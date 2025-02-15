Могут ли нейросети заменить дизайнеров интерьера
Исследование школы дизайна Contented и HR-сервиса «Зарплата.ру» показало, что каждый шестой опрошенный дизайнер — 17% — использует в работе нейросети. При этом почти такое же количество респондентов — 15% — опасаются, что искусственный интеллект может вытеснить их из профессии.
Вместе с экспертами попробуем разобраться, оправдано ли беспокойство дизайнеров и могут ли нейросети их заменить в ближайшем будущем.
Как нейросети меняют дизайн интерьера
ИИ-технологии помогают дизайнерам решать множество задач:
- Создание мудбордов. Можно поручить нейросети поиск референсов в сети. Достаточно задать параметры — стиль, назначение комнаты, предпочтительные модели мебели.
- Генерация эскизов. ИИ визуализирует концепт на основе текстовой подсказки и референсного изображения.
- Создание текстур для рендеринга. Некоторые нейросети позволяют создавать бесшовные текстуры для наложения на 3D-объекты.
- Конструирование элементов декора. С помощью ИИ дизайнеры разрабатывают уникальные интерьерные украшения — панно, постеры, принты для текстиля.
- Перестановка мебели. Специализированные сервисы типа REimagineHome или нейросеть для дизайнеров Playground AI способны распознавать на изображении предметы. Можно дать ИИ задачу переместить мебель или убрать часть объектов, оставив другие на прежних местах.
Нейросети активно вошли в жизнь дизайнеров интерьера. Кто-то их боится, а кто-то восхищается возможностями. Если рассмотреть плюсы — это отличный помощник в создании быстрых набросков и решений для согласования с клиентом.
Из минусов — ошибки и неточности, которые могут визуально исказить действительность.
В целом ИИ может быть отличным помощником для тех, кто только начинает свой путь в дизайне. Он поможет генерировать интересные идеи. Для опытных дизайнеров пока он способен помочь только в поиске уникальных решений и быстрых концепций для согласования.
Преимущества нейросетей в создании интерьера
Хотя вопрос, заменит ли ИИ дизайнеров, стоит остро, пока они больше помощники, чем враги.
Скорость работы и экономия времени
Прежде всего ИИ позволяет сократить время на поиск референсов. Не нужно самостоятельно просматривать десятки сайтов, листать каталоги мебельных магазинов и строительных фирм. Достаточно написать промт: задать цветовую гамму, стиль, тип освещения, наличие предметов и так далее. Изображения можно обрезать и склеить в коллажи.
По одному запросу нейросеть способна выдавать несколько вариантов дизайна всего за пару минут. Это значительно ускоряет работу, ведь раньше на отрисовку эскизов или монтаж коллажей приходилось тратить часы или даже дни.
Визуализация проектов
С помощью ИИ-сервисов можно сгенерировать изображение непосредственно во время встречи с заказчиком. Такой формат позволяет оперативно разработать концепт будущего проекта с учетом клиентских замечаний. Упрощается коммуникация — можно наглядно продемонстрировать варианты реализации дизайнерских идей.
Анализ трендов и стилей
Чтобы быть востребованным, дизайнеру нужно хорошо разбираться в трендах и анализировать социальные сети — так можно понять, какие стили популярны у потенциальных клиентов. В этом плане поможет способность ИИ собирать и анализировать огромные массивы данных.
Для поиска нужной информации можно использовать нейросети Rationale или Perplexity. Они умеют искать источники, объединять полученные сведения, находить закономерности, выстраивать причинно-следственные связи и находить оптимальные решения.
Поиск вдохновения
ИИ помогает искать новые идеи. Нейросети по референсу и заданным параметрам способны генерировать неограниченное число вариантов оформления в разных стилях. Даже если в визуализации присутствуют неточности, применение множества сценариев позволяет легче найти эффективное решение.
А для начинающих дизайнеров взаимодействие с ИИ — это возможность накопления опыта. Использование в работе нейросетей для дизайна интерьера позволяет сформировать насмотренность, развить творческий потенциал.
«Если вы хотите переделать пространство, выполнить так называемый редизайн, нейросети — лучшее решение, которое по вашему запросу отразит все идеи и пожелания», — отметила Инна Крескиян.
Недостатки и ограничения нейросетей
Вряд ли нейросети заменят дизайнеров полностью. В первую очередь это связано с несовершенством ИИ-алгоритмов.
Ограниченная творческая составляющая
Парадоксально, но факт — несмотря на способность быстро генерировать картинки по запросу, ИИ пока не может соперничать в креативности с человеком. Проблема в том, что для нейросетей любая информация — это просто массив данных. Они обучаются на базе ограниченного количества шаблонов, заложенных людьми. ИИ способен выявлять закономерности и создавать на их основе новые варианты, но не может самостоятельно придумать что-то выходящее за рамки его «опыта».
Если нужно нестандартное решение, искусственный мозг проигрывает человеческому. Кроме этого, нейросеть не подвержена эмоциям, поэтому неспособна на внезапные всплески вдохновения, благодаря которым рождаются нетривиальные идеи.
