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«Семейная ипотека» в Республике Тыва: как получить кредит с господдержкой в 2025 году

Дата публикации: 18 мар 2025
«Семейная ипотека» в Республике Тыва: как получить кредит с господдержкой в 2025 году

Сбербанк с 18 марта запустил новую программу — «Семейную ипотеку» в Республике Тыва. Рассказываем, кто может получить кредит и на каких условиях.

Условия программы

  • Процентная ставка — от 2% годовых
  • Срок кредита — до 30 лет
  • Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб.
  • Максимальная сумма кредита — 6 млн. руб.
  • Регион покупки недвижимости — Республика Тыва

Минимальный первоначальный взнос по программе составит 20,1%, если покупатель:

  1. Оформляет ипотеку на покупку квартиры по программе субсидирования от застройщика. Это значит, что нужно приобрести жилье в ЖК, который участвует в данной программе. Найти такие новостройки можно на витрине Домклик, выбрав в фильтрах «Субсидирование», а уточнить детали — у застройщика.
  2. Выбирает жилье в рамках комплексного предложения. Найти жилые комплексы, где оно доступно, также можно на витрине Домклик. Для этого в фильтрах нужно выбрать параметр «Комплексное предложение».

В остальных случаях размер первоначального взноса начинается от 50,1%. Подробно об этом мы рассказали в статье В Сбере меняются условия выдачи льготной ипотеки: главное.

Требования к заемщику

Программа «Семейная ипотека» в Республике Тыва ориентирована на семьи с детьми и доступна:

  • Cемьям с ребенком в возрасте до 6 лет (включительно) и с ребенком с инвалидностью до 18 лет (не включительно) для покупки квартиры или жилого дома по договору долевого участия или по договору купли-продажи от застройщика.
  • Семьям с двумя и более детьми до 18 лет (не включительно) для покупки квартиры в строящемся доме по договору долевого участия или договору купли-продажи от застройщика в одном из 35 регионов или в малом городе. Заемщиком может быть любой из родителей ребенка, подходящего под условия программы. Но важно, чтобы у него было российское гражданство. Также он может привлекать созаемщиков, причем не обязательно супруга или родителя ребенка.

На момент предоставления кредита в Сбербанке родителям должно быть не менее 18 лет, на момент выплаты ипотеки — 75 лет.

Сроки и цель оформления кредита

Программа с господдержкой в Тыве действует до 31 декабря 2025 года включительно.

Если «Семейная ипотека» уже оформлялась ранее, а именно с 23 декабря 2023 года, то следующий кредит по программе можно будет получить при соблюдении следующих требований:

  • рождение еще одного ребенка;
  • закрытие предыдущей ипотеки.

Если в семье три ребенка или больше, программу можно сочетать с другими жилищными льготами для многодетных, в том числе гасить часть долга субсидией. На эти цели также можно тратить материнский капитал.

Получить «Семейную ипотеку» можно на:

  • покупку квартиры в новостройке — только у юрлица (застройщика, по ДДУ);
  • покупку жилого дома с участком — только у юрлица;
  • покупку участка и строительства на нем жилого дома — только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу;
  • строительство дома — только по официальному договору подряда с юрлицом или ИП с использованием счета эскроу.

Рефинансирование имеющегося кредита в рамках программы недоступно.

Правила оформления кредита и список документов

Процедура получения «Семейной ипотеки» в Республике Тыва в Сбербанке стандартная.

Список документов для подачи заявки на «Семейную ипотеку» и оформления кредита можно посмотреть на странице программы. А рассчитать предварительные условия — на ипотечном калькуляторе Домклик.

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Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2025 году

Ипотека
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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