до 4 человек.

Цена — от 9 780 000 рублей. 

Типовой проект «Стандарт 135»

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Проект идеально подойдет семье, которая ценит комфорт без лишних метров. В доме есть 3 спальни, кабинет, совмещенная кухня-гостиная и терраса. Большие окна, высокие потолки и система теплого пола — в проекте предусмотрены все базовые опции современного дома.

Цена — от 8 320 000 рублей. 

Типовой проект «Бизнес 265»

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Двухэтажный проект «Бизнес 265» стал победителем главной в России выставки домов OPEN VILLAGE 2023. У дома более 10 разных планировок площадью от 170 до 265 кв. м. 

Есть планировки с мастер-спальней, сауной и навесом для авто. В каждом варианте предусмотрена совмещенная кухня-гостиная с выходом на террасу и 4 спальни.

 Цена — от 13 480 000 рублей. 

Главное

1. Каркасный дом будет теплым и надежным, если он построен по любой из скандинавской (финской, норвежской) или канадской технологии, с соблюдением требований по толщине утепления стен от  200 мм до 250 мм, собран пневмоинструментом из сухой строганой доски и проверен на теплопотери аэродверью. 

2. Выбор каркасной технологии не означает, что это будет строительство в сегменте «эконом» — квадратный метр стены правильного каркасника будет примерно равен стоимости стены из газобетона. 

3. Реальная выгода состоит в следующем: энергоэффективность, скорость сдачи дома, использование свайного фундамента и возможность круглогодичного возведения.

4. Выбирая планировку, отдавайте предпочтение типовым проектам, а строительство дома мечты доверьте компании с  комплексным подходом.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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