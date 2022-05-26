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Банк России снизил ключевую ставку до 11%. Что это значит для рынка недвижимости?

Дата публикации: 26 мая 2022
Банк России снизил ключевую ставку до 11%. Что это значит для рынка недвижимости?

Банк России на внеплановом заседании вновь снизил ключевую ставку. Теперь она составит 11%.  Менее чем за три месяца ставка опустилась на 9 п.п.

Что это значит для рынка недвижимости

«Cтавка ЦБ — один из ключевых факторов, который формирует спрос на рынке недвижимости.

Ставка влияет на стоимость средств, привлекаемых банками для выдачи кредитов: чем ниже ключевая ставка — тем ниже процентная ставка, которую банк может предложить клиентам. 

Повышение ставки с 9,5 до 20% годовых в конце февраля привело к кратковременному ажиотажному спросу на недвижимость (в большей степени, на готовое жилье) в феврале-марте, а затем к значительному снижению покупательской активности в апреле.

Стремительное снижение ставки даст возможность оживить рынок недвижимости и может привести к более быстрому восстановлению спроса на рынке жилья, чем прогнозировалось ранее», — прокомментировала Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра Домклик.

Как снижение отразится на ипотеке 

Снижение ставки также способно привести к значительному снижению давления на сегодняшних заемщиков. 

Снижение на 3 п.п. с 14% уменьшает ежемесячный платеж более чем на 10 тыс рублей при ипотеке на сумму 5 млн рублей и сроком на 20 лет.

Сейчас стоит ждать еще более выгодных предложений от банков, поскольку ключевая ставка ЦБ снизилась до 11%.

Почему Центробанк снизил ставку 

«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России», — говорится в сообщении ЦБ. 

Напомним, что в апреле Центробанк уже снижал ключевую ставку дважды. На внеплановом заседании 8 апреля — с 20 до 17%, а также с 17 до 14% — на плановом, 29 апреля.

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Снижение ставки ЦБ
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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