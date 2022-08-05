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Ипотека
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Сбер снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости

Дата публикации: 05 авг 2022
Сбер снизил минимальную сумму кредита под залог недвижимости

Сбер улучшил условия кредита под залог недвижимости, снизив минимальную сумму кредита с 500 до 300 тысяч рублей.

Ставка по такому кредиту начинается от 10,2% годовых при условии страхования жизни и здоровья заемщика и подключения сервиса электронной регистрации сделки от Домклик.

В качестве залога принимаются квартиры, таунхаусы, жилые дома, земельные участки и гаражи. Максимальная сумма кредита составляет 20 млн рублей, срок — от одного года до 20 лет.  

Снижение минимальной суммы кредита под залог недвижимости поможет большему числу наших клиентов получить заёмные средства на самых выгодных условиях, ведь благодаря наличию залога ставка по такому кредиту ниже, чем по потребительскому. Мы отмечаем рост востребованности этой программы — за 7 месяцев этого года мы выдали более 3 тысяч кредитов на сумму 9,4 млрд рублей. В количественном выражении аналитики Домклик фиксируют двухкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном — почти трехкратный. Мы продолжаем совершенствовать наши кредитные продукты в сфере недвижимости, повышая их доступность и привлекательность.

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Заявку на кредит можно подать онлайн на Домклик.

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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