Фактически искусственный интеллект — это качественный исполнитель, который работает в рамках поставленных задач. Быть творцом в полном смысле этого слова он не может.
Трудности в адаптации под сложные запросы
Еще одна проблема, с которой сталкиваются дизайнеры при использовании ИИ, неспособность решать частные задачи. Например, трудности возникают при работе с ограниченным пространством или помещениями с нестандартной геометрией: скошенными углами, закругленными стенами, нишами, выступами, окнами необычной формы.
Дополнительная сложность — если требуется не полный, а частичный редизайн. Хотя возможности некоторых нейросетей позволяют распознать мебель и предметы декора, перемещать их по сцене или удалять, у ИИ нет глубинного понимания концепта. Проще говоря, не все ИИ способны проанализировать, почему нужно внести именно такие изменения, убрать один объект или добавить другой.
Отсутствие индивидуального подхода
Дизайнер работает в тесной связке с заказчиком. В проекте он учитывает множество нюансов: образ жизни, состав семьи, индивидуальные предпочтения клиента. Но не все пожелания заказчика можно обозначить в промте, некоторые из них считываются на эмоциональном уровне. ИИ же при генерации идеи ориентируется на формальные требования.
Нейросеть может предложить варианты цветовых схем, стилистические решения, но не способна в полной мере учесть вкусы и пристрастия клиента, понять его ассоциации.
Например, заказчик хотел исполнить свою детскую мечту — многоярусный потолок в гостиной, как было модно в 1990-е годы, но малогабаритная квартира не позволяла реализовать пожелания. Нейросеть не смогла найти решение, а дизайнер использовал нестандартный подход. Был сделан центральный радиус, а остальные уровни просто нарисовали тремя тонами. Заказчик остался доволен.
Ошибки в эргономике и функциональности
Дизайн интерьера — это не только создание визуально привлекательной картинки. В процессе проектирования приходится решать задачи, в которых нейросети заменить дизайнеров пока не могут.
- Эргономика. Нужно ориентироваться на пропорции предметов, удобство их использования, рациональность размещения в зависимости от потребностей жильцов.
- Соответствие бюджету. При выборе материалов, текстур и мебели дизайнер опирается на финансовые возможности клиента.
- Соблюдение нормативов. Профессиональный дизайнер изначально учитывает СНИПы, технические и законодательные аспекты.
Кроме того, дизайнер не только создает проект, но и сопровождает его, осуществляет авторский надзор. Он работает связующим звеном между исполнителями и заказчиками, оперативно реагирует на возникновение форс-мажорных ситуаций и вносит корректировки. Подобные задачи нельзя делегировать нейросети — их может выполнить только профессионал, обладающий знаниями и опытом.
Многие боятся нейросети, но я бы сказала, что ИИ — это отличный помощник для дизайнеров в плане экономии времени. Благодаря ему можно быстро сгенерировать референсы и концепции идей. Но важно помнить, что задание для генерации создает именно дизайнер. Дизайнер, общаясь с клиентом, может уловить все особенности и нюансы, пожелания, увлечения и идеи, которые потом отразит в создании концепции. У ИИ такой способности нет.
Главная суперспособность ИИ — возможность быстрого создания подборки решений и идей, а вот реализацию лучше всего исполнит дизайнер, который будет работать с материалами вживую. Поэтому, я бы сказала, что ИИ не заменит дизайнеров, а станет для них отличным помощником.
Партнерство человека и технологий
Профессия дизайнера по-прежнему остается востребованной. ИИ не способен ни составить техзадание, ни создать полноценный дизайн-проект, отмечает Инна Крескиян. Пока даже специализированные сервисы не могут разработать документацию: начертить развертки стен, выполнить светотехнические расчеты, подготовить смету. Сделать это может только специалист с профильным образованием и опытом работы.
Но нейросети могут стать удобным инструментом — не заменить человека, а помочь ему. Уже сегодня можно найти множество примеров успешного взаимодействия с ИИ.
- Повышение эффективности. Дизайнеру не приходится самостоятельно искать примеры, отслеживать и анализировать тенденции и тренды. С помощью ИИ он может быстро собирать уникальные мудборды.
- Экономия времени на предварительное согласование. Нейросети позволяют создавать несколько вариантов визуализации интерьера, вносить правки на встречах с заказчиком. Это способствует лучшему взаимопониманию.
- Создание эксклюзивных принтов для обоев, текстиля. Нейросеть позволяет моделировать текстуры. Дизайнер потом может сделать небольшие корректировки в графическом редакторе.
- Оптимизация бюджета. Хотя ИИ не умеет самостоятельно рассчитывать смету, ему можно поручить анализ представленных на рынке моделей мебели, отделочных материалов, поиск более дешевых аналогов
«В ближайшие годы ИИ-технологии будут совершенствоваться. Это сделает их более эффективными помощниками дизайнеров. Например, можно ожидать, что появятся приложения для работы с дополненной реальностью, позволяющие не только визуализировать интерьер, но и совершать виртуальные прогулки. Но чтобы еще больше разгрузить человека, ИИ предстоит многому научиться: работать с перспективой, учитывать свойства объектов и законы физики», — считают эксперты.
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