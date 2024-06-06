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Недвижимость
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Дом из полистиролбетона: особенности технологии

Дата публикации: 06 июн 2024
Дом из полистиролбетона: особенности технологии
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Практически каждый материал или технология со временем перестают отвечать современным требованиям, теряют свою актуальность. Им на замену приходят новые, более технологичные решения. К таким материалам можно отнести и полистиролбетон.

О преимуществах, недостатках и особенностях технологии рассказали специалисты строительной компании «Ваш Уникальный Дом».

Что такое полистиролбетон

Полистиролбетон или теплобетон — это разновидность лёгкого бетона, состоящего из вспененной полистирольной крошки, воздухововлекающей добавки (СДО) и воды. Он является продуктом вторичной переработки и соответствует всем современным экологическим требованиям.

Гранулы полистирола и бетон дают этому материалу целый ряд важных качеств: он не подвержен гниению, не впитывает влагу, огнеупорный, морозоустойчивый, имеет высокие показатели прочности и теплоизоляции. Дом из полистиролбетонных блоков будет тёплым в холодное время года и прохладным в жару. 

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Стоимость: сравнение с другими материалами

Если газобетон стоит дешевле поштучно, то при расчете на метраж стоимость одинакова. В конечном итоге строительство из газоблоков выходит дороже, так как материал нужно утеплять, а затем производить отделку. Полистиролбетон утепления не требует, что значительно удешевляет стоимость строительства.

Возведение кирпичного дома обойдется однозначно дороже, так как стоимость производства кирпича значительно выше, чем полистиролбетона. 

Преимущества и недостатки домов из полистиролбетона

Основные плюсы домов и коттеджей из этого материала:

  • Высокая скорость застройки. Строительство дома из полистиролбетона площадью 150 кв. м с фундаментом и кровлей займет примерно 3 недели.
  • Отсутствие усадки. По завершении строительства можно сразу переходить к внутренней отделке.
  • Хорошая тепло- и звукоизоляция.
  • Экологичность и долговечность. Материал относится к продуктам вторичной переработки.
  • Устойчивость к внешним факторам. Таким домам не страшны насекомые, грызуны, плесневые грибки и т.д.
  • Высокий уровень пожаробезопасности.

Слабые места домов из полистиролбетона начинают проявляться при использовании некачественных материалов или нарушении технологии строительства. Так, при увеличенной толщине швов и использовании обычного цементного раствора вместо клеевого для блоков все теплоизоляционные свойства этого материала будут утрачены. Также отмечают сложности при установке окон и дверей, связанные с низкой плотностью некачественного полистиролбетона.  

Технология строительства

Технологию строительства из полистиролбетонных блоков начали использовать еще в 1967 году в США и Западной Европе. В России дома из полистиролбетона стали строить в 2000-х годах, предварительно доработав состав, форму и несущий конструктив. Это сделало материал более технологичным и удобным по сравнению с зарубежным.

Монтаж полистиролбетонных блоков производится при помощи крана или манипулятора. За смену в среднем можно возвести от 0,5 до 1 этажа. При монтаже каждый ряд блоков по всему периметру перевязывается двумя поясами арматуры, уложенными в штробу, — это обеспечивает дополнительную жесткость конструкции.

Горизонтальное соединение блоков осуществляется при помощи теплоэффективного клея. Вертикальное — ППУ клей-пеной. После этого все швы затираются пескоцементным составом. Такой способ позволяет исключить «мостики холода».

Популярные проекты домов из полистиролбетона

«Киржач»

1 из 3

Двухэтажный дом с двумя спальнями, общая площадь — 134 кв. м. Стоимость — от 4,2 млн рублей.

Подробнее о проекте

«Загородный»

1 из 2

Двухэтажный дом с четырьмя спальнями, общая площадь — 134 кв. м. Стоимость — от 4,9 млн рублей.

Подробнее о проекте

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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