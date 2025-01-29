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Запись на просмотр для пользователей API-чатов появилась на Домклик

Дата публикации: 29 янв 2025
Запись на просмотр для пользователей API-чатов появилась на Домклик
Содержание

Домклик первым среди сервисов недвижимости запустил функцию «Запись на просмотр». Онлайн-запись позволяет без звонков и долгих переписок записаться на просмотр жилья. Услуга удобна и полезна как для продавцов и риелторов, так и для потенциальных покупателей. Для всех участников онлайн-запись совершенно бесплатна.

Многие представители агентств недвижимости и риелторы пользуются своими системами и мессенджерами. Поэтому Домклик усовершенствовал функцию и сделал доступной запись на просмотр для пользователей API-чатов.

Как работает API-запись на просмотр

API — это технология, которая позволяет одной программе интегрироваться в другую. В данном случае между собой взаимодействуют чаты Домклик и те, которыми пользуются партнеры для работы — профессиональные продавцы, риелторы, агентства недвижимости.

На Домклик реализованы API-чаты. Для этих пользователей онлайн-запись на просмотр доступна автоматически. Все заявки покупателей будут поступать в дополнительный системный чат «Запись на просмотр». Заявки можно принять и отклонить. Для этого будут соответствующие команды.

После подтверждения заявки на просмотр автоматически появится чат для общения с покупателем. Здесь вы можете поддерживать коммуникацию, договариваться об изменении даты, времени или отмене просмотра.

Преимущества новой опции

Все сообщения в одном месте. Вам больше не нужно переключаться между разными чатами и вкладками, чтобы общаться с потенциальным покупателем и договариваться о записи на просмотр. Все заявки придут в удобный для вас мессенджер. Это сэкономит время для всех и упростит взаимодействие.

Повышение охвата пользователей. При коммуникации в единой системе меньше шансов пропустить сообщение, а значит, вы сможете ответить большему числу клиентов.

Как настроить запись на просмотр

Сервис активируется автоматически для всех пользователей API-чатов, дополнительно настраивать ничего не нужно.

Главное, проинформировать своих сотрудников и коллег о новой возможности и рассказать им, как с ней работать.

О том, как подключить API-чаты, — рассказали в отдельной статье.

Партнеры
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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