Финская каркасная технология: как быстро построить теплый и надежный дом
Каркасные дома — настоящий тренд последних лет. К преимуществам этого способа строительства относится быстрое возведение, невысокая стоимость, хорошая теплоизоляция.
Каркасный дом можно построить с применением различных технологий — финской, норвежской, канадской или российской. Они отличаются между собой по методу производства и монтажа строительных конструкций, используемым материалам и другим характеристикам.
Подробнее об особенностях финской каркасной технологии и её отличиях от российского ГОСТа рассказали в компании DMITRY DOM.
Особенности финской технологии
Во-первых, строить в Финляндии можно исключительно из калиброванной доски камерной сушки, в отличие от России, где допускается использовать доску естественной влажности.
Во-вторых, сборку каркаса необходимо производить специальным пневмоинструментом — это позволяет добиться максимальной жесткости и надежности самого каркаса дома.
В-третьих, в Финляндии предъявляются повышенные требования к энергоэффективности дома, поэтому к основному утеплению внешних стен необходим дополнительный слой внутреннего утепления. По российскому ГОСТу допустимо утепление 150 мм, а в Финляндии — от 250 мм.
В Финляндии допускается использовать только экологичные материалы. Никаких плит OSB, содержащих смолы и аллергены в стенах внутри помещений.
В качестве утеплителя применяется экологичная и надежная каменная вата, которая жестко сидит в каркасе и никогда «не осядет» в отличии от стекловаты.
Короткая справка. Каменная вата устойчива к влаге (показатель гигроскопичности — 0,5%), поэтому на протяжении всего срока службы не подвержена усадке.
Также из-за своей структуры (у стекловаты волокна направлены параллельно друг другу, в то время как волокна каменной ваты имеют хаотичное расположение) и высокой сорбционной влажности стекловата более склонна к усадке.
Вибрацию и слабую звукоизоляцию деревянных перекрытий устраняют за счет использования двутавровой балки. Она почти в два раза толще и намного крепче обычной доски, не вибрирует, а главное — позволяет сделать бетонную стяжку пола на 2 этаже и даже смонтировать теплый пол.
Преимущества каркасной технологии
Каркасные дома легкие, поэтому для фундамента достаточно железобетонных свай: они подходят почти под любой грунт и ландшафт, а установка занимает всего 2 дня. Стоит такой фундамент значительно дешевле.
Технология очень гибкая: позволяет собрать дом прямо на участке, а значит, не нужно использовать крупную технику, производственные мощности. Кроме того, вы можете с легкостью вносить изменения в проект.
Возводятся каркасники гораздо быстрее, чем каменные дома, что значительно экономит средства на рабочих и приближает момент переезда. Это особенно актуально для строительства домов в ипотеку, которую приходится выплачивать сразу.
Еще одно преимущество — отсутствие сезонности. Каркасные дома можно возводить зимой без потери в качестве. А цены на строительство зимой, как правило, дешевле, чем в сезон.
Финские каркасные дома настолько теплые, что не требуют газификации, а, значит, можно сэкономить на подключении к газу.
Типовые проекты — еще один тренд последних лет
Типовой проект разработан дизайнерами и архитекторами с учетом их многолетнего опыта, обратной связи от заказчиков и уже учитывает все ошибки от первых реализованных проектов.
Типовой проект не требует дополнительной работы архитектора: все материалы не раз просчитаны и оптимизированы, в сметах не заложены статьи на «непредвиденные расходы + 10%».
Рабочие, которые имеют дело с похожими проектами, быстрее их строят, а главное — не допускают ошибок.
Как правило, типовой проект уже имеет фиксированную стоимость — вам не грозит увеличение расходов в процессе строительства, с чем сталкивается большинство индивидуальных строек.
Типовой проект «Оптимум 140»
Проект включает в себя все важные стандарты современного дома: панорамные окна, высокие потолки, систему теплого пола, мастер-спальню и террасу. Такой дом подойдет для семьи от 3 до 4 человек.
Цена — от 9 780 000 рублей.
Типовой проект «Стандарт 135»
Проект идеально подойдет семье, которая ценит комфорт без лишних метров. В доме есть 3 спальни, кабинет, совмещенная кухня-гостиная и терраса. Большие окна, высокие потолки и система теплого пола — в проекте предусмотрены все базовые опции современного дома.
Цена — от 8 320 000 рублей.
Типовой проект «Бизнес 265»
Двухэтажный проект «Бизнес 265» стал победителем главной в России выставки домов OPEN VILLAGE 2023. У дома более 10 разных планировок площадью от 170 до 265 кв. м.
Есть планировки с мастер-спальней, сауной и навесом для авто. В каждом варианте предусмотрена совмещенная кухня-гостиная с выходом на террасу и 4 спальни.
Цена — от 13 480 000 рублей.
Главное
1. Каркасный дом будет теплым и надежным, если он построен по любой из скандинавской (финской, норвежской) или канадской технологии, с соблюдением требований по толщине утепления стен от 200 мм до 250 мм, собран пневмоинструментом из сухой строганой доски и проверен на теплопотери аэродверью.
2. Выбор каркасной технологии не означает, что это будет строительство в сегменте «эконом» — квадратный метр стены правильного каркасника будет примерно равен стоимости стены из газобетона.
3. Реальная выгода состоит в следующем: энергоэффективность, скорость сдачи дома, использование свайного фундамента и возможность круглогодичного возведения.
4. Выбирая планировку, отдавайте предпочтение типовым проектам, а строительство дома мечты доверьте компании с комплексным подходом